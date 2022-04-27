致富心態校準課(上)：提升日常生產力的簡單技巧

週五、週六、週日我都不工作，所以基本上我在每個週末都能放三天連假。我通常每週工作三到四天，除非我需要進行重要的專案，才會在星期五工作。

我可以自由地掌握工作進度，但我不是一整週工作七天，所以我必須確保自己的工作效率很高。我會用像是不接計畫之外的來電，這種高效率的方式做事。

電話響起時，很多人都習慣馬上接電話，就像訓練有素的猴子。但我不會馬上接電話，因為我已經制定好當天的時間表，別人的步調要配合我。我只接預料之中的來電。

反正來電有90%機率並不重要，不是嗎？也有90%機率並不急，不是嗎？

我設定的「語音信箱」如下：

「這裡是駱鋒大哥的辦公室，也許我目前在講電話，或不在座位上。請留下您的姓名、電話號碼以及來電的需求，雖然我不會馬上回電，但我一有空就會回電。謝謝您的來電。」

或許你心想：「你是不是很難搞？」但我不會用「難搞」這個詞形容自己。我只是與眾不同。

這種做法能提高雙方的生產力。怎麼說呢？因為你和我事先安排通話時，你知道我為你預留時間。我會等你的來電，你打來時就不會沒人接聽，你會知道我在約定的時間一心一意等著你。

比爾．蓋茲安排行程的模式，是以六分鐘為一個單位，我則是十五分鐘為一個單位。一整天，我會為每件事預留時間，例如我通常在吃完午餐後查看電子郵件，接下來就不再處理郵件，改做別的事。

你是不是花太多時間收發電子郵件了？

我知道有些人在一天內會檢視電子郵件十次，尤其是從事網路事業的人。

許多網路企業家整天在網路上浪費不少時間，只要多擠出了一點時間，他們就會跑到電腦前面查看電子郵件，處理完郵件後，還會再花一點時間上網。接著，他們會去eBay檢視自己下標商品的拍賣狀況，並登入臉書、Instagram或其他社群媒體平臺。

他們做完這些事後，又會回頭查看電子郵件！老實說吧，你也是這樣嗎？如果你做事時經常受到干擾並分心，怎麼可能把事情做好呢？

以前，我每天大約會收到四百封電子郵件，但我現在有虛擬助理幫我檢視郵件，所以我每天只收到二十到二十五封郵件。我會抽出大概半個小時瀏覽和回覆郵件，然後登出信箱，不再去想郵件的事。

我每天早上和下午都會查看訂單一次，因為我想知道自己賺了多少錢。我不使用即時通訊工具，因為我不想被思緒不夠清晰的人干擾。即時又快速地收發訊息，不代表你能夠提高生產力。

你覺得壓力很大，無法賺到更多錢嗎？

身為企業家，你有時候覺得不堪重負，而且不知所措嗎？早上一起床，就有一大堆雜事要做，而且你不知道應該先做哪件事。

大家都說要排好事情的優先順序，但你到底應該怎麼排序才好呢？

對我來說，商業活動只分成兩種類型：營利事務和非營利事務。

非營利事務包括和朋友聊天、上網、查看電子郵件、接電話、檢查網路狀態、整理辦公室、記帳等等，都是無法帶來財富的事。

營利事務包括創造新產品、銷售產品、改善行銷程序、管理有利可圖的專案、籌集資金、尋找招攬顧客的新方法、安排合資企業的交易、建立戰略夥伴關係、創設系統、聘請優秀人才經營事業，都是能帶來財富的事。雖然你必須處理這些事務，但不要花太多時間做不會賺錢的事─委託並外包給別人做吧！反正這些都不是最重要的事情。

所有成功致富者的主要共同點

很多人失敗都是因為注意力不集中。大多數努力生存的企業家忙著擔起日常的事業責任，只針對眼前的事務採取措施。他們缺乏戰略性思維或行動，這是一大錯誤。

為什麼他們那麼容易分心？因為他們不清楚自己想要什麼，於是轉移了注意力。

當你明白自己想要什麼時，你會很專心，就好像抓得住照射到地面的陽光，並仔細檢視陽光。你似乎能夠將太陽的能量轉移到很燙的東西上，集中能量後，你會創造出容易引起熊熊烈火的雷射光，這就是你致富之前需要的那種專注力。

那麼，在日常工作中保持專注有什麼意義嗎？代表著你了解自己的優勢、擅長的項目，大概也有能力擺脫其他引起分心的事務。

有些人經常跟我說這樣的話：「駱鋒，我經營小企業，做一些當日沖銷、不動產的交易，還正在考慮開創新事業，但為什麼我還是沒能真正賺到大錢？」我的回答通常是：「因為你參與太多業務了，沒別的原因！」

聽起來很耳熟吧？如果你的情況也差不多，可以試著挑一項最有可能讓你發大財的業務。擺脫其他業務後，觀察一下進展，你會對成果驚訝不已。

駱鋒語錄 #54

只要你能讓對方明白，他們能得到什麼好處，你就可以說服別人按照你的方式跟你做生意。

駱鋒語錄 #55

你每天的首要工作，就是盡力為事業創造更多營收和利潤。

駱鋒語錄 #56

分心是窮人唯一真正的奢侈行為，專心致志才是成功的必要條件。

( 本文摘自駱鋒著《26堂致富心態校準課：世界富豪導師DAN LOK駱鋒的「老子有錢」哲學》，堡壘文化提供)

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