致富心態校準課(下)：為什麼這些人覺得彩券有吸引力？

彩券主要是為容易上當的人而設計，也是政客不增加新稅賦，但直接從選民口袋「吸金」的狡猾手段。

你買彩券時，就像無償地向州政府送上錢（拜託你醒醒吧，最好還是寄支票給州議員，至少你有機會收到感謝函）。

雖然大多數人都知道中獎的機率很低，卻不清楚到底有多低。根據SavingAdvice.com網站，單一州的彩券賠率通常是一千八百萬比一，而跨州彩券的賠率可高達一億二千萬比一。

因此……

與中樂透相比，你被閃電擊中而喪命的可能性是六至四十五倍。

與中樂透相比，你因食肉菌而喪命的可能性是十八至一百二十倍。

與中樂透相比，你因遭蛇咬或被蜜蜂蟄到而喪命的可能性是一百八十至一千二百倍。

與中樂透相比，你因依法處決而喪命的可能性是三萬至二十萬倍。

根據Space.com網站，你在二○二九年因小行星發生碰

撞而喪命的可能性，是中樂透的四十五萬至三百萬倍。

你開了十英里的車去買彩券時，在途中因車禍而喪命的可能性是中頭獎的三至二十倍。

不用說，我這輩子從未買過彩券！我才不相信靠運氣能發財哩！

為什麼懶人和蠢人都覺得彩券有吸引力？

讓我驚訝的是，就算窮人讀了一則又一則白手起家的富翁故事（不是運動明星或名流，而是「普通人」發大財的真實故事），卻依然告訴自己：「我唯一變有錢的方法就是中樂透。」

重點是，有這種想法的人要麼是懶惰蟲，要麼是蠢蛋，或是兩者兼備。你覺得我太嚴苛了嗎？我不覺得耶。

想像一下這個情境：富人說：「我原本是破產的汽車修理工，負債十萬美元，但我後來參加研討會，學會如何創辦網路事業。五年後，我成了百萬富翁。」

聰明的人會思考：「我想知道他參加了什麼樣的研討會？他是怎麼做到的？我不確定自己能不能學得來。」

但愚蠢的人會想：「網路事業聽起來很複雜，我絕對做不來。」他們不會去思考：如果原本是汽車修理工都能夠學會怎麼做，他們也可能學得會。

懶人聽完，則會找藉口說：「那傢伙應該整天都坐在電腦前面吧，我又不是什麼電腦怪傑。」

事實是，懶人寧願找藉口解釋自己不能做某事的原因，也不肯花心思研究如何靠自己做某事。

所以，懶人和蠢人繼續買彩券（他們結交的朋友也會是這類人），並做著「萬一中獎，該如何花錢」的白日夢。

懶惰和愚蠢的特質，比破產更糟糕。這兩項特質可以說是人類墮落的最低級境界。假如你破產了，但你願意吸收新資訊並做出改變，你就不會長期處於破產的狀態。

為什麼彩券中獎者會破產？

理財規劃師認證協會（Certified Financial Planners Board of Standards）表示，有三分之一的彩券中獎者後來宣告破產。這是怎麼發生的呢？

彩券中獎者發大財純屬意外，所以他們感受到的經濟保障其實是一種錯覺。

在此之前，他們還沒培養「把錢花在刀口上」所需的發財思維模式與技能。結果，大多數彩券中獎者把意外之財揮霍在毫無意義的事，卻以破產收場，有些人甚至走上自殺一途。

為什麼會變成這樣？因為他們只靠運氣發橫財。運氣不足以引領他們走向未來，也無法保證他們能夠永遠保持富裕的狀態。要維持富有，需要的是智慧。

為什麼賺夠錢跟運氣沒什麼關聯？

賺夠錢與運氣沒有太大的關係，但與你的天資、技術、能力及知識大有關聯。這對你和我來說，是個好消息！

事實是，如果發大財只發生在人走運的時候，那我們這些人都完蛋了，你現在也不需要讀我寫的這種書了。

我問你：你能培養新的賺錢技能嗎？你願意提升商業方面的敏銳度嗎？你樂意吸收新知識嗎？

這就是為什麼投資自己是你能做出最明智的選擇，因為，你是唯一能掌控自己的人。當你下定決心要學習如何讓自己賺大錢，並承諾將採行你學得的東西時，你的成長，沒有極限。

大多數人都沒有想過自己能致富。他們就只是靜靜地看著別人變有錢，不曾問自己：「我要怎麼學會發財？」

即使失去所有錢，我也保證能賺得回來

就算我明天會失去一切，我知道自己有辦法賺回來。為什麼我這麼有把握？因為我已經遇過這種事兩次了！

目前，我遭遇了兩次經濟困頓。有一次，我差點宣告破產，好險有朋友和家人伸出援手。我把錢賺回來後，從錯誤中汲取教訓。我振作了起來，拍掉身上的塵土。

打從一開始，我就有賺錢的動機，並不是碰巧賺到錢。一旦你擁有如何致富的知識，就不用怕沒機會應用！這才是實際的經濟保障。

不要再妄想錢會從天上掉下來，該面對現實了。捲起你的袖子，開始努力加強你的天資、技術、能力及知識。

駱鋒語錄 #15

你不只要發財，還必須爭取發財的權利。

( 本文摘自駱鋒著《26堂致富心態校準課：世界富豪導師DAN LOK駱鋒的「老子有錢」哲學》，堡壘文化提供)

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