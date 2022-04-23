同事客戶沒得選 別讓工作吞噬你

在職場，情緒穩定真的太重要了，做老闆的情緒穩定，員工才不會每天活在恐懼中；員工情緒穩定，才能全身心投入到工作中。

當然，情緒這個東西太難控制了，聽到喜歡的話時，麻痺了思考；聽到不愛聽的話時，輕易升騰了怒意。但一個合格的職場人不會任由它如脫韁的野馬，肆意踐踏，寸草不生。

我一直以為，自己已經算是一個成熟的職場人了。遇事完全可以寵辱不驚，閒看公司八卦是非；喝杯咖啡，敲擊鍵盤文如泉湧。

前幾天遇到了一個蠻不講理的客戶，從合作開始就精準踩到了我們的地雷，但因為他是大老闆的朋友，我們不會把他怎麼樣。

他經常在群組裡發一些不太禮貌的語音訊息，把我們部門小助理氣得要爆炸：「太過分了吧！」說著要拿起手機開罵。

這要是換作當年脾氣暴躁的我……也是絕對不敢罵的，最多只是私底下吐槽。現在的我很平和，也很平靜。我對小助理擺擺手，要她平復一下心情，就回了一行字：可以的，沒問題。

我上司瑞秋全程觀戰，微笑著點頭給予我讚許。

我當時心裡想得很簡單，都撐過這麼長時間了，絕對不能在臨門一腳時出什麼岔子。可是該客戶竟然打電話向我們大老闆告狀，說我們很不專業。

當瑞秋回來告訴我們這個消息時，我當時真的暴跳如雷，怒聽甲方顛倒是非；摔杯為號，腦內上演造反劇情。幸虧小助理把我按住了，不然我肯定會氣死。

事實證明我的成熟是裝的，從瑞秋對我無奈地搖頭看出來的。

想到責任，想到和我一起並肩作戰多日的小助理，我心裡的那股惡氣漸漸散去了，忍著偏頭痛按要求改了。

心裡默念：我們都是成熟的職場人，不能因為一點委屈就爆炸，然後玻璃心碎一地。

職場人的自我修養，就是可以在八小時內，控制住自己的情緒。

以前有一個同事，超級愛抱怨。你要說他對工作敷衍了事，還真不是，每次都能完成的很好。但總是在答應做之前先發發牢騷，表達自己的不滿。

有時快要下班了，同事去找他，他就不耐煩地說：「你看看幾點了，之前在幹嘛！ 不做了。」

同事賠著笑臉：「麻煩你了，真的急著用，謝謝。」

他依然不耐煩：「不行不行，我可不想留下來加班。」

同事繼續賠著笑臉：「求你了，如果明天不交給老闆，我會被罵的。」

然後他才說：「真是的，每次都這樣，這次幫你做，但不可以有下次。你們不能總是這樣，我也是人，也要休息……」

很多人覺得這樣不是什麼問題，但你想想，經常和這樣的人共事會舒服嗎？

很多時候你沒得選，既然不能選，那不如痛快接受。畢竟擺著一張臉的話，一點好處也得不到。大家都是來工作的，不是為你的情緒買單的。管理好自己的情緒，別發火、別生氣、別抱怨，家庭的壓力、生活的壓力，不要發洩在職場中。

好情緒，是一個人身上最好的品格，能轉敗為勝，轉危為安；壞情緒，則容易讓人把事搞砸，誤入歧途。



有時候壞情緒的產生，不是因為抗壓能力弱，而是壓力太大了。我解壓的方式，還滿俗的──靠買東西。被這個欺負了，買一支口紅；被那個壓榨了，買一條手鏈；被另一個甩鍋了，就去買……

最近衍生出了新愛好：買盲盒。買盲盒的一大快感就是未知帶來的一半是海水，一半是火焰的感受。那真是極致的痛苦和歡樂，因為不知道會不會抽到雷，這片刻能選擇驚喜的歡樂是十倍的；但這點歡樂也會隨時摻雜著痛苦，好像最渴望的那一款就在某一個盒子裡，但你不停地搖晃和篩選，就是怎樣都抽不到，是真的會抓狂。有時連續拆三盒，也沒有想要的影子。

工作就像一個盲盒，為什麼總是選中無趣的那一個？因為工作中有趣的東西和盲盒開到隱藏款機率是一樣的，都不一定有。

然後，我徹底解壓了。朋友們，為工作生氣不值得，原本工作時間就壓縮了我們能掌握的個人生活時間，再把工作中的生氣帶到生活裡真的不值得。

工作就像是發酵的麵團，不斷膨脹，擠壓所有的空間，你不把工作擠回去，它就會吞噬你。就讓我們工作時當好工作機器，閒置時間交給快樂的自己吧。

( 本文摘自徐多多著《練習被看見：在別人看不到的地方努力，在別人看得到的地方閃閃發光》，時報出版提供)

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