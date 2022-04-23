要有一顆堅定的心 接受所有的變化
我們生活的社會隨時都在持續變化。即使看似日復一日都一樣，但昨天和今天絕對已經發生了變化，因為這個世界上沒有任何不變的東西。
有時候會遭遇公司倒閉、失業，或是親人去世等超乎想像的變化。
但是，人生不會因為這些事就結束。
即使公司倒閉，即使今天的日常和昨天不一樣了，只要還活著，人生就會繼續。
我認為必須有一顆「堅定的心」，才能夠接受變化，隨機應變。
日文中的「動搖」帶有「不安、失去平靜」的意思，在平時也經常會用到這個字眼，但平時聊天時很少會說「堅定的心」。
不安和失去平靜是內心在剎那間的狀態，當遇到以前從來沒有經歷過的事，或是巨大的變化突然出現在眼前時，我們就會失去平靜，感到不安。
一旦陷入這種狀態，我們就無法冷靜思考，也就是「腦筋一片空白」的狀態。
「堅定的心」就是避免讓這種不安在內心停留。
修行的僧人雲水僧每天早上修行都要坐禪，坐禪時必須腦袋放空，什麼都不想，排除所有的雜念，但往往無法進入這麼完美的狀況。在坐禪的時候，腦海中會浮現很多事。
但是，禪僧隨時會做到不讓浮現在腦海中的事物停留。
那就是不理會浮現在腦海中的思考和想法。
我也會努力不讓瞬間的喜怒哀樂停留在內心。雖然喜悅是正向的感情，但就連喜悅也不會在內心停留。只要養成這樣的習慣，就可以培養「堅定的心」。
禪語中有「柔軟心」這三個字，就是要我們努力培養一顆柔軟的心。
因為社會隨時都在變化，我們也必須跟著變化，擺脫僵硬的思考，有一顆變幻自在的心。
( 本文摘自枡野俊明著《你真的可以好好一個人【擁抱孤獨版】：獻給時常感到孤單的你，一個人也能幸福の「自在學」。55個消除煩惱的禪智慧，讓你獨處時安然自得，在人群中也不會感到孤單。》，平安文化提供)
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