要有一顆堅定的心 接受所有的變化

我們生活的社會隨時都在持續變化。即使看似日復一日都一樣，但昨天和今天絕對已經發生了變化，因為這個世界上沒有任何不變的東西。

有時候會遭遇公司倒閉、失業，或是親人去世等超乎想像的變化。

但是，人生不會因為這些事就結束。

即使公司倒閉，即使今天的日常和昨天不一樣了，只要還活著，人生就會繼續。

我認為必須有一顆「堅定的心」，才能夠接受變化，隨機應變。

日文中的「動搖」帶有「不安、失去平靜」的意思，在平時也經常會用到這個字眼，但平時聊天時很少會說「堅定的心」。

不安和失去平靜是內心在剎那間的狀態，當遇到以前從來沒有經歷過的事，或是巨大的變化突然出現在眼前時，我們就會失去平靜，感到不安。

一旦陷入這種狀態，我們就無法冷靜思考，也就是「腦筋一片空白」的狀態。

「堅定的心」就是避免讓這種不安在內心停留。

修行的僧人雲水僧每天早上修行都要坐禪，坐禪時必須腦袋放空，什麼都不想，排除所有的雜念，但往往無法進入這麼完美的狀況。在坐禪的時候，腦海中會浮現很多事。

但是，禪僧隨時會做到不讓浮現在腦海中的事物停留。

那就是不理會浮現在腦海中的思考和想法。

我也會努力不讓瞬間的喜怒哀樂停留在內心。雖然喜悅是正向的感情，但就連喜悅也不會在內心停留。只要養成這樣的習慣，就可以培養「堅定的心」。

禪語中有「柔軟心」這三個字，就是要我們努力培養一顆柔軟的心。

因為社會隨時都在變化，我們也必須跟著變化，擺脫僵硬的思考，有一顆變幻自在的心。

( 本文摘自枡野俊明著《你真的可以好好一個人【擁抱孤獨版】：獻給時常感到孤單的你，一個人也能幸福の「自在學」。55個消除煩惱的禪智慧，讓你獨處時安然自得，在人群中也不會感到孤單。》，平安文化提供)

延伸閱讀

化困難為機會 讓心重生的完美腳本

不是咄咄逼人 有魄力的溝通這樣做

職場高敏感人 易陷入優等生迷思