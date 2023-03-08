邪教、假新聞盛行 為何世上有這麼多不理性？

明白人類可以保有信念卻不在乎其真實性以後，才能開始釐清理性層次的悖論，也就是為何身為有理智的動物，卻能接受這麼多莫名其妙的胡言亂語。提出陰謀論的人、轉傳假新聞的人、掏錢消費偽科學的人並不總是意識得到自己相信的事情不屬於現實世界，偶爾還會引發慘劇，除了披薩門、反疫苗，還有惡名昭彰的天堂之門(Heaven’s Gate)邪教，一九九七年三十九位教徒以為有太空船隨海爾博普彗星來到地球，他們準備讓靈魂得到接引的方式就是集體自殺。人性本有的傾向若與神話思維結合，面對荒誕說法也容易信以為真，下面分析三種情況。

偽科學

偽科學、超自然、另類醫療涉及我們最深層的認知直覺。人類是天生的二元論者，我們意識到心靈可以與肉體分開看待。這種概念十分自然，一個原因是各種觀念和慾望背後其實是神經網路，但在自己與別人身上都看不見摸不著，同時生活經驗卻指向心靈真的不受到肉體拘束，所以才有夢境、冥想、靈魂出竅，以至於死亡。對人類而言，跳過物理媒介直接以心靈與世界和彼此聯繫，其實並非太誇張的邏輯跳躍，因此有人相信心電感應、透視能力、靈魂與鬼魂、輪迴轉世、來自彼岸的訊息等等。

同時人類也是天生的本質主義者，認為所有生命都蘊含看不見的某種東西，所以能夠有形體與活力這種與生俱來的認知催生我們對種子、藥材和毒物的研究，但同樣的思維也導向順勢療法、藥草偏方、放血與排毒，以及對外物如疫苗和基改食物的排斥。

最後，我們是天生的目的論者。人類的計畫與製造物都有存在目的，於是我們不禁認為世界上各種生物與非生物如此繁複，背後應該也有某種意義，也因此我們很容易接受創造論、占星術、共時性以及宿命論。

科學教育的原始用意是抵消原始本能的影響，但好幾個因素導致效果有限。其一是像神創論、靈魂、天意之類信念在宗教或文化勢力中有著神聖不可侵犯的地位，是得到高規格保護的神話思維，要說服大眾放棄相當困難。再者，許多受過高等教育的知識分子其實科學觀念模糊，很少人能夠解釋為何天空是藍色、為何季節會交替，更別提族群遺傳學、病毒免疫學。教育良好的公民選擇信任以大學為主的科學界：只要學者們有共識，對我們就已足夠。

問題是多數人心中對科學與偽科學的辨別一樣模糊，大家生活中最接近科學的場景是看醫生，偏偏很多醫生並非隨機臨床試驗的專家，與傳統的民俗醫者差距不大。比方說脫口秀節目就會請很多密醫，他們嘴裡那套根本就是新時代運動8。連主流電視臺的紀錄片和新聞節目也常分不清現實和幻想，煞有其事將遠古時代太空人、靈媒協助緝拿歹徒這類事情說得和真的一樣。

部分責任得歸在真正的科學教育者身上。科學沒能在大眾腦袋裡扎穩根基，否則偽科學一看就會令人起疑了。然而學校或展覽館將科學當作另一種神奇魔法呈現，習慣將主題放在稀奇的生物、五顏六色的化學物質、令人目瞪口呆的錯覺等等，反而很少闡釋基本原則，例如宇宙不隨人類心思起舞、所有物理上的交互作用都來自幾種基本力、生命體其實是精細的分子機器、心靈是大腦處理資訊的活動過程。背後原因或許就是這些原則看來彷彿羞辱宗教，觸碰道德敏感帶。但既然如此，科學教育的成果也該是預料之中，多數人的認知依舊好比大雜燴，重力和電磁力能夠與超能力、業力、氣、水晶療癒同時存在。

假新聞

至於都市傳說、小報頭條與假新聞之流為何能夠盛行，首先得留意這些東西確實很有趣，糅合各式各樣主題如性愛、暴力、復仇、危機、名望、魔法、禁忌—藝術與創作的主題也不外如是，無論格調或高或低。假新聞標題像「懷疑希拉蕊電郵洩密的調查局探員死於明顯的偽造自殺」，作為懸疑小說情節豈不相當出色。前陣子一份針對假新聞的量化分析也得到結論：「造成都市傳說與小說，或者說任何敘事具有文化吸引力的特徵，都能運用在網路虛假資訊上。」

娛樂效果也出現在笑料上，以鬧劇、諷刺、無厘頭的形式呈現：〈太平間工作人員打瞌睡導致自己被火化〉、〈川普下令封鎖校園以根絕校園槍擊事件〉、〈大腳怪囚禁伐木工人作為性愛奴隸〉。匿名者Q也一樣，成了多平臺上的另類現實遊戲，具有強烈的娛樂性質。這個「Q」(自稱為政府吹哨人)三不五時拋出一些模稜兩可的神祕訊息，追隨者跟著在網路進行解密、提出假設、分享發現，還有可能因此成名。

人會找樂子這件事本身一點也不奇怪，奇怪的是明明虛構的東西卻都打著事實的幌子。然而並非所有人都會認真拿捏事實與虛構的界線，若主題脫離日常生活經驗、討論有錢有勢的圈子時尤其如此。宗教與國家神話能夠憑藉精神意義融入主流文化，假新聞亦然：散布者常常自認是在維護崇高價值，比方說凝聚所屬團體的向心力、提出敵人的奸詐狡猾作為示警。有時這些所謂價值甚至未必是脈絡清楚的政治策略，只是一種道德優越感，散布者敵視某個社會階級或自認被某種強大體制打壓，所以想揭發對手是何等腐敗墮落。

陰謀論

陰謀論會盛行是因為人類一直以來必須提防真正的陰謀。採集社會的人類活得萬般小心，最可怕的不是正面激戰，而是暗處或黎明時分殺出的突襲者。人類學家拿破崙．沙尼翁(Napoleon Chagnon)研究提到亞馬遜河流域的亞諾馬米人(Yanomamö)語言裡有個詞彙nomohori，意思是「卑鄙無恥的手段」，用來描述暗算行為，例如邀請鄰人赴宴卻計畫屠殺。敵營的陰謀詭計與猛獸、閃電之類災害不同，是人類發揮才智突破對手的防禦並掩蓋自己留下的痕跡，能對抗的辦法就只有盤算得更快更準，於是演變為錯綜複雜的揣測想像，且不信任人事物的表面形象。若以信號檢測理論解釋，可以說若遺漏真正的陰謀，代價遠比杯弓蛇影的誤警高出太多，因此我們傾向將報告標準設定為寧枉勿縱，只要看到一丁點蛛絲馬跡就懷疑別人暗中搞鬼。

即使到了現代，社會上確實仍有大大小小的陰謀存在。公司會有小圈圈背著不受歡迎的同事說要趕走人家，政府或叛亂組織依舊謀劃政變、侵略、破壞行動。陰謀論如同都市傳說和假新聞，首先滲透並變成謠言，然後被大家掛在嘴邊。針對謠言的研究發現內容以威脅和危機為主，並建立論點來自專業人士的氛圍，比較令人訝異的是當謠言在既得利益團體內流傳，譬如職場情境時，其實謠言常常都是對的。

所以在日常生活中，我們確實有動機時時留意他人是否構成威脅，轉達友軍提出的警告。當前問題出在大眾傳播和社群媒體上的謠言無論對錯都不妨礙散布者的利益，他們的動機是娛樂消遣或同儕肯定而非自衛，於是也沒有追蹤後續的興趣與管道。同樣理由導致製造謠言、流傳謠言的人即使說錯了也不至於名聲受損。既然真假無所謂，社群媒體上的謠言與職場就有很大不同，錯誤比例非常高。梅希爾認為阻絕可疑消息散布最好的方式是施壓，要求散布者採取行動—如果認為是真的，就該去報警，而不是留個一星評價。

想瞭解怪異信念為何吸引人，最後一個關鍵是將信念放在顯微鏡底下好好觀察。演化並不只作用在身體和大腦，還會影響想法。理查．道金斯創造「迷因」(meme)這個詞的時候，意思並非加了註解的圖片在網路流傳，而是經過世世代代分享於是變得風行的觀念。原本的例子是迴盪在大家腦海的旋律，或忍不住一直提起的故事。有機體經由演化避免被吃掉，想法經過演化避免被剔除，所以思想的生態體系內有很多強勢觀念。譬如「上帝的心思凡人無法理解」、「否認是自我的防衛機制」、「心靈感應能力會受到懷疑者的干擾」、「不譴責種族歧視就是種族歧視的表現」、「助人會快樂，所以沒有不自私的人」，當然別忘了「找不到證據，更凸顯這個陰謀多恐怖」。經過適應演化的陰謀論本就具備易於散播的特性。

8 譯按：New Age，一種去中心化的宗教或靈性運動，強調個人化並有排拒主流的傾向。

( 本文摘自史迪芬‧平克著《阿共打來怎麼辦：你以為知道但實際一無所知的台海軍事常識》，商周出版提供)

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