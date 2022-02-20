名氣換股權 巨星天使投資人崛起

某個溫暖冬夜，在一家位於波士頓的小餐館，好萊塢明星艾希頓．庫奇拉低頭上的洛杉磯道奇隊棒球帽，整個身子躲在冰箱大小的柱子後方。這位曾演出熱門電影《豬頭，我的車咧？》的明星造訪波士頓，參加「富比世傑出青年峰會」，共有超過6000位年輕創業家一同與會。其實不久前，我才剛在《富比世》雜誌寫了一篇他的封面故事。當他和我簡單打過招呼後，他的視線飛快掃過室內，看得出來他滿心希望至少暫時別被人發現—不是要避開索取簽名的人，而是源源不絕的新創公司創辦人對他緊追不捨地要求投資。

庫奇和他的事業夥伴──U2及瑪丹娜的經紀人蓋伊．歐希瑞，在2010年以3000萬美元成立一家名為「A級投資」（A-Grade）的風險投資公司。短短幾年，就靠著投資Uber、有「搜歌神器」之稱的Shazam、Airbnb、圖片分享社群平台Pinterest等新創公司，將資金規模擴大至2.5億美元。庫奇告訴我：「當你學會如何找到一匹千里馬，就會發現讓馬向你走來其實不難。」

名流投資家的崛起

這只是好萊塢與矽谷相互激盪出發財契機的其中一個故事。如果各位認真環顧整個美國娛樂業，就會發現這世上頂尖的演員、藝人以及運動員，手上都持有美國最熱門科技公司的股份：流行天后碧昂絲，Uber；籃球明星凱文．杜蘭特，快遞幫物流公司（Postmates）；網壇天后小威廉絲，加密貨幣交易所Coinbase；知名影星傑瑞德．雷托，零手續費網路券商羅賓漢（Robinhood）；以及影歌雙棲的珍妮佛．羅培茲，金融科技公司Acorns，而這些還不是全部的名單。這些早期的新創公司投資，全都在往後由於股價上漲或產品熱賣，成長為估值超過億元的公司。

本書便將焦點放在這些代表性人物，是如何帶起這波熱潮。在這些巨星投資人名單當中，首位人物非庫奇莫屬，這位出身愛荷華州的大學中輟生，藉著對資本投資的愛好，成為好萊塢具有影響力的影星。NBA名人堂球星俠客．歐尼爾是這群人當中，絕無僅有取得MBA學位的成員，那是在1999年Google尚未公開上市，他首開先例投資該公司之後的事。嘻哈皇帝納斯早期投資歌詞網站Rap Genius（現名為Genius）引發一場轟動，後來又增加包括Dropbox與Ring等公司之持股。當亞馬遜2018年以10億美元買下Ring時，納斯趁機變現獲利。

這些娛樂界的早期投資拓荒者，不僅在娛樂界開啟一道多樣貌的投資之門，也在本書分享他們的投資故事。知名DJ兼音樂製作人史帝夫．青木告訴我，他如何從Airbnb到SpaceX等新創公司慢慢增加持股的故事；NFL傳奇球星托尼．岡薩雷斯講述他將健身應用程式賣給Fitbit的獲利，與他在球員生涯巔峰時期的薪酬不相上下；演員蘇菲亞．布希對我細說她如何從電視明星，轉變成尋求如Uber之類早期投資機會的專業投資人。

另外也有一些娛樂界經紀人，更是從投資矽谷公司中取得巨大成功，他們在幕後推動這個巨星天使投資人現象。前面提到的蓋伊．歐希瑞在以色列長大，年少時搬到洛杉磯，後來當上瑪丹娜和U2的經紀人，之後與庫奇合作創立A級投資公司。特洛伊．卡特在成為Spotify的經營團隊之前，擔任女神卡卡的經紀人多年。接著不得不提到的人物是本．霍羅維茲，他是創投公司安霍創投的共同創辦人（另一位是網景創辦人馬克．安德森），本身也是一位嘻哈樂迷，納斯和其他演藝人員跟著安霍創投加入無數重大投資案。以班這位矽谷菁英來說，可說是最具代表性地，替這些巨星天使投資人與矽谷公司雙方建立雙贏局面的人物。

在大約十年期間，這些投資人累積驚人身家，有些人更從天使投資人或創業家角色畢業，進而開始成立自己的風險投資公司。他們通常會互相分享理想的投資機會，幫助許多新創公司成長為億元級龐然大物，同時也幫助創意人獲得空前財富。對這一群只有少數是大學畢業生的人來說，這真的不簡單。

但，看看貓王的下場

卡特和他的同伴親自示範一群富有想像力的圈外人，如何運用二十一世紀最大的財富創造機器，成功變現賺錢：經濟大衰退後，由創投刺激而推動的科技榮景。然而科技、藝術以及名氣之間由來已久的連結糾葛，可回溯到工業革命，當時印刷術的進步有助為英國詩人拜倫爵士鋪路，讓他的作品廣為流傳，並成為第一位名符其實的現代名人。

後來到了二十世紀之交前，湯瑪斯．愛迪生的發明，又為現代電影明星以及擴大傳播內容的工具做好準備。在好萊塢片廠制度的早期，演員報酬相當低，像當時的超級巨星詹姆斯．賈格納，就曾威脅要離開華納電影公司去上醫學院，以此爭取到加薪。而除了像美國棒壇傳奇貝比．魯斯這種罕見的例外，職業運動員都必須在球季外的時間做些臨時工，才能維持生計。而音樂人的情況大概是最惡劣的，有些優秀樂團幾乎是白白簽字讓渡他們的著作權。因為運動員、演員以及藝人的事業生涯通常很短暫，而且一旦這些公眾人物過了黃金時期，賺錢機會就急速減少。 「我們會變老，就像所有人一樣。我們貢獻自己的藝術天分，也很高興因此而拿到報酬，我們過得很開心。但，看看貓王的下場。」納斯這樣對我說。 貓王1977年過世時，他的財富也快速縮水，事實上在他之前的無數明星也是一樣。到了1980年代，薪酬開始全面改善，當時有兩位麥可──籃壇明星麥可．喬丹及流行天王麥可．傑克森，開始將自身影響力擴展到籃球和音樂之外的領域，分別和耐吉與百事可樂協商數百萬美元的代言條件。喬丹的運動鞋版稅提供將名氣變現的新劇本，而嘻哈明星很快如法炮製，為1990年代品牌創建熱潮奠定基礎。沒多久，像吹牛老爹和Jay-Z等人，他們的業外兼職工作（服裝系列，酒類合約，運動鞋），還遠比銷售音樂唱片賺得更多，也成功從饒舌歌手變身財富大亨。 麥可．喬丹將自身影響力擴展到籃球以外領域。圖／美聯社資料照

名氣換股權，比代言更明智

對娛樂界人士來說，拿名氣、創造力（有時還有現金）來交換股權，已證明是遠比收取產品代言費賺錢來得更加明智，這等於是創造了一個可長久存續的獲取財富之源，那是1990及2000年代初的品牌延伸所不能及的。利用名氣建立服裝聯名系列或同名運動鞋確實令人佩服，但如果把名氣本身帶來的價值投資在Uber和Airbnb這些估值數百億美元的公司，則又是另一回事，特別是這類新創公司選擇不斷往後推遲首次公開發行（IPO）的時間。

「想辦法把自身變成對股價期望值有貢獻價值的人，則無限的獲利想像就掌握在你手中。我寧可每次都賭自己能夠幫助提升品牌價值，而不是將自身優勢送到企業手中。」庫奇說。

換句話說，對娛樂界明星來說，藉由投資自己中意的公司，有機會比接受每一次的產品代言費用，獲利更多。在這種協議下，明星取得那些將顛覆世界經濟的未成熟公司之股份，也等於取得致富優勢；而新創公司則利用這些知名投資者的社群追隨者及人脈，爭取到更多新用戶和聲望。大型創投公司有大量現金可揮霍，並不在意對初期階段的新創公司投資五、六位數資金。而對新創公司創辦人來說，其他選項通常就是向較小規模的創投或天使投資人募資，但他們不會提供任何重要的人脈關係。

好萊塢和矽谷有許多相似之處，也包括許多不幸的地方。兩者都苦於缺乏多樣性，女性及少數族群的代表性嚴重不足，特別是在高階主管層級。就像許多觀察家近幾年得知的，娛樂業界和科技業界都普遍有性騷擾和性侵的問題。然而這種趨同性讓情勢變化到一定程度，將形形色色的投資人和創業家帶進新創公司的世界──促使人口結構更嚴重地往白人男性傾斜。

在這過程中，演藝人員爭取到機會，不但能以販售作品獲利，有時更能掙得作品發行平台的股份。「真正的故事是，在這個尷尬的轉型階段，所有藝人都以為藝術再也不會是賺錢的方式，所以他們開始驚慌失措。」瓦拉赫說，他從搖滾歌手成為Spotify駐站藝人，也是第一位說服卡特等人投資這家串流音樂服務公司的人，「而且他們全都在追逐科技業，因為他們相信在那裡可充分利用自己在娛樂業建立的品牌權益賺錢。」

本書寫作資料來源是根據我與超過100位身處娛樂及科技交叉點上的人士之對話，其中包括這些年來我對庫奇、歐尼爾以及納斯等巨星天使投資人所做的採訪，或者特地為本書而進行的訪問—很多時候是兩者皆有。本書內容也包括和幕後要角的廣泛交流，如歐希瑞和卡特；從格雷洛克風險投資公司（Greylock Partners）到光速創投（Lightspeed）的風投機構投資者；以及新創公司的高階主管及創辦人，如Acorns、Genius以及羅賓漢。

對一般讀者來說，發現已經有錢又有名的名人是如何變得更有錢、更有名，或許會感到憤怒不已，因為接下來描述的大部分交易，一般人是根本接觸不到的。不過這些巨星天使投資人所採用的致富策略，其實頗有啟發意義。庫奇和歐希瑞的第一檔基金靠著套用特定的投資哲學，創造八．五倍的回報：尋找解決實際問題（Uber撼動欲振乏力的計程車業，乃至人們擁有汽車的想法），並投入看似令人感到乏味無趣領域（人力資源領域，而非共享飛機）的公司。庫奇是名人中罕見的例子，他通常親自上陣做調查準備工作，而不是仰賴信任的顧問（當然有時也會這樣做）。

這些巨星天使投資人的努力成果，正推動著世代財富的重分配，也使得美國社會上層階級的樣貌產生改變。

( 本文摘自查克．歐麥利．葛林堡著《巨星天使投資人的誕生：從有錢，變超有錢！好萊塢與體壇如何破解創投密碼，顛覆矽谷》，今周刊提供)

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