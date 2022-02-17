在末日引爆裝置的下個黑天鵝事件

金融投機者又一次在金融市場深處打造了末日引爆裝置，這個裝置會把普通的衝擊放大成巨型災難。

「我覺得這個問題終有一天會消失。」川普在二○二○年二月二十五日於印度首都新德里的記者會上說道。新冠病毒正在擴散，流行病的爆發已勢不可擋。「不過昨天我們的股市下跌了幾乎一千點，這可不是小事。」比爾．柯林頓在世貿中心爆炸案發生時的反應，是詢問債券市場的狀況如何，而川普也一樣以價格的稜鏡看待這次的危機。葛林斯潘的聯準會副主席艾倫．布蘭德曾指出，央行銀行家用市場狀況來評價他們的表現，這段話描述的其實是政府菁英的扭曲假想，這種假想超出了包括川普在內的所有技術官僚的想像。

對川普政府來說，市場的重要性高過全民的健康：政府阻擋了前期的大量檢測與呼吸器採購，是因擔心這些決策上頭條後會「嚇到市場」。當各州州長下令封城時，川普不斷大力反對，一有機會就想馬上重啟經濟活動。「今天你可能會看到道瓊指數飆升至兩千一百點以上。」他在三月二十三日的白宮記者會上說。「我認為有很大的原因在於他們注意到我們想盡快結束封城。」

川普不是唯一這麼想的人，和他同為民粹主義信徒的人都同意他的說法。鮑里斯．強森在二月三日說人們過於誇大新冠病毒帶來的威脅，並指責各國根本沒必要封鎖經濟活動。英國不會採取相同措施，等到這場假危機結束後，英國會占據獨一無二的位置，並「像超人克拉克．肯特一樣摘下眼鏡，躍進電話亭，像超級冠軍一樣穿著披風飛上天」。

他的顧問是宛如斯文加利的多明尼克．康明斯（Dominic Cummings）。康明斯曾說政府的策略是：「一種群體免疫，能保護經濟不受傷害，若有些退休人士會因此而死的話，那真是太不幸了。」巴西的雅伊爾．波索納洛也拒絕為此限縮經濟活動，反駁說巴西人「從來不會生病。有些年輕人會跳進污水系統裡，探出頭，然後再次潛進水裡，對吧？就算如此他也不會生病。」

我在這些聲明中發現了過去兩年來不斷追查的事物：價格的規則、對市場的恐懼、對投機者會怎麼做的恐懼。在發生公共衛生緊急事件時，經濟是無法正常運轉的，這件事從一開始就很清楚。勞工會生病，消費者會拒絕花錢；但他們在許久前就把真實事件和金融事件間的連結忘得一乾二淨。創造出真實市場的人已從市場中被剔除，我們已把「人」從假想中清除掉，一切都簡化成£、$、€符號加上一串數字，這種思想扭曲造成的結果是場大災難。

從大英帝國的啟蒙運動，到華爾街崩盤與金融危機，我一次次見證了價格的規則就是混亂。當混亂的波浪在二○二○年三月抵達各國後，這些決策者被迫採用了他們在短短數天前還覺得不可能採用的政策，就連在二○○八年金融危機最糟糕的那段時期，也沒人採用這些政策。各國政府開始提供基本收入，大規模提供薪資保障、提升失業福利並直接支付公司薪水，範圍大到許多人將政府的這次干預稱作「戰時共產主義」（war communism）。這是一九七○年中期以來，各國政府第一次重回戰後社會協議的懷抱，國家再次承諾會提供人民安全保障。

央行銀行家一如往常地宣布這些異常措施必須遵守遊戲規則。四月五日，英國央行行長安德魯．貝利（Andrew Bailey）在《金融時報》上提醒政府與讀者，英國現在雖處於危機中，但我們不可能逃過經濟界的殘酷現實。他保證英國央行不會印錢來資助政府承諾的新支出─這是比量化寬鬆更進一步的政策，叫「貨幣融通」（monetary financing）。他提出警告，這種政策會導致「急速通膨」。當時英國經濟正逐漸萎縮至三個世紀以來最糟糕的衰退狀態，他宣稱他唯一的目標「就是確保借貸支出和開銷的金額，能把通膨率維持在目標數字。」每天有一千名英國人死亡，失業率飆漲，貧困爆發，數百萬人吃不飽；然而貝利擔心的是過去數十年來都不曾出現在英國的危機：嚴重通膨，他的發言實在令人難以置信。他描述的這則神話不但在過去四十年來掌控了英國，也掌控了全球各國的央行。他們曾在全球大災難的期間和OPEC的幻影作戰；不過神話終究必須面對現實。四天後，神話崩潰了。《金融時報》指出：「英國是第一個為了對抗新冠病毒的即時支出，而接受政府貨幣融通的國家。」

真實世界的失業危機與飢餓危機只是央行必須對抗的其中一條戰線，另一條戰線更大，對他們來說也更危險。這條戰線是貝利的前任行長馬克．卡尼在曾二○一五年提出的警告：氣候金融末日裝置將會引爆。到了三月，新冠病毒危機已破壞了全球金融系統的基石：美國國債市場。一開始，混亂的起因看似像各國政府為了「爭奪現金」並獲得強勢美元而賣掉美國國庫券；但四月時，國際結算銀行指出賣掉國庫券的大多都是避險基金，這些基金公司在投機「基差交易」（basis trade）的過程中出了錯，陷入困境。基差交易是種靠著國庫債券與國庫期貨間的價差來獲利的交易，在這兩者間的價差變小後，避險基金便靠著金融槓桿創造巨大利潤；但隨著國債價格不斷下跌，這些交易開始創造出高額虧損，銀行堅持要避險基金提供抵押品。他們被迫賣掉國債，使價格繼續下跌，導致更多銀行要求他們提供抵押品，創造出不斷下墜的死亡漩渦。

金融投機者又一次在金融市場深處打造了末日引爆裝置，這個裝置會把普通的衝擊放大成巨型災難。央行再次決定要擱置遊戲規則，資助金融市場並拯救投機者，這次干預的規模將會使過去相形失色。聯準會主席傑羅姆．鮑爾（Jerome Powell）把貨幣按鈕升級成能發射「無限量化寬鬆」的「火箭發射器」，一旦發射就必定能依靠「無限資產交易」來支撐市場。他說聯準會「將盡一切努力，無論要花多久的時間都不會放棄。」到了三月底，聯準會買下了價值一兆美元的美國國債，市場穩定了。

金融末日能被避免，是因這種末日只存在於金融的數位世界中。法國在一七七○年代和印度在一八七○年代遇到的小麥危機，以及一九七○年代的石油危機，全都立基於實體原物料世界的有限供給，世上的小麥和原油就只有那麼多。我在寫這本書的過程中學到最重要的知識就是：金融鍊金術不受實體世界限制。金融鍊金術是由理論上的借據組成的社會遊戲，理應讓這個社會能更有效地組織勞工、土地、原物料、製成品等實體物品，並讓它們流通得更順暢。馬克．卡尼所說的氣候金融末日引爆裝置，則只存在於無形的數位世界中，只有裁判選擇要遵守遊戲規則時，這個裝置才會被引爆。而卡尼的繼任者安德魯．貝利對正在形成的蕈狀雲不管不顧，一心想繼續遵守遊戲規則；但這些裁判在二○○八年就已意識到，改變規則遠比處理遵守規則帶來的後果要簡單得多。他們再次放棄規則，決定印貨幣來買債券，拆除這顆炸彈輕而易舉，只要他們願意這麼做，就能做到。

他們以「抵抗通膨這個最終敵人」的名義合理化他們的不情願。若想限制通膨這隻怪獸，就必須強制執行遊戲規則；不過在他們實施量化寬鬆與貨幣融通來資助政府支出與企業紓困後，「急速通膨」並未出現。美國、西歐與日本在二○二○年的通膨率一直頑固地維持在百分之二以下，各國央行把真正的利率下調至零以下，這個作法有效使債券義勇軍為了貸款優勢而拿出錢來給政府。如今IMF失去了通膨與利率上漲作為威脅籌碼，只能承認經濟界的殘酷現實再也不能限制政府的支出了。事實證明你不是非得執行撙節政策不可，撙節只是種選擇。

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( 本文摘自魯伯特．羅素著《價格烽火效應：從金融風暴到後疫情時代，引爆世界下一波混亂的訊號》，方言文化提供)

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