獲利更穩定？台指期還有這九大優勢

相較於台指期而言，多數人可能對於股票更熟悉，就連我自己也是從股票起頭。接下來，我就以台指期與台股做個比較，並整理出投資台指期的十大優勢，告訴你為什麼我最後棄股票選擇台指期，反而更穩定獲利。

一、免選股：

這絕對是投資台指期最大優勢之一。在股市中選股是一門大學問，若不懂選股就不容易獲利。你一定有這樣的經驗：因為選錯股票，即使指數大漲了千點以上的行情，你的股票卻不動如山，有時甚至下跌，這樣的情形並不少見。但台指期不同，你只要判斷會漲或是會跌，順勢操作就會賺錢。

二、帳戶方便管理：

在股市中，經常可見因為缺乏紀律或管理能力，而一不小心就買進滿手持股的投資人（我就是如此），自己也不知道怎麼去管理。如果你投資的是台指期，因為只有一種標的，就可以免去管理股票帳戶的麻煩。

三、股性單純：

每檔股票具有不同股性，就像每個人有不同個性一般，有些股票股性溫溫吞吞，有些股票則活潑激進。選股票就像選對象，你得先摸清楚它的個性才容易獲利。而股市中有數千檔股票，你每換股一次就得重新認識一次，而且，不同時局又有不同的操作方式，如果不諳這個道理，就算指數漲翻天，你也很難嘗到甜頭。而操作台指期並沒有這個問題，只要針對台指期進行了解就可以了。

四、台指期一樣可以波段操作、慢慢來：

「什麼，台指期也可以波段操作？」這是我告訴朋友自己的操作方式時，最常聽到的反應。

一般而言，大家對於台指期的印象就是：迅速、危險，其實，台指期不只是能做快（短線操作如當沖、隔日沖，即當日買進、當日賣出，或當日買進、隔日賣出的交易方式），也能做慢（波段操作，指三日到五日以上，甚至是以週、以月為單位的操作方式），端看個人適合的操作方式，來選擇適合自己的操作頻率長短。

若有閒看盤時，當然可以搶短線、賺快利，但大多數人都是上班族、忙碌的家庭主婦等，沒有太多時間進行短線操作。像這樣不適合短線操作的投資人，應該將操作頻率加長，從短線中跳脫出來，改採長線波段操作。本書稍後所分享的操作方式，多以偏向長線波段操作為主。

五、可以雙向操作：

除了上述的波段操作之外，台指期也可以雙向操作，這意味你隨時可以作多或是放空，只要你看多後勢行情，認為未來行情將會上漲，就可以買進多單，一旦行情如你所預期般上漲，你便享有作多的獲利；反之，若你看壞後勢認定行情將下跌，那麼就可以布局空單，一旦指數真的下跌，就能享有放空的獲利。

六、資金使用效益大：

在期貨操作中，只要看對行情，獲利速度很快，資金投入不久後，就能回收，效率極大。看到這裡你可能會立刻聯想到：那風險也一樣會放大嗎？這可不盡然，只要能遵守紀律，在操作之前預先做好計畫，在計畫中進行交易，風險極易控制。

七、走勢容易預測：

操作台指期還有個好處是：它總是循著老路走。由於加權指數經常反覆出現相似的走勢，因此連初學者都能輕鬆掌握。

八、同樣投資 20 萬元，台股只能找低價股，台指期卻可以操作好幾口：

以資金面來說，台指期利用財務槓桿原理，具有以小搏大的效果，僅需少量資金，就可以買賣。若手上有 20 萬元資金，投資股票能選擇的標的其實很有限，多半只能以低價位的股票為主，反觀台指期，以相同金額已經可以同時交易好幾口小台指了。

九、放空成本更低：

我們都知道行情趨勢會漲也會跌、會走多也會走空，為了獲利我們應該順應市場操作，看好行情將漲時，可以布局多單作多，看壞行情時，我們則可以布局空單放空。

以放空而言，使用台指期來操作放空，所需成本相較於台股低很多。尤其，當台股出現危機時，政府相關單位常以提高放空成本來救市。舉例來說，在 2015 年 8 月期間，由於股市跌幅大，金管會為了救台股而提高放空成本，將融券保證金乘數從 90％ 提高到 120％。

放空成本一旦提高，獲利相對會被壓縮，但這項救市措施，卻無法影響台指期的放空操作。因此，這也是在熊市（空頭市場）中操作台指期具備的最大優勢。

十、交易公開透明：

不同於在股市中，經常發生內線交易的情形，相較之下台指期的交易資訊更公開透明，也不容易受到特定主力影響、炒作等，而影響股價行情，這讓投資人更容易掌握趨勢。由上述可知，投資台指期其實比投資股票成本更低、更容易獲利，而且做的功課相對股票少，這麼一來就能爭取多一些時間思考如何布局，自然能提高勝率。最後，我以圖表 1-7 整理出股票與台指期的差異。

( 本文摘自陳姵伊著《我買台指期，管它熊市牛市，年賺30％：一種規則，兩種行情，不到5萬元本金，超簡單123法則，100萬輕鬆變成200萬》，大是文化提供)

延伸閱讀

股市進場關鍵價 像極了愛情？B點、N點看分明

選對族群投資事半功倍 主流股特徵你掌握了嗎？

投資美股不知從何找起？善用Finviz篩出優質成長股