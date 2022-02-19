投資台指期 她推薦123法則 年獲利 30％

投資台指期的最大好處是，無論市場漲跌，每天都有行情可以作，還可自由選擇投資時間要長線還是短線，自主性很高。但別忘了，每次出手都存在著交易成本（編按：依據各家券商不同計價的交易手續費）。換言之，對台指期投資人來說，能否控制交易次數，決定你的獲利多寡。

從市場的角度來看，當然希望投資人能頻繁進出、積極交易，以此籠絡人氣、製造出市場繁榮的景象，但若你總被行情左右、看到一點風吹草動就移動資金，很容易就讓這筆錢在移動中被稀釋，連帶壓縮了獲利空間。幸好這個問題不難解決，只要控制看盤時間，養成在固定時間看盤就好的習慣。

以我為例，目前我每天這樣安排時間：

・ 盤前，上午 8:45 前

到廚房泡杯咖啡端進辦公室，接著，開始瀏覽國際股市、盤前資訊（了解市場主要資金流向）、閱讀財經標題與重要內容、了解日韓股市開盤到早盤走向，以進入備戰狀態。

・ 盤中，上午 10:30 前

台股今日行情大致已經定向（我通常會在 10:30 前，就完成前一日已先決定好的交易項目）。參考日韓陸股市、台股加權指數、電子與金融指數，以及最新領漲（領跌）指標股的早盤表現。

・ 午盤，大約中午 11:30 到 12:30

這段時間行情通常變動不大，可離開盤面稍作休息（預設警示鈴聲自動看盤即可），準備迎接精彩的尾盤行情。

・ 尾盤，大約下午 1:00 後

台股即將進入尾聲，此時我會開始總結今日行情，並從中預演今日夜盤到明日盤中的行情發展，並預先擬定好交易計畫，以決定交易項目的去留（部位留倉或出清）。

・ 夜盤，下午 3:00 後

從隨身看盤軟體上，了解夜盤第一小時行情表現：

（1）確認「日盤收盤表現」對「夜盤」的影響。

（2）若有日盤價位曖昧的情形，需搭配夜盤價位一起確認。

因為該做的都在早上做好了，因此夜盤通常相對輕鬆，僅在隨身看盤軟體上預設警鈴聲來自動看盤，若行情有重大變化，鈴聲會提醒我，於鈴響時動作就好（預備進場或出場）。

以上，是我的「專職投資人，一日投資生活時程安排」。而我就是這樣，日復一日，維持規律的生活步調。

上班沒時間看盤，正適合投資台指期

我聽過許多上班族說：「上班根本沒時間看盤，實在不適合投資⋯⋯」這種說法並不正確，其實正因為上班族無法時時盯盤，才是投資台指期最大的優勢。由於只能在既定的時間看盤，反而能克服操作焦慮與過度交易。另外，目前也開放盤後交易，因此，只要安排好時間，就能靠台指期為自己加薪。

由於現在看盤軟體非常方便，只要打開電腦或智慧型手機，隨時隨地都能掌握行情。如果你擔心自己一忙起來就忘了注意行情，只要透過看盤軟體設定目標價位，當接近目標價位時，警示功能會發出「嗶嗶嗶」的聲響來提醒你，這時候再依照既定計畫交易即可。

當然，這意味著你得預先做好功課。建議可以利用閒暇時間，打開電腦上的看盤軟體，由於現在的看盤軟體很先進，你可以在上面繪圖，用自己看得懂的方式解釋盤勢，了解行情。

我交易時有一個原則：只用自己看得懂的方式解盤，只用自己懂的方式交易，只操作看得懂的行情。

不過要提醒一點，若你無法時時看盤，就不要選擇時間短、頻率快的操作方式。比方說，只有中午才有時間關心盤勢，建議你改以時間較長、級距較遠的操作頻率，例如：以日線操作或 60 分鐘線操作，會比選擇以 1 分鐘線、5 分鐘線或 10 分鐘線等更適合你。

以日線來說，一天才產生一根 K 線，以 60 分鐘線來說，每小時才產生一根 K 線，這類型的 K 線頻率較穩定，除非是遇到大行情，否則盤中變化有限，只要選定好價位並設定好警鈴，等你下班後再看盤都還來得及。

漲跌都能賺，爭取最大獲利空間

台股期貨市場無論處於多頭漲勢或空頭跌勢中，都有行情可做。上漲時以操作多方為主；下跌時以操作空方為主。換言之，作多好賺時要作多；放空好賺時要放空。適應市場，靈活交易，才能爭取最大獲利空間。

而根據我的交易經驗，只要把事做對，獲利是非常自然的事。而我自己的投資習慣是：試單→初步獲利→加碼→放大獲利→再加碼→繼續放大獲利（見圖表 1-10）。只要獲利一直產生，就繼續這個步驟，直到盤勢改變為止。像這樣把交易導入正向循環裡，藉此滾動資金、放大收益。由此可知，只要守紀律的交易，獲利絕對不是難事。

掌握 123 法則，幫你年年加薪 30％

基於投資台指期的諸多好處，加上近幾年自己的投資經驗，我歸納出簡單的「123 法則」讓新手朋友可以更快了解台指期。亦即：

只要追蹤一種標的（就是台指期）。 鎖定兩種行情（漲時作多、跌時放空，多空都能賺）。 想買進一口小台，需準備的金額不到 5 萬元（請參閱最新保證金制度），便可開始進場交易，進入門檻不高，並能為自己爭取每年穩定獲利的機會。

我一開始接觸期貨時，是以一口小台為主，因為我認為它是台股期貨市場中，最容易上手的入門標的；當時交易一口小台的實際投入資金不到 3 萬元，便可隨時參與台股市場中，各種大大小小的行情，但須注意到保證金存放比例，於本書後續會說明。

另外，順勢操作對於新手投資人來說，也是最容易上手的，亦即：交易前先找出當時市場的主要行情後，順應趨勢以單一方向來進行操作，並且要避免時而作多、時而放空，這般多空不定的交易策略。比方說，若近日行情連續走揚，台指期股價不斷創新高，代表行情偏多，那就以多方操作為主；反之，近日行情連續走跌，台指期股價不斷創新低，代表行情偏空，那就以空方操作為主。

一開始進行交易時，請務必重視風險，依據個人情況來控制額度。一開始可先控制在 20 點以下，等到熟練以後慢慢調高為 30 到50 點以下。以小台 1 點 50 元來計算，風險額度約為 1,500 元到 2,500元以下（未含交易成本）。

我以上述簡單模式，展開了我的台指期交易生涯，並不斷累積投資經驗。在經過摸索期後，獲利情形慢慢趨向於穩定，至目前為止，年平均獲利在 30％ 以上。

( 本文摘自陳姵伊著《我買台指期，管它熊市牛市，年賺30％：一種規則，兩種行情，不到5萬元本金，超簡單123法則，100萬輕鬆變成200萬》，大是文化提供)

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