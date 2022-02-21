升級說話課：勇敢告訴自己 只說一個重點

當你開始準備上台報告的內容時，你的準備順序是什麼？

A.關於這主題我知道些什麼？

B.簡報怎麼設計才漂亮？

C.要Google什麼關鍵字才能找到資料？

你會從哪個選項開始著手呢？大多數人的回答會先想A，把所有知道和主題有關的重點都列出來；再來是C，搜尋自己還不知道、但應該報告的內容；最後才是B，把內容設計成漂亮的簡報。

很遺憾地，這樣做其實是有反效果！為什麼我會這樣說呢？因為上台五至十分鐘報告的目的，是要「讓聽者對內容印象深刻，進而被你影響」。當你準備內容時，把所有重點都列出來，很有可能你會捨不得刪去這些重點，最後全部都想要講。根據我的經驗，當你把這些重點全講了，也等於全都沒講，因為大腦的短期記憶空間有限，短時間內如果聽了超過四個以上的重點，通常都記不住，說白了，就是對於你表達的內容沒有深刻印象。所以，把所有和主題有關的重點都列出來，反而是讓自己上台報告失去重點的第一個地雷！

那麼準備上台報告的內容時，第一件事應該做什麼呢？我已經明確寫在標題上了。準備內容時，第一件要想的事就是：如果只能說一個重點，要說的重點是哪一個？請好好思考這個問題，並且得出答案，在沒有答案之前，所有的資料、數據、精彩的案例等都不急著先條列出來。接著選出最重要的重點；這是整個表達的靈魂，資料、數據、精彩案例等則像軀殼，沒有靈魂的軀殼並不會讓人印象深刻。

以「自我介紹」為例，一個從國小到大學都非常努力精進自我的人，反而愈是無法做好自我介紹，因為他能介紹的重點太多了，如果全講了，聽者又會聽到恍神。所以每次自我介紹時，我們都必須自問：如果只和這群人介紹自己的一個重點，那要介紹什麼？我常常報名許多課程來精進自我，每次的課程都要求自我介紹，於是我會這樣說：「我是培祐，是個注意力設計師，專門設計抓住聽者注意力的方法。所以如果你是老師、講師，我們可以多交流喔。」你看，我只凸顯一個重點，那就是我的專業──我是注意力設計師。

換個情境，我去參加老婆公司的尾牙，席間也會需要自我介紹，面對這樣熱鬧的場合，我是這樣說的：「我是培祐，熱愛吃麻辣鍋，也熱愛研究麻辣鍋，大家以後想要吃什麼類型、價位或特殊食材的麻辣鍋，歡迎來找我。」看出了嗎？我在這種熱鬧場合中凸顯的重點是「我的興趣」──我是麻辣鍋愛好者。所以每次需要自我介紹時都會看場合，只選一個重點講，這樣聽者反而記得住。

別全講，鼓起勇氣，就挑一個！沒錯，只挑一個是需要勇氣的，因為你怕萬一其他沒講到的剛好是對方想聽的該怎麼辦？其實你要反過來想，如果只能說一個重點，聽者最想聽的是哪一個？

【延伸練習】

如果你有五分鐘時間向來台洽談公事的八名澳洲客戶介紹台灣，你知道只介紹一個重點才會讓他們印象深刻，你會選擇哪一個重點來介紹呢？

Ａ.台灣美食

Ｂ.台灣文化

Ｃ.台灣多元族群

Ｄ.其他

( 本文摘自曾培祐著《表達吸睛：從個人到小組，重量級講師教你的升級說話課》，遠流出版提供)

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