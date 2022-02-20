中國崛起 內部不確定性日增

中國經濟成長、開放、都市化、工業化的速度極快，造就的「經濟奇蹟」贏得舉世讚賞。但在中國內部，氣氛遠沒有這麼雀躍樂觀。對於快速發展的成就和結果，中國的人民和政府似乎都未能安然處之。

中國躋身全球超級強權之列，的確令廣大人民感到驕傲，也的確令絕大部分人滿意，因為窮人和富人都從日漸拓展的經濟得到實際好處。然而激烈的基層抗議，揭露了民間對從土地強奪到環境汙染等種種弊病的強烈憤慨，而高層官員們則抱怨物欲追求、幹部腐化和所得不均對國家的傷害。在中國的網路上，人民發洩他們對種種爭議和問題的憂心、失望與憤怒；這些爭議和問題影響到他們的生活，或是在他們看來影響到社會福祉及國家前途。在這個流動性極高且更容易接觸到媒體（包括線上交流）的社會裡，公民對於所得差異、炫富性消費與官場腐敗行為的意識也增強了。社會不平等和緊繃局勢助長民怨，有時會激起反抗。情勢極不安定，結構性不公義和統治敗壞引起公憤，人民也開始尋找新的精神寄託和倫理道德來取代逐漸崩解的道德秩序。這一切促成了對未來的焦慮不安和不確定感，並且塑造了中國在二十一世紀第二個十年期間的社會氣氛。

這些情緒有一大部分牽涉到一個與中國政治制度密切相關的根本問題。經濟體制徹底翻新後，可說是成為世界上最有活力的經濟體制之一，但政治體制大抵沒變，基本上仍是一黨制，由一個列寧主義政黨在其中行使威權統治。多變和創新的中國經濟是以廣納型制度（inclusive institutions）為基礎，和以排他型制度（exclusive institutions）為基礎的政治體制，處於緊張關係裡。日漸複雜、開放的經濟和社會與仍然一成不變的列寧主義黨國之間，存在著尚未得到調解的矛盾；中國似乎無法解決這個老問題。許多人認為熱絡的市場經濟和威權共產主義政體恐怕無法長久並行，這份疑慮助長了普遍的不確定感。在中國，只有少數人相信當前的政治體制能應付未來的需要，或者認為這個政治體制足夠穩定強健，能捱過重大社會危機。這與較成熟的政治體制迥然有別。在較成熟的政治體制裡，儘管有難題和衝突，但公民在行動時總是預設其政府制度耐得住也挺得過任何傷害。

這股焦躁不安在翻攪中國公共領域的諸多現象裡，都清楚可見。中國的自然環境愈來愈惡化，頻頻引發憤慨和絕望。尤其是那段超高速成長期，令環境受創極大。幾乎每個人都同意，經濟成長的代價是中國的空氣、土地，還有水資源；這些資源當中有許多早已退化，因為經歷了幾十年強調城市地區重工業發展的史達林式經濟計畫摧殘，以及近代開始之前長達數百年的森林砍伐。二○一二年，中國前五百大城市裡只有不到一％符合世界衛生組織的空氣品質標準。中國的空氣汙染嚴重，大多是使用化石燃料造成的，尤其是煤；中國的能源需求有七成靠燃煤。中國的煤供給量極大，每年燒掉的煤比美國、歐洲和日本自二○○七年以來所燒掉的總量還要多，不過消耗量在二○一四年之後有所下跌。能源消費從二○○○至二○一○年成長了一三○％。隨著中國國民變得富裕、搬進城市，他們也用掉更多能源，加重了環境問題。車主增加所導致的繁忙交通，成了中國城市最大的空汙來源。

水的問題同樣嚴峻。中國的人均水資源只有美國的五分之一。中國南方雖然相當多雨，北方─住了約中國一半人口─卻廣袤乾燥，有成為世界上最大沙漠之虞。北方十省落在世界銀行的水貧乏標準以下，造成快速的土地退化與沙漠化。中國幾乎所有水資源都用於工業和農業，但家用量也在增加。中國的水也受到嚴重汙染，許多地方的工廠和農田都將廢水排入地表水。中國的環境監控機關估計，三分之一河水和中國許多大湖（太湖、巢湖、滇池）水質退化達到最嚴重的程度，使得這些水不適合農用和人類飲用。與此同時，工廠造成的土壤汙染也已導致中國一部分可耕地遭到嚴重毒害。二○一四年中國政府公布一份報告，說中國將近五分之一的可耕地受到汙染─點出了中國高速發展且沒有針對商業活動制定規範的惡果。土壤汙染嚴重影響了全國食物鏈。中國國民和部分官員愈來愈憂心農業重鎮的土壤汙染問題，因為可能會影響全國的食品安全。水汙染和空氣汙染急速惡化，帶來許多棘手的公共衛生難題。煤與燃料油排放的有毒物質愈來愈多，導致呼吸道及心血管疾病罹患率升高，酸雨亦有同樣的效應。中國主要河流沿岸的居民，罹患癌症、腫瘤等疾病和出現其他汙染相關健康問題的比例也升高了。

中國的重大環境問題，顯然只會隨著全球持續暖化而更加嚴重。政府在二○一五年公布的一份報告，對於氣候變遷帶給中國的衝擊提出了很悲觀的科學評估。這份報告強烈主張要投入更多經費來準備因應愈來愈有可能頻繁發生的大旱、洪災、熱浪等天災。海平面上升是報告中最受關注的威脅之一。令人憂心之處在於隨著海洋溫度上升與極冰融化，全球的海水都會上漲。而且由於各地的變化並不一致，中國沿海水域的上升速度已經比全球平均速度還要快了。根據調查結果，中國東部沿海的海水到二十一世紀末會上升四十至六十公分，造成上海和其他城市在漲潮時發生海水倒灌，以及受到暴風雨和颱風重創。這份報告也預測，中國內陸地區的降雨和降雪狀況會大幅改變，從而重塑農業面貌。氣溫升高也意味著空氣吸收更多水氣，然後水氣很可能以愈來愈難捉摸的降水模式傾瀉而下，尤其是在中國北部。根據此報告，這個現象的淨效應就是已然吃緊的中國水資源到了本世紀中期，可能會減少五％。降雨的不規則變動，不只會導致農業出現重大變化，還可能使基礎設施承受始料未及的沉重壓力。除了造成中國的環境或經濟風險，這類改變還牽涉到國安問題。目前的河川水流和水量若持續變動，接下來可能會在中國南部邊界沿線引發跨國水資源爭奪戰，以及跨國遷徙情形激增，從而引爆國際糾紛和衝突。



( 本文摘自余凱思著《從清帝國到習近平：中國現代化四百年（套書）》，春山出版提供)

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