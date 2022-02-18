你不知道的香奈兒 一個厲害生意人

當我不得不在我愛的男人和衣服之間做選擇時，我選擇衣服。

早在品牌成為媒體焦點與公關出現之前，香奈兒就有生意頭腦，並且了解市場如何運作。她認為品牌必須要有識別度，所以在一九二五年，可可自己畫下了現今全世界知名、交叉相反的雙C標誌。香奈兒同時建構這個商標的「基因」，讓這個靈感來自她童年歐巴濟納修道院彩繪玻璃窗的符號，至今聞名全球。

作為一個厲害的生意人，香奈兒賣出五號香水的製造與銷售權給偉特海默（Wertheimer）兄弟之後，又決定收回。在她發現自己從熱賣的五號香水中只有很少的獲利後，她打了二十幾年的官司，甚至為了香水權利轉讓，在二次世界大戰時，利用當時猶太人不允許擁有財產的社會現實，向納粹密告偉特海默兄弟是猶太人。

美國經濟大蕭條之前，米高梅電影公司和可可簽下了一個很大的合約，以百萬美金請香奈兒為重要的女演員設計服裝造型，一年兩次。電影工業巨頭塞繆爾・戈德溫（Samuel Goldwyn）受到香奈兒服裝風格的吸引，希望能讓他的明星帶有香奈兒的巴黎時尚風格。

教練的建議 吸引成功



跟可可一樣，你也可以保持機警，以免錯失良機。打聽情報，同時仔細分析你獲得的經驗和成果，特別是你曾經在失敗中學到的。回顧自己的缺點與需求，這樣可以讓你更容易適應和接受更好的策略。



無論你從事哪個專業，盡可能提前準備與搜集資訊，然後做個總結！ 為了有更清楚的想法，刪去不重要的部分才可以思考抓住機會！ 我們的潛意識需要休息，所以適時地淨空腦袋也很重要。



成功終會到來，這是回顧誰曾經幫助你，以及對他們表達感激之情的最佳時刻。不要滿足於現有的成績，好好檢視自己過往的付出，並將其記錄下來。誰知道呢？或許這些法則應用在你生活中其他領域，也能有同樣正面的結果！



大自然是最佳的例子，流水能帶給所有動植物富足豐收，死水則會變得毫無生氣。當你和周圍的人流轉與分享自身的財富時，就是在為一個永續的良性循環做出貢獻，滋養每個人。

( 本文摘自奧蕾莉・戈德弗羅伊著《像香奈兒一樣反應與思考》，方舟文化提供)

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