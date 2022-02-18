為何香奈兒執著於「5」這個數字？

香奈兒很執著於「5」這個數字（她所有的服裝秀都在二月五日舉行），而且她很相信星座，她認為星座可以保護她遠離厄運，並拒絕承認自己的身世與回憶來保護自己。再看看她康朋街的公寓：獅子雕像、中國的金蟾雕塑（嘴裡含錢，據說能招財），還有象徵財富與成功的麥穗（也是為了紀念她的年輕歲月），和她認為可以帶來好運的炫目水晶。今天，這些象徵著幸運的物件都成為香奈兒的品牌符號。可可喜歡用這些精緻的細節來裝飾她的設計，同時傳達她潛意識的訊息，像她特別喜歡彗星。她曾說：「我想要珠寶像緞帶一樣戴在女性的手指上。」

一九三二年十一月，各國的公主、公爵夫人、大使齊聚於聖奧諾雷市郊路二十九號，為香奈兒小姐的第一次，也是唯一一次名為「鑽石珠寶」的珠寶展揭幕。這是一個宏偉的計畫，包含了三十個沒有扣環的創新與個性珠寶，延續她想要解放女性的渴望。

她的珠寶以彗星和星座來做造形，她想用這些來妝點女性。布滿歐巴濟納修道院地板的新月與五芒星對她而言仍記憶猶新⋯⋯童年總是她創作的靈感來源。這些星星也再次展現她對神祕學和占星術的著迷。

迷信也成了香奈兒生活的一部分，她常常抽塔羅牌，她的迷信甚至延伸到了工作上，像是若被針扎到手指，不同的手指各有特殊的意義。據說針扎到右手代表會影響工作，扎到左手是和心事相關。如果針扎到大拇指，表示將會有快樂的事情發生，扎到食指代表即將有擔憂或傷心的事。扎到中指表示有感情的問題，扎到無名指，可能會收到一封信。扎到小指表示將面臨分離。

數字「5」

「我將在五月五日推出新的禮服系列，我們把帶來幸運的數字五,留給一年中的第五個月。」這就是可可給她第一款香水命名的理由。「5」是她從小就特別喜歡的數字。當她還在孤兒院時就記得這個刻在地板上的數字。她一生都認為這是一個吉祥數字，是屬於她的數字, 也是鍊金術的第五元素。

( 本文摘自奧蕾莉・戈德弗羅伊著《像香奈兒一樣反應與思考》，方舟文化提供)

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