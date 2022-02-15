疫苗商戰歷史時刻 BNT第三期試驗結果揭曉

在十一月的第一個週末，美國人才剛在競爭激烈的總統選舉中決定要投給川普或是拜登（Joseph Biden），輝瑞和BNT公司的高層就接到消息，得知疫苗第三期的試驗結果即將公布。根據這項研究的設計，當四萬四千名的受試者中有一定人數感染新型冠狀病毒，科學家便能對此進行期中分析。到了十一月初，九十四名受試者出現新冠肺炎症狀，人數足以用來初步判定疫苗的效力。如果大部分的感染者都接種過輝瑞／BNT公司的疫苗，結果將令人大失所望；但是，如果感染者多數來自注射安慰劑的對照組，就能證實疫苗的保護力。一支由獨立專家所組成的外部小組，也就是數據安全監測委員會，已經準備好公布關鍵的數據。

十一月八日週日上午十一點，委員會的成員開了一場線上會議，共同討論試驗的結果。輝瑞的資深科學家凱瑟琳．詹森以及負責輝瑞臨床試驗的比爾．葛魯博（Bill Gruber）獲選代表公司接收這項消息。詹森隨後會將消息轉達給執行長博爾拉、首席科學家米凱爾．多爾斯騰以及三位高階主管，他們都聚集在位於康乃狄克州科斯科布區（Cos Cob）的研發單位會議室內。這群人圍坐在木質裝潢的長型會議室，席間每位輝瑞主管都戴著黑色口罩，上頭寫著標語「科學終將獲勝」（Science Will Win）。他們看起來都睡眼惺忪，前一晚幾乎沒有人睡得著。

接近中午時，儘管公司提供沙拉與三明治作為午餐，但多數人連碰也不碰，反而拿著芥末黃的紙杯喝起咖啡。

他們感受到此刻的壓力排山倒海而來。一旦結果不如預期，就代表輝瑞／BNT公司的疫苗無法幫助人們抵擋新冠肺炎的侵襲。而且失敗的結果也可能使其他疫苗的研發陷入困境，因為許多團隊與輝瑞／BNT公司所採用的疫苗設計十分相似，像是針對新冠病毒的棘蛋白技術。

輝瑞藥廠的某些員工也有強烈的個人動機，希望試驗結果能夠順利。菲利普．多米策與詹森共同協助建立最初和BNT公司的聯盟，自三月以來，他已有長達八個月的時間沒有見到妻子以及年幼的孩子。幾年前，他的妻子差點死於肺炎，因此相當害怕感染新冠肺炎，或是看見孩子生病，於是她鼓勵丈夫專注研發疫苗並持續與輝瑞的同事互動。只有當有效的疫苗出現時，多米策一家才能好好團圓。

獨立委員會的會議即將展開，詹森在位於紐約哈德遜河的家中坐立難安，等待委員會宣布結果。而在康乃狄克的會議室裡，空氣中瀰漫著緊張的氣氛。博爾拉與多爾斯騰試著和彼此閒聊，盡力迴避眼前棘手的難題，卻完全徒勞無功。因為他們根本無法將注意力從疫苗上移開。

「你覺得結果會如何？」博爾拉問道。

多爾斯騰不知道應該如何回答。畢竟博爾拉是他的老闆，如果預測疫苗的效力很高，實際上卻更低，博爾拉可能會感到失望；但相反的，如果預測疫苗的效力很低，可能會顯得他對自家疫苗沒有信心。而這正是此刻博爾拉和在場所有緊張不安的人最不想聽到的結果。

「七五％。」多爾斯騰回答。

博爾拉看起來一臉不高興。

「這麼低？」他回應道。

博爾拉可能在假裝生氣，但多爾斯騰並不是很確定，畢竟此刻會議室裡眾人的思緒都亂成一團。

等待的時間愈拖愈長。一小時過去，接著是九十分鐘過去。到了下午一點，博爾拉和其他人真的非常擔心，於是傳訊息給詹森。

結果如何？

什麼時候會打給我們？

詹森告訴他們委員會還在會議中。

「等等。」她傳來訊息。

她的訊息讓博爾拉、多爾斯騰等人感到更困惑了。

「等等」是什麼意思？到底是好消息還是壞消息？

下午一點過後不久，委員會終於把結果告訴詹森。約莫過了四十五分鐘，詹森和葛魯博與委員會成員進行過簡單快速的討論後，兩人的身影出現在康乃狄克會議室的大型投影幕上。所有人都焦急的等待著他們發言。

詹森停頓了一會兒，面無表情的看著會議室裡所有人。接著，她開口了。「好消息，」她說，「我們辦到了……大獲全勝。」

會議室裡一片歡聲雷動。博爾拉激動的握拳，多爾斯騰更是整個人跳了起來。

期中審查結果顯示，輝瑞／BNT公司疫苗的效力超過九○％。

「我的天啊！」多爾斯騰驚呼，「這太不可思議了，實在太不可思議了！」

「我愛你們！」博爾拉向同事激動的高喊。

身在康乃狄克的團隊成員互相擁抱，還開了香檳慶祝這次的勝利。

事實證明，幾乎所有感染新冠肺炎的受試者都來自施打安慰劑的對照組。另外，試驗結果也證明這支疫苗安全無虞。約兩週過後，更多的數據顯示疫苗的效力高達九五％。輝瑞計畫向監管機構取得緊急授權，以便在二○二○年結束前開始分發疫苗。

過了不久，博爾拉將這個好消息告訴吳沙忻和圖雷西。這對夫婦私下估計疫苗的效力約為八○％，而實際的數據讓他們震驚不已。他們的情緒相當激動，緊緊擁抱著彼此，同時興奮的跳來跳去。接著他們也舉杯慶祝，只不過手裡拿的是現泡的熱茶。

他們很快的也將結果轉達給團隊中的五位資深主管。當時是德國時間晚上十點。BNT公司的主管西恩．馬雷特在自家的地下室撥了視訊通話，以免吵醒在樓上睡覺的孩子。他坐在沙發的一角，身邊都是孩子的玩具以及散落各地的健身器材。那一天，馬雷特一整天都在家裡來回踱步，焦急的等待結果出爐。在等待的過程中，他的手心不停的冒汗。

「我們得到結果了。」在轉述細節之前，吳沙忻告訴團隊。

接著，全場鴉雀無聲。公司主管全都大吃一驚。然後，馬雷特開始大笑。過沒多久，整個團隊都忍不住一直咯咯笑。他們的笑聲持續了好幾分鐘，停不下來。所有人高興到連一句話都說不出來，只是不停開心的笑著。

此刻，數個月以來的恐懼、壓力和緊張都得到了解放。

( 本文摘自古格里‧祖克曼著《疫苗商戰：新冠危機下AZ、BNT、輝瑞、莫德納、嬌生、Novavax的生死競賽》，天下文化提供)

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