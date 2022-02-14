小米手機1 一場提前5分鐘開始的發布會

2011 年7 月12 日，小米的首次記者會在北京後海舉行。在這個會議上，雷軍第一次披露了自己已經再次創業的消息，利用這個機會，他也向投資者和公眾表明，他將同時擔任金山董事長和操盤小米，兩者並不矛盾。就在這個記者會上，一直在祕密運行的小米商業模式首度被公開。毫無意外，敏感的科技記者對雷軍所描述的「鐵人三項」商業模式產生了濃厚的興趣。這些長期的行業觀察者發現，第一次有一家中國企業宣稱，要同時涉足硬體、軟體、互聯網三個行業，這顯示出了巨大的野心。而對於這種模式創新，人們的看法則是冰火兩重天。

在一些興奮的表達之外，也傳來了諸多看衰的聲音。人們對這麼小的創業公司要做頂級智慧型手機充滿了質疑。就在小米籌備產品發布會期間， Google Nexus One 手機線上店剛開啟了近兩百天，但是銷售情況並不樂觀。就在小米召開後海記者會的十二天後，這款Google 自有品牌的安卓智慧型手機停售了，這意味著Google 線上直銷模式失敗，也更加深了人們對小米模式的懷疑。

在業內組織的多個沙龍裡，人們紛紛開始預測小米公司的命運，最樂觀的觀察者也只給出了5 萬～ 10 萬部的銷售預期。雷軍在參加一個叫極客公園的媒體組織的一場沙龍活動時，再次完整地講述了小米模式。他講完後，主持人問，現場有多少人被雷軍說服了，舉手者寥寥無幾。

在這段時間，「瘋人院」裡沒人有時間理會外界的質疑。梁峰、刁美玲和雷軍在大腦風暴中產生的想法正在被反覆打磨，這奠定了小米發布會的基調──資訊為王。刁美玲坦誠地回憶，她發現這方面做得最極致的還是大洋彼岸的蘋果公司，那種美輪美奐的影像呈現和簡明扼要的資訊提煉，打動過她很多次。因此，蘋果早期的發布會她回放了很多遍，甚至一幀一幀放慢了看。她曾經有過這樣的想法：什麼時候國內的發布會能把創意做到這個地步？這需要有大量的資金和時間投入。

時間終於來到了2011 年8 月16 日，這一天是小米第一代手機發布的日子。那個夏日午後，北京的陽光格外燦爛。雷軍內心隱隱感覺，也許這一天是改變命運的日子，他的命運？國產手機的命運？還有和他一起奮鬥的年輕人的命運？他並不確定。這些模糊的感覺只是在他的腦海裡一閃而過。

這一天也許會是某種分界線吧。在全世界，手機這種產品第一次只透過互聯網來銷售，這種模式將繞過所有經銷商，把中間層的利潤讓給消費者，這是雷軍改變中國製造業的第一次嘗試，也是創業者對新模式的親自踐行。

這一天，他穿著這身「工作服」在家吃了午飯，然後在離發布會開場還有10 分鐘時來到了位於北京798 藝術中心的發布會現場。一下車，他彷彿瞬間從一個安靜的洞穴裡被吸入一場旋風中，798 藝術中心正在經歷一場橙色熱帶風暴。狂熱的小米粉絲早已經把會場入口堵得水泄不通，很多小米員工也被擋在了會場之外。作為當天發布會的唯一男主角，雷軍發現自己進不了自己的會場，只好打了一通電話，讓四個同事出來幫他擠出了一條路。

能容納五百人的現場，大概擠進去了八百人。此時距離發布會原定的開始時間還有5 分鐘，發布會總導演黎萬強略帶慌張地走到雷軍身邊耳語： 「咱們開始吧，要不然一會兒真出事了怎麼辦？」

這是小米歷史上唯一一場提前5 分鐘開始的發布會。

那場長達78 分鐘的小米手機1 發布會至今還是很多人難忘的記憶。發布會幾乎全程伴隨著人們的尖叫聲。雷軍向在場的所有聽眾講述了自己的商業模式。他提供了兩份最好的禮物給人們：第一，最好的安卓系統手機硬體—國內雙核1.5G，全球主頻最快，比主流手機主頻速度快200％，比最新發布的高端手機主頻速度快25％；第二，首款以互聯網模式開發的手機作業系統MIUI，千變主題和首創的百變鎖屏。

整場發布會最高潮的部分經過了精心設計──在和四款手機進行詳細的參數比對之後，一個大大的金黃色問號，掉落在黑色的大螢幕上。雷軍提出一個簡單的問題：這樣一款各項參數、軟硬體皆勝出的手機，最終定價將會是多少？人們像等待魔術師最後一個魔法一樣屏氣凝神地盯著大螢幕。

幾乎撐滿整個螢幕的巨大數字，如同夜空中的隕石一樣降落下來──金黃色的「1999」字樣，伴隨著巨大的音效顯示了出來。這個視覺效果是雷軍親自設計的。

幾乎把屋頂掀翻的尖叫聲和掌聲爆發了出來，持續了將近半分鐘。在同等配置的手機價格都在4000 元上下時，小米手機直接將價格減掉了一半。這個震撼的價格，加上這種價格出爐的方式，極具戲劇效果。此時此刻，舞臺上似乎正在上演一部真正的魔法大戲。

很多在中控臺的小米員工顧不上自己正在工作，都流下了眼淚。這一刻，小米人和米粉的心情是一樣的，他們把最真誠的熱愛，獻給了這家無與倫比的魔法公司，獻給了這一注定載入史冊的時刻。

( 本文摘自范海濤著《一往無前：雷軍親述小米熱血十年（小米官方授權傳記）》，高寶出版提供)

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