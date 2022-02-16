簡單至上有感設計 可追溯美國海軍60年代KISS原則

「我的口號一直是：聚焦和簡單。簡單可能比複雜更難，你必須投注大量心力、理清思緒，才能化繁為簡，但到最後這些努力都是值得的，因為一旦你做到了，便能創造奇蹟。」

─賈伯斯（Steve Jobs）

隨著周圍的世界越來越複雜，人們越來越渴望簡單。這概念適用於生活的所有層面，從家務到日常工作、從娛樂到醫療保健。簡單，看似容易，卻可能是設計策略中最困難的。追求簡單的六種方法如：

減少摩擦

大多數產品的顧客旅程都太冗長、令人煩躁。刪除多餘的步驟或使用自動化程序能夠帶來單純、愉快的顧客旅程與更好的客戶體驗。例如：免接觸的汽車鑰匙，只要靠近車輛即可解鎖。數位保健app「Lifesum」協助用戶，藉由改善飲食來達到健康和控制體重的目標；這款app的設計都以簡單為出發點，像是只要掃描食品包裝條碼或拍攝餐盤，Lifesum就能夠識別盤裡的食物，追蹤用戶吃進多少熱量，而你只要記錄自己吃了多少。

不必花太多腦筋

大多數人喜歡能夠輕鬆設定和使用的產品，例如Nest智慧恆溫控制器的介面完全沒有按扭，而是設計為轉盤，只要轉動就能調整溫度。Nest還根據使用者的生活方式記錄溫度調整和設定，甚至沒人在家時，還會自動降低溫度以節省能源。

不要太雜亂

良好的用戶體驗取決於流暢的使用者介面。可惜的是，許多工程師、開發人員甚至設計師在設計時過度重視自己的想法，由於對自己創作的介面非常了解，因此他們希望看到的訊息往往超過一般用戶想看到的，卻讓用戶眼花撩亂，不適合日常使用。還好，有很多方法可以消除不必要的複雜度，包括在設定時提供用戶選項、待顧客較為熟練後再釋放更多功能和訊息，或是讓使用者自行設定介面。

結合更多產品

如果能將你的產品結合消費者已經在使用的產品，也有助於保持簡單。Lifesum除了簡化顧客旅程，也結合其他市面上的運動app，並運用這些app的數據來生成個人化的生活和健身建議。這麼一來，Lifesum就不會把自己的app弄得過度複雜，又可以提供建議。

更為專注

有些產品一不小心就變成多頭野獸，朝過多方向前進或採用過多功能，以至於消費者很難理解產品的用途。在設計時，請記得80／20原則：80％的產品使用歸因於20％的功能─這個比例雖然不是固定的，但可以當成很好的指導方針。

Instagram最初是名為Burbn的網路app，供用戶打卡、分享計畫和發表照片。創辦人刪掉Burbn的大部分功能，只留下照片分享、點讚和留言，並且增加照片濾鏡效果，以強化核心定位。app更名為Instagram後，就全力進攻照片分享社群軟體市場。從那時起，Instagram一直專注於分享視覺媒體的核心定位，後來增加十億用戶。

更符合邏輯

人類的天性是尋找模式。我們習慣某些模式，也希望在其他app裡看到，例如：我們希望在網站頂部和app底部找到選單；我們想表達喜歡某樣東西，會尋找豎起大拇指或一顆愛心的按鈕；要刷新時間軸，我們期望看到「下拉更新」。特定的操作系統使用許多與數據輸入、顏色編碼、內容層次結構、導航等相關的用戶體驗設計模式。iPhone和Android系統就各自有不同的用戶體驗設計模式，一旦習慣之後，這些模式會引發鎖定效應。我們如果要買新手機，通常會選擇熟悉的操作系統。

該做和不該做

讓用戶決定他們希望看到多少訊息。

不要改變用戶體驗設計模式，因為那些模式能夠為使用者帶來邏輯。即使很想這麼做，也不要為了與眾不同而改變模式。

不要過度簡化，這麼做可能適得其反。如果在顧客旅程中刪除太多步驟，用戶可能覺得缺乏掌控，或認為服務沒有根據他們的需求量身打造。

帕雷托法則：80％的效果來自20％的原因。

KISS

簡單到傻瓜也能理解。換言之：保持簡單啊，傻瓜！



KISS（Keep It Stupid Simple）是美國海軍在1960年代採用的設計原則，源自於航太設計，但現在各行各業的工程師、開發人員和設計師都會使用，尤其是軟體開發領域。KISS強調的概念是：如果我們無法理解產品，就無法正確使用。無論行動app或電動汽車都是如此。



簡單，沒有字面上那麼容易，這是因為開發產品和服務的人都具有深厚的知識，並且精通技術，但顧客可能沒有，也就是說開發人員覺得簡單的事物，對消費者來說可能非常困難。



因此，創新團隊在設計過程中必須持續修正，並不斷問自己和其他人：「怎麼樣才能設計得更簡單？」



KISS建立在兩個關鍵原則上：

○簡單應該是設計的主要目標。

○沒必要的話就不要設計得太複雜。

( 本文摘自戴博拉‧納斯著《有感的設計：結合不同設計策略，強化優勢、減少阻力，你就可能挖到金礦》，遠流出版提供)

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