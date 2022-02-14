沃爾瑪發言人教會我的事 拋開害羞才有機會

記得在開學的第一天，無論學長姐、教授或學校的職涯輔導中心，都一直強調「建立人脈」的重要性，坊間也有不少文章教求職者「多去認識人才會有工作機會」。的確，認識的人越多、越能學到許多業界經驗，如果你表現得夠好，對方也可能會幫你留意相關的工作職缺。但是我非常幸運，靠著「海投履歷」的方式拿到聯合國的面試，也沒有靠著建立人脈，就拿到在美國的第一份工作，所以一開始我不是很相信「人脈」能帶來什麼神奇力量。

直到我失業、被資遣，在這場職涯中的狂風暴雨中，幾乎覺得看不見盡頭時，我開始相信，「人脈」應該是多多益善的。失業那段期間，我一天大概有四分之一的時間都掛在LinkedIn上，除了密切關注最新職缺，還會依照職缺開出來的職稱、組別，去尋找開缺的團隊，如果幸運找到主管或人資，我會直接寫信給他們，介紹自己的背景、還有為什麼對該職位有興趣。

直接找業內人士請教心得

我曾經看到美國零售企業沃爾瑪 （Walmart）開出國際傳播部門（Global Communications）的職缺，內容是協助公司高層對公司內部的溝通，因為沃爾瑪是跨國企業，所以需要多語言的跨國人才。當時我在LinkedIn上找到了肯尼，他當時是沃爾瑪的企業發言人，他也讓我親眼看到，找到一份對的、適合自己的工作，竟然可以讓一個人閃閃發光。

我寫信給肯尼時，跟他表明我對沃爾瑪很有興趣，也相信我的專業能力可以對公司做出貢獻，想跟他請教公司的文化，他很快就回覆，說願意跟我聊聊，我們準時打開視訊，他第一句話就問：「告訴我，我能幫妳什麼？」

肯尼不吝向我分享他的故事，他一路曾經當過記者、政治人物助理，再到沃爾瑪成為基層員工，最後慢慢當上發言人。我問他：「你為什麼喜歡在這間公司上班？」肯尼說：「當公關、發言人時，因為這間公司的力量太大，從來不會有記者拒接我的電話。」正當我想質疑這都是外在、辭職後就沒有的光環，他接著說：「這真的是一個充滿可能性的公司，我一開始只是個基層小店員，後來慢慢當上店長、進到總公司、當上發言人。在疫情期間，我跟所有高層一起做出重要的決策，影響了這麼多人，我覺得我的工作，是在為公司的價值觀努力。」接著，他說出一句震撼我的話：「我在這間公司，每天醒來都覺得充滿活力，對我正在做的事絲毫沒有負面情緒。」

他這樣說的時候，我看到他閃亮的眼神，我知道他沒有說謊，我隔著螢幕感受到他對這家公司的熱情，最後，肯尼告訴我：「我從來沒有拒絕過陌生人在LinkedIn上要找我問問題的邀約，因為過去也有人這樣幫助過我。」

肯尼很熱心的把我的履歷轉發給人資，我也順利跟開出職缺的團隊面試，雖然到最後他們選擇把被資遣的員工聘用回來，沒有給我Offer，但一路的面試感受都很好。我相信這是一間企業文化良好的公司，也因為肯尼，讓我開始相信「人脈經營」的力量。

拋開害羞，主動出擊才能挖掘機會

在這之後，我都會鼓勵在美國找工作的國際學生不要害羞，一定要把握每個可以跟人家聊天、多了解對方公司的機會，就算對方不一定能幫你在內部推薦，至少可以用一杯咖啡的時間，了解對方如何成功找到工作，或對其他公司有更深的認識，這些收穫，都會內化成自己的養分。

其實大多數來自亞洲的留學生都有很棒的專業能力，但因為我們的文化習性、語言隔閡，不太敢表現自己，也不敢跟不認識的人接觸或請求幫忙，我自己也是這樣。我從二○一九年開始，在一個非營利慈善新創機構「NEX Foundation 」擔任義工，這是一個以美國為據點，希望透過研發和經營線上的資源平臺，協助海外人才在國際舞臺上發光發熱的機構，並且提供企業媒合、職涯諮詢、媒體實驗、社群聚會等計畫，期盼建立具有延續性的全球臺灣人才互助圈。我在裡面的Media Lab擔任編輯，寫了好多關於臺灣人如何在海外站穩腳步的故事，一起做義工的夥伴大多都任職美國的大企業，但我在失業期間，卻因為各種「不好意思打擾別人」的顧慮，沒有好好利用這些資源，現在想起來，都為當時的我感到可惜。

人脈經營要用感情，而非「利用」他人

而建立人脈的過程也有需要注意的地方，保持禮貌、勇於推薦自己、不要害怕被拒絕，都是不可或缺的要件，而我個人認為最重要、也最容易被忽略的一點，其實是「感謝」。無論在學校或職場，對於曾經教我、幫助我的人，要一直放在心裡，因為那都不是別人的責任或義務，特別是在找工作時，那些幫我投履歷或推薦我的人，都是在消耗他們的資源跟信用度，更是要衷心感謝。

但感謝這件事，絕對不是放在心上或嘴巴說說就可以了。在美國，拿到Offer、正式加入公司之前，公司通常都會針對新進員工做背景查核（Reference Check），會要求新進員工提出幾個過去曾經一起共事的人做查核作業，這件事情不僅在考驗在前幾份工作是否有結下良緣，也證實了在美國保持人脈真的很重要。我個人會做到的是，無論是幫我跟新公司人資進行背景查核或推薦工作的人，我都會在事情結束後跟他們分享更新狀況，例如我決定接下Offer，或背景查核完成、順利入職了，跟對方聊聊在新職位工作的感想或面試經驗。如果時間許可，我會邀請對方吃飯作為感謝，也趁著吃飯的機會進一步交流、學習。

曾有位新聞圈的大前輩幫我介紹了一家中文媒體的面試，雖然之後我沒有接下Offer，但我還是傳了訊息跟前輩解釋我沒有接受那份工作的原因，並且誠心感謝他的幫忙，他回我：「在異鄉不容易，希望妳之後有能力，也要幫助更多後輩。」

是呀，在異鄉要站穩腳步真的不是件容易的事，「臺灣人要幫助臺灣人」是很溫暖、感動的傳承，希望我們都能定期省視自己，我一直警惕自己，不把別人的幫忙當做理所當然，希望能像曾經照顧我的人一樣，有能力幫助別人。

( 本文摘自翁琬柔著《勇闖大蘋果！紐約的受挫力養成課》，時報出版提供)

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