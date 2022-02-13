你有好好規劃人生嗎？光用看的不會致富

你覺得你會升職嗎？你覺得這不可能嗎？你可以賺到更多錢嗎？你覺得成為有錢人只是遲早的事嗎？現在請你先將所有樂觀的念頭擺在一邊，專心想想過去七年個人的財務狀況進展如何？

．你認為在過去七年裡，你的財產是增加還是減少？並把增加或減少的數字寫下來。

增加／減少 元

這個數字可能會讓人很失望，但這點出事情的關鍵。如果你繼續保持現狀，可以預見七年後還是會出現差不多的數字，甚至在往後的日子裡，這種數字肯定是每下愈況。如果你期待出現不同的結果，就必須有所行動，選擇新的道路。首先，就是改變你的想法。

你的思考方式造就現在的你，但這種思考方式卻無法帶你到嚮往的地方。你對金錢到底有什麼想法？我們生活在與自己的對話當中，如果暗地裡認為金錢很汙穢，那麼你根本不會有創造財富的機會。所以，在第五章我們會詳細討論你對金錢的看法，到時你會發現內心深處對金錢的真正想法和感覺，同時也會學到如何改變想法。

金錢是好的

二十六歲那年，我認識一個朋友，他教我一些致富的原則，四年後我就已經靠資本利得生活。為什麼我可以在這麼短的時間內致富？那是因為我的夢想、目標和策略終於達成一致，站在同一陣線上。

不論你相不相信，金錢可以改變生活中很多事。它雖然無法解決所有的問題，也確實不是生活的全部，但是為金錢苦擾則會為你的幸福覆上一塊陰影。有了金錢，就可以用很多方法來解決問題，而且有更多認識別人的機會，去旅遊、做很刺激的工作、擁有更多的自信、得到更多的肯定，以及其他數也數不完的可能性。

人生的五大層面

為了方便起見，我將人生劃分為五大層面：健康、財務、人際關係、情感和生活意義，這五大層面具有一樣的重要性。

沒有健康，其他都免談；無法控制自己情感的人也無法激勵自己將計畫付諸實行；好的人際關係則如同湯裡的鹽巴一樣關鍵；至於生活意義，在我看來，就是去做真正感興趣、符合自己潛能、能夠造福他人的事，而我們的財務也包括在內。

絕對不要只為了金錢而去做絲毫沒有興趣的事，正如我所說的，你需要的是財務自由。你可以將人生的五大層面分別以五根手指來代表。假如中指代表你的財務，有人用榔頭大力地往你的中指搥下去，你會說：「沒關係，這只不過是一隻手指頭罷了！反正我還有四隻手指頭……」嗎？還是你會因為疼痛難耐，而將注意力全部投注到這隻手指上？

重要的是，你必須掌握這人生的五大層面，達到彼此和諧的狀態。凡是有金錢困擾的人，這五大層面一定沒有達到平衡，因為金錢產生的困擾會像烏雲盤旋在其他層面上空。所以我說金錢在生活的平衡上，扮演重要的角色。

為什麼大家想在短時間內致富？因為想要擁有足以隨心花用的金錢。大家想擁有一台提款機，卻沒想過要將這一輩子都變成一部提款機，因為大家都想要擁有足夠的金錢，好去過各方面都達到真正平衡的生活。

你知道為什麼大部分的人都不去做真正感興趣的事情嗎？因為他們缺錢，因此造成惡性循環：人們不去做真正感興趣的事，是因為他們不知道自己可以藉此賺錢。但事實證明，沒有人可以從事自己不感興趣的事卻又真正賺到錢。由於缺錢的緣故，人們必須繼續做不感興趣的工作，然後又賺不了多少錢。

所以解決之道是：把事業的基礎建立在興趣上。如此一來，你既能從事興趣的工作，又能賺大錢。但前提是你必須先花一段時間分析自己的興趣在哪裡，有哪方面的才能。

數年前我在紐約認識一位富豪，他在書桌前貼了一則諺語：「整天工作的人，沒有時間賺錢。」顯然是指每個人都應該給自己留一些思考的時間。

我問他：「人究竟要思考什麼呢？」

他回答：「認識自己，找出自己的興趣，然後再去思考要如何利用興趣賺錢。最好每天都把這些問題拿出來問問自己，每天尋找更好的答案。」

人生最大化

我們需要時間與自己打交道，並找出興趣，因為只有從事熱衷的事，才是真正的高手，金錢自然滾滾而來，湧進生活之中。

我們需要時間認清自己的天賦，並從這些天賦中發展出技能。我們也需要時間編寫生命的劇本，演出精采的生命傑作。

如果有人不想投資這些時間，就是在浪費生命。我們需要時間做決定，並賦予自己使命來完成這些決定。所以每個人在一生當中都必須有意識地決定：到底要讓人生最大化，還是要讓人生最小化？

「最大化」是指學習如何將時間、機會、天賦、金錢以及人脈運用到最理想的狀態，也就是創造最佳的成果。想要把人生最大化，就必須不斷自我要求，盡可能成為最好。

大部分的人都是毫無計畫地過日子，把自己的人生最小化。他們只是過一天算一天，兩個週休假期間的上班日，就是最難捱的折磨。他們為了金錢工作，而不是為了尋找成就感工作。他們看不到自己的天賦，當然也看不見自己的機會。

人生規劃最重要

很多人規劃渡假比規劃人生精確。然而，規劃人生只有兩種可能性：不是由你來規劃自己的人生，就是讓別人來錯估你的人生。

許多人曾經嘗試規劃，但是卻失敗了。有人說：「計畫愈多，意外就愈容易接踵而至。索性不去規劃，就不會被意外重重打擊。」為什麼很多人無法將計畫付諸實現？

原因很簡單，因為他們並沒有把夢想、目標、價值觀和策略結合在一起。曾任教於美國喬治亞州立大學的湯馬士．史坦利（ThomasStanley）教授曾經針對有錢人的生活進行長達十二年的研究，他得出一個結論：這些全世界最風光的人物之所以有今日的成就，是因為他們將夢想、目標、價值觀和策略互相結合。

夢想、目標、價值觀和策略──是人們建構財富的四大支柱，因為我們的生活之所以有所成就，並非取決於鐵的紀律，而是取決於我們的夢想、目標、價值觀和策略。

在之後的章節裡，我們將有系統地談談這四大支柱，讓你打下在短期內累積財富的地基。當你將這四大力量結合一起的時候，所爆發的力量會讓人始料未及。

支柱一：你的夢想。此為幸福生活的重要指標。仔細想想，當有足夠的時間與金錢時，你想要做什麼？你將會因此發現，你的夢想竟然需要這麼多金錢才能實現。

支柱二：你的目標。根據你的夢想，你必須訂定目標，這需要有自覺的決定。在還沒有確定並賦予自己責任前，這些夢想只是夢想罷了！問問自己，想要成為什麼？做什麼？擁有什麼？本書稍後會教一些非常簡單的方法，讓你清楚了解自己的目標在哪裡，以及如何有意識地做決定。

支柱三：你的價值觀。這裡有一個關鍵要點：你的夢想、目標必須和價值觀達成一致。問問自己：我真正想要什麼？什麼對我才是真正重要？

在第五章裡，你可以確定自己對金錢的真正看法。要知道，我們的價值觀並不是不能更改，只是在眾多可能性中做抉擇。

受到父母和環境的影響，我們自然而然承地襲他們的價值觀。但現在你可以選擇並擁有選擇價值觀的自由，它不一定恆久不變，有時候有些價值觀還會互相矛盾。

我就有過這種經驗，一方面想要變得很有錢，另一方面又認為要變有錢就必須加倍工作，到時可能會累死。如果價值觀把我們牽引到不同的方向，那麼我們就只會在原地踏步。所以，價值觀必須與目標達成共識。這很重要！只是到底該怎麼做呢？第五章會有詳細說明。只有在你有自覺地決定接受哪種價值觀來引導時，你才能真正掌握自己的生活。

支柱四：你的策略。當夢想、目標和價值觀達成一致時，你就必須開始規劃策略，讓自己成功。你可以在本書中找到創造財富的策略，現在先讓我簡單地提示一下：

如果你現在負債累累，該怎麼辦？請參考第六章。你需要貫徹計畫的知識和能力，還必須知道如何開源、得到夢寐以求的金錢。如何快速增加收入？請參考第七章。在第八章你會學到如何守住你的錢，因為單靠高收入不可能創造財富，守住錢才能創造財富。除此之外，第九、十和十一章將會詳細說明該如何養錢。第十二章會詳細教你訂定賺錢目標的方法。

緊接著，我也會教你如何進行計畫。這時需要一個可以教導你如何致富的人。只是要如何找到這個人呢？第十三章裡有答案，同時你可以在這一章學到如何創造最佳的環境，確保你達到既定的目標，亦即創造出能夠讓你堅持到底的環境。但我要教的還不只這些，還有第十四章呢！因為「成功」與「幸福」不一樣。「成功」意味著得你所愛，「幸福」則代表愛你所得，因此我還要告訴你：如何快樂地享受金錢。

截至目前為止，我們都在談論創造財富需要什麼條件，第三章將教你如何創造奇蹟。創造財富其實很簡單，如果這句話是對的，那麼接下來我們必須提出這個問題：為什麼有錢人沒有變得更多？你將會在第四章中找到原因。

但首先我必須在下一章談談創造財富與幸福最重要的方針。在還無法完全掌握自己的人生前，我們都是弱勢的犧牲者。當我們把人生掌握在自己手中時，才是創造財富的開始。

在你繼續往下閱讀之前，請先翻到本書目錄，將特別感興趣的主題做個記號。因為，最重要的是你如何運用這本書。你必須不時對自己提問並回答下列問題：這個方法適合我嗎？該如何馬上開始行動？

吸收本書的內容並付諸行動，書面的練習也不可忽略。切記：光用看的不會致富。知識不是力量，運用知識才是力量。

( 本文摘自柏竇．薛佛著《致富信念：重建理財思維，及早執行靠利息輕鬆生活，加速FIRE》，高寶出版提供)

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