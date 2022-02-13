致富信念 光有決心還不夠

你已經找得夠久了。不要再尋尋覓覓，學著去發現吧！

──漢斯．科諾（Heinz Koerner）

我們內心真正的渴望和實際生活有些差異，這種衝突一直存在。但事實上，我們想像中的生活與現實之間，只如日夜般一線之隔。

每個人都渴望成長，追求幸福。在內心深處，我們都希望能過得更好，而且都願意相信自己值得過幸福的生活。

成為千萬富翁的機率有多大？

然而，是什麼阻礙我們實現夢想中的生活？是什麼妨礙我們達成追求的目標？當然，大多數的人都生活在一個不利於追求富裕的環境裡，就連政府本身都是錯誤示範，負債年年提高，為了支付龐大的國債利息，而必須增稅。

「怎麼才能過幸福的生活？」「怎樣才能致富？」這些關鍵性問題的答案，學校都沒教。我們在學校學到困難的數學公式，卻學不到如何達到財務自由。誰來教我們如何致富？是父母親嗎？可惜大多數的人都沒有富爸爸。基於以上這些因素，我們實在非常需要知道致富的祕訣。再加上當前社會一直在刺激消費，我們身邊的朋友對達成致富目標又沒有什麼幫助，很多人因此喪失了我所謂的生存權利──過得幸福又富有的權利。

當我觀察目前的生活時，我深深懷著感恩的心。因為我的生活正是夢寐以求的模樣，而且我達到財務自由。但過去並非如此，和大多數的人一樣，我也曾經度過那種充滿自我懷疑和迷惘的歲月。

我們都受特殊經歷的影響

在人生中，有很多經驗影響我們，這改變了我們對於人類、金錢和世界的看法與信仰，有些可能把我們的人生轉向好的地方，但也可能相反。

六歲的一個經驗塑造了我對金錢的看法。當時父親因為肝硬化被送進醫院，由於需要絕對的靜養，所以必須住院一整年，而且醫生還交代他盡可能不要閱讀。

有一天，我聽到醫生對母親說，父親是醫院裡有史以來訪客最多的病患。雖然父親需要休養與絕對的安靜，但是每天至少都有六位以上的訪客，所以父親即使待在醫院裡，卻幾乎沒有片刻的休息。當時父親是位律師，工作之餘還兼任一個他稱之為「貧民工作室」的額外任務。低收入者若有法律方面的問題，都可以得到父親免費的諮詢。

沒多久，母親開始告誡父親不要再這麼操勞，否則他可能無法活著離開醫院，連醫生都勸他要理智一些、多保重身體。但父親是個老頑固，只要他認為正確的事，便照做不誤。

那時我常在父親的病床旁一坐幾個鐘頭，聽他和訪客之間的對話。你知道嗎？他們談的內容始終離不開錢，而且他們總是在抱怨，抱怨一切都是環境或別人的錯。法律上的事我不清楚，但我總是重複聽到有關錢的問題、錢的問題……剛開始我還覺得很刺激，沒多久就覺得很厭煩。

我開始厭惡貧窮，因為貧窮會讓人不幸福，會讓這些人卑躬屈膝地來到醫院探視父親、請求幫忙。從那一刻起，我發誓要成為一個有錢人，下定決心一定要在三十歲前成為千萬富翁。

光有決心還不夠

然而這並不是成功的開始。雖然我在三十歲達到目標，但在二十五歲時，其實負債累累，體重超重八十公斤。我極度沒有自信，再加上當時經濟困窘，所以金錢就變成我生活的重心。

因為金錢一直擁有我們賦予它的意義，當你面臨經濟方面的難題時，金錢的意義更顯得重要。

我一直期望情況會好轉，沒想到竟然能心想事成！當然，並不是心懷期望，就能讓事情盡如己意。期望可以是很高明的強心針，也可以是一種天才式的自我欺騙。

我們期望誰？期望什麼？期望神還是命運？可以肯定的是，神一定不會因為我們守株待兔而給予嘉獎。有句西方諺語說得很有道理：所有的傻瓜都活在希望和期望中。

價值與目標必須一致

當時我覺得很困惑：為什麼我賺的錢不少，卻負債累累？當我終於找到答案時，我實在太訝異了：原來內心深處，我並不覺得金錢是個好東西，阻礙我成功的竟然是自己。

父親最終在八年後病逝，我經常聽到大家說：「他是過勞死的。﹂因此我發誓絕對不要工作到累死；另一方面，也不要像來醫院探視父親、尋求法律支援的那些窮人一樣。我一定要成為有錢人，最好不費吹灰之力。

父親去世之後，母親開始篤信宗教，深信「富人進天堂要比駱駝穿過針孔還難」。所以一方面我希望自己是個好人，也認同貧窮的美德；另一方面，我又希望變得很富有，因為我厭惡貧窮。

這兩種不同的價值觀不斷在心裡產生衝突，只要價值觀衝突的問題沒有解決，就會一直停留在原地，毫無進步。

所以我開始嘗試要讓自己變成有錢人。但常在想要付諸實行時，就會有些意外事件來阻擾。我們為自己保留後路，目的其實是等著阻礙出現，來阻止我們的行動。我們預期會出現阻礙，是因為我們始終不相信付諸行動是好事，而且也不相信自己有能力完成這件事。

樂觀主義與自信不同

現在先將所有的樂觀主義擺在一旁。

為什麼要對你提出這項要求呢？樂觀主義毫無疑問是一項正面的個人特質，可以幫助我們看到事物美好的一面。但是如果只有樂觀主義，而沒有結合其他特性，那再怎麼樂觀也沒有用，世人總是將樂觀主義與自信混淆。

當樂觀主義讓你看到事情美好的那一面時，自信就會告訴你：千萬不要忽略事情的黑暗面。生命不只是由美麗和光明的樂譜所組成的樂音，它當然也有黑暗和低沉的旋律。只要意識到有黑暗面，再艱難的情況也不需要害怕。

自信的人從過去經驗知道他可以相信自己，他不會被任何事物阻礙，因為他知道自己可以克服所有的阻礙，而且他經常證實這一點。如何可以在短時間內建立自信，第三章會有詳細說明。

個人的財務狀況是建立自信的重要因素，這可以從銀行存款簿上的數字看得一清二楚，不論你說得再天花亂墜都沒有用。如果想要建立自信，必須先調整個人的財務狀況，你的財務狀況必須能夠證明你不會被任何事物所阻礙。

你絕對不能容許自信被財務狀況破壞，因為倘若沒有自信，你頂多只能說自己活著罷了。你從來不知道自己還有什麼潛力，所以你不敢冒險，沒有成長的空間；你也不會去做可能有能力做的事，永遠無法發覺自己真正的潛能。沒有自信的人什麼事都不做，一無所有、一無是處。

但這些都與樂觀主義無關。看一下你的戶頭狀況，你應該可以了解財務狀況對生活是一種支撐的力量；看一下你的財務狀況，它可以提供你一種安全感。

這也是本書的重點，教導你如何調整財務狀況，才不會讓它和自己唱反調。金錢能加重生活重擔，也可以減輕生活壓力。

( 本文摘自柏竇．薛佛著《致富信念：重建理財思維，及早執行靠利息輕鬆生活，加速FIRE》，高寶出版提供)

延伸閱讀

富人默默在做的事》每週一次 從不同的路線上下班

富人默默在做的事》不喜歡的事 再多做三分鐘

百歲世代 重新檢視退休 4％法則