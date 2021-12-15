金字塔原理是由麥肯錫第一位女性顧問芭芭拉．明托（Barbara Minto）在數十年前所發現的。她的著作《金字塔原理》（The Pyramid Principle）主要就是聚焦在你於專案尾聲有了清晰解答之際，如何建構令人信服的簡報。

專案初期所精心打造的金字塔，除了可以為最終的簡報提供架構之外，還有另外三個絕佳好處：及早冷靜、周全的工作計畫以及決策樹。

及早冷靜

當你體認到龐大的問題可以拆解成更容易控管的小任務，而且這些任務又清楚明確的同時，你就能及早冷靜下來。舉例來說，婚禮可以劃分為「儀式」、「接待」與「其他後勤」，又或者杜拜的全球媒體中樞取決於「需求」、「供給」和「益處」，然後這些主要元素又可繼續拆解成更小的部件。

周全的工作計畫

周全的工作計畫就羅列在金字塔最底層。換句話說，最底層所有的便利貼（有27張、81張或243張的那層便利貼），譬如「列出所有受邀參加婚禮的賓客名單」、「取得他們的電子郵件地址」、「挑選邀請函的字體」等，就是你必須執行的小任務，如此一來你最渴望的結果才會成真。通常在不到一小時的時間內，金字塔就能讓你及早冷靜下來，於此同時還提供了面面俱到的工作計畫。

決策樹

隨著工作計畫的效果開始浮現，你會注意到金字塔也變成了決策樹。將金字塔倒過來看，最渴望的結果現在是最底層，那一整排小張的便利貼位在頂端。在這種配置之下，執行任務的成果會漸漸向下滲透，最後形成某種版本的結果。以籌劃婚禮為例，一場由姪兒的青少年樂團負責現場音樂、餐點是精緻點心自助餐的成功婚禮，勢必會與碧昂絲擔任婚禮主唱、請名廚來製作外燴料理的婚禮大不相同。

金字塔倒過來之後就變成決策樹，根據工作計畫的成果以及自己的努力，你就能抓出大概會取得何種結果。

打動人心的簡報

最後，等數據都到位之後，金字塔原理絕對是做出動人簡報的絕佳途徑。我會以是否勸進杜拜埃米爾大膽投資打造全球媒體中樞為例，提供各位具體的訣竅，讓你瞭解如何在專案尾聲發揮金字塔原理的最佳效用，這個部分也會在本書第四篇的〈動人的故事〉一章加以探討。

金字塔原理練習：如何擁有理想人生

金字塔原理是一種可以用來達成預期結果的技巧，無論你渴望的是什麼樣的結果。此技巧運用在商業環境下顯然效果卓著，可以把「如何達到X結果」這類問題都轉化為清晰明確的行動計畫。至於私人領域，金字塔原理也十分有效。現在就用這個技巧來幫助你擁有理想人生吧！

首先，請在頁面頂端寫下最渴望的結果，譬如「我的人生十年後會很成功」。接著再問自己，必須符合哪些條件這個結果才會成真。在此結果之下的第一層，想必可以寫出各式各樣的條件，以下列舉四項作為參考。

›假如「我身體健康」加上「我很富有」加上「我很快樂」，那麼……

›假如「我的人生達到我定義的成功標準」加上「我的人生達到我所愛之人定義的成功標準」加上「我的人生達到社會定義的標準」，那麼……

› 假如「我的人生在接下來三年很成功」加上「我的人生在接下來四年很成功」加上「我的人生因此在之後三年很成功」，那麼……

› 假如「我過去十年來的人生很成功」加上「我的人生從此很成功」加上「我未來的人生從此之後很成功」，那麼……

用便利貼寫下你心目中的條件之後，下一步就是問自己可否想出此層三個便利貼條件皆已符合，但上層內容卻還是無法自動成真的情境。以此類推往下處理至27張便利貼，屆時你就會豁然開朗―說不定還會因此嚇一跳——並同時獲得一份優質的行動計畫。

接下來提供兩種活動供各位練習金字塔原理的技巧，也邀請各位到www.strategic.how/pyramid分享你的解決方案：

› 金字塔原理練習活動#1 填完伊莎貝爾尚未完成的金字塔。

› 金字塔原理練習活動#2

針對你的人生另外寫三張最上層的便利貼（別跟上述的四項條件一樣），再接著把底下36張空白便利貼填寫完畢。

圖／寶鼎出版提供

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( 本文摘自弗瑞德．佩拉德著《學會戰略性思考：快速發想、迅速淘汰、有效說服，讓聰明人更聰明工作的思考法》，寶鼎出版提供)

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