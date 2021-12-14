賀陳旦：你就是我要找的人 謝志堅接手陽明海運

2016年5月3日早上，剛卸下長榮集團副總裁職務，轉任顧問的謝志堅，在公司接待前來拜訪的崴航國際董事長曾俊鵬，曾俊鵬告訴他交通部長賀陳旦正在尋找接掌陽明海運董事長的人選，並問他有沒有意願出任，謝志堅回答曾俊鵬：「請給我三天的時間考慮看看」。

沒想到第二天賀陳旦就約他隔日在松江路樂雅樂餐廳見面，面談過後賀陳旦告訴他：「你就是我要找的人。」賀陳旦補充說明：但是這個人事案還是要經過上級拍板決定。

事實上，5月3日下午謝志堅就到沛華公司找林光董事長，也是海洋大學副校長，徵求他的看法。謝志堅告訴亦師亦友的林光教授，他有意趁著還年輕、身体硬朗，且又有國外20年的經驗，來為國家做點事。林光當下表示贊同，還鼓勵他扛起重擔，繼續發揮他的專業才能。

那一年1月20日，長榮集團總裁張榮發過世，幾天之後謝志堅在二房張國煒發布的張榮發遺囑中，知道自己被指名要「多多指導」總裁接班人張國煒，這讓謝志堅在大房與二房兄弟經營權之爭中，變得頗為尷尬。之後大房長子張國華撤掉總管理室，張國煒離開長榮，謝志堅轉任顧問。到了6月，滿65歲的謝志堅從長榮退休，隨即前往美國參加兒子的畢業典禮，在6月21日返國前夕，接到交通部通知人事案已獲行政院核定，6月23日就接下陽明董事長職務。

謝志堅在美國度過他就業以來最長的一次假期，除了參加兒子謝秉光在聖地牙哥大學電腦工程碩士畢業典禮，順道探親訪友旅遊，兩周後的6月21日凌晨回到台北，兩小時後就到交通部報到填資料，第三天正式接下陽明董事長職務。

謝志堅回憶，在進入陽明海運之前，不少業界與親友都曾提醒他即將面對的困難可能超乎想像，但是謝志堅都這樣回答：「我的人生哲學是遇到問題就面對」。

謝志堅接下陽明時，陽明海運與長榮海運同屬CKYHE聯盟，加上兩公司是國內名列第一與第二的貨櫃船公司，而謝志堅又擔任過三年的全國船聯會理事長，對陽明有相當程度的了解，當時國際海運市場很不景氣，面臨艱巨挑戰勢所難免，但是當謝志堅到陽明的第二天，他就接到公司要辦理減增資的報告，也更進一步了解到陽明的財務狀況比自己想像中的嚴重許多。隔年年初算出當年全年的虧損，竟高達149.12億元，讓公司陷入前所未見的低迷狀態。那一年因為陽明虧損149.12億元，辦理減資160.4億元，減資比例高達53.27％，因為減資超過五成，每股稅後獲利也倍增至–9.22元，相當難看！

單刀赴會到陽明上班

謝志堅原本很想在他進入陽明任職時，能夠帶著他在長榮八年的秘書陳盈妃一起上任，好讓他有個得力助手，結果事與願違 謝志堅2008年接長榮集團副總裁時，公司將剛從巴拿馬調回國的陳盈妃派給他當秘書，謝志堅說陳盈妃是嘉義人，不但人長得漂亮，個性活潑且EQ非常高，曾經當過長榮美國公司總經理陳清標的秘書，做事細膩靈敏，人緣非常好，往來客戶都對她誇讚有加，經常幫他解決許多瑣事，讓他非常省心，謝志堅稱她是「萬能秘書」。 謝志堅決定接下陽明董事長時，報經交通部長賀陳旦允許，想帶陳盈妃到陽明工作，還拜託太太幫忙出面遊說陳盈妃到陽明繼續當他的秘書，但陳盈妃考慮謝志堅在陽明工作的時間不會太長，擔心謝志堅離開後的職務安排，謝志堅只好理性接受事實，隻身前往陽明赴任。 陽明海運前董事長謝志堅。圖／中時報系資料照

陽明總經理人選一波三折

謝志堅接掌陽明後，緊接著就開始安排總經經人選。那一年4月底，陽明原任總經理余華明因病過世，因為碰到政黨輪替，520新總統即將上任，總經理人選就被擱置。6月23日前陽明董事長盧峰海交棒給謝志堅後，謝志堅立刻著手安排新的總經理人選，交通部長賀陳旦相當尊重謝志堅的人事權，讓謝志堅自己挑人選。

謝志堅透露，他原本屬意當時擔任陽明中國公司總經理吳清泉，賀陳旦問吳清泉是不是盧峰海的連襟，他回說是，但指出自己認識吳清泉十多年，知道他的能力與品德都很不錯，賀陳旦沒有多說就同意了，人選報到行政院，行政院長林全也支持，但是院內有高階長官認為陽明虧損那麼嚴重，接下來是要追究責任的，吳清泉與盧峰海是連襟，怕會影響到究責工作，於是決定另覓人選。

謝志堅經過觀察，決定推薦代理總經理、資深副總經理兼財務長林文博升任，但是林文博一再推辭，理由是自己資歷還太淺，怕做不好，而且總經理還需要代表陽明出來競選全國船聯會理事長職務，不免有些惶恐。謝志堅以自己一個人實在忙不過來，需要有個好幫手，而且自己曾當過全國船聯會理事長，可以傳授經驗，於是連哄帶騙，終於讓林文博點頭。7月下旬先由林文博代表陽明選上船聯會理事長，另一邊則上呈總經理人選到行政院。

謝志堅原期待在8月12日公司召開董事會之前，能拿到林文博升遷案的行政院核准文，未料因為院內要求陽明補送林文博個人資料與服務功績等，一度傳出是遭退件，引發一場虛驚，遲至9月中行政院才核准這項人事案。10月6日陽明召開董事會通過人事案，陽明總經理職務在懸缺5個多月後，終於底定。

林文博民國48年生，交通大學運輸工程管理系學士、管理科學研究所碩士，高考進入陽明，有32年資歷，曾在業務、企劃、電子商務及文件等部門任職，並曾派駐過美國紐約，接任財務長已有8年，歷經金融風暴，資歷完整。

在謝志堅眼中，林文博溫文儒雅，是個翩翩君子，個性沉穩內斂，EQ很高，由於謝志堅自己長期主管業務，與擁有財務資歷的林文博互補性高，認為是非常理想的搭檔。

謝志堅幾次在公開或私人場合，都曾誇讚林文博，他說：「我們是一個主內，一個主外，我負責對外與行政院、交通部等主管機關和關聯企業協調溝通，林文博就幫我管理公司內部大小事務，一個當爸爸，一個當媽媽，的確是非常完美的組合。」

陽明海運前董事長謝志堅。圖／中時報系資料照

虧損引發立法委員連番質詢，精神壓力沉重

謝志堅是挾著長榮海運與長榮集團40.5年資歷、20年派駐歐美亞洲共六國/地區之外站經驗，以超完美資歷順利登上陽明董事長寶座，上任時沒有聽到任何的雜音，但到任不久，公司第三季財報發布，加上辦理減增資決定，在立法院引發連番抨擊聲浪，雖然多數批評並非針對謝志堅個人，但是身為董事長的他，還是承擔沉重的精神壓力。

當時有幾位立法委員多次批評陽明，對陽明長期以來的經營管理提出質疑，認為陽明靠政府補貼苟延殘喘。陽明內部士氣因此受到嚴重打擊，公司決定做出澄清，於是整理公司長期業績表現，指出公司股票上市21年來，淨獲利達40.58億元，並沒有花過納稅人的錢，也沒有接受政府的補貼。公司進一步指出，新任董事長謝志堅6月底上任後，停掉虧損較高航線，嚴格實施貨載貢獻度管理，統一全球資訊系統，實施高階薪資減半，讓整個公司動起來，第四季一定可以看到業績明顯改善。

針對立委質疑陽明在謝志堅擔任董座後，第三季虧損更嚴重，陽明高層主管說明，這樣的說法很不公平，因為謝志堅是第二季末才接下陽明，第三季有近四成的貨載是第二季裝船，貨載運抵目的地運費才結航入帳，因此第三季營收獲利與否會受到第二季很大的影響。此外，公司簽有年度長約，即使現貨市場運價上漲，長約部分除非有但書，否則無法跟著調升。

陽明自1996年股票上市民營化後，到2016年第三季止的21年，雖然有6個年度虧損，卻有15個年度獲利，虧損年度中有5個年度是在金融風暴及金融海嘯後，其中以2009年158億元虧損金額最大，但隔年隨即創下117億元獲利，合計民營化以來淨獲利為40.58億元。

對於政府決定提撥600億元供業界借貸，陽明主管指出，這筆錢不是供陽明一家申請，還是要通過銀行審查，也要付利息，並不是拿納稅人的錢來補貼。

陽明高階主管指出，謝志堅真的很有使命感，對陽明全心付出，讓整個公司動起來，他提出的貨載貢獻度管理，停收不符變動成本的貨載，讓公司1個月少虧約200萬美元；另外，他也將中東二條與亞洲三條虧損較大的航線停航。

當時國民黨籍立法委員陳學聖接受工商時報專訪，指出陽明是名列全球第七的貨櫃船公司，成績得來不易，在海運市場低迷之際，國內應全力協助度過難關。

陳學聖曾是中國時報主跑交通部的記者，也曾擔任交通記者聯誼會會長，對海陸空等交通事業相當熟悉。他指出，陽明自1996年股票上市後，積極發展成為全球第七大貨櫃船公司，相當不容易，也因為台灣有兩大國輪公司，讓我國出口貨品運價得以大幅降低，對貿易貢獻極大。

陳學聖認為，那幾年海運市場低迷，貨櫃船運市場運價創新低，是景氣因素與貨櫃船噸過剩所致，2016年前三季，全球前20大貨櫃船公司只有我國萬海航運與德國赫伯羅德兩家有賺錢，並非單是陽明一家公司的問題。

陳學聖分析，有立委質疑陽明過去8年虧了300多億元，他認為與陽明在民國95到97年，訂造的大批高價貨櫃船有關。當時陽明因為景氣好，大量訂造新船，後來市場轉壞，船價腰斬，陽明與萬海在民國98和99年兩度要求台船延後交船時間，也獲得台船配合，都有紀錄在案。

陳學聖指出，打垮自己的國輪公司，讓我國進出口商對外輪的倚賴加深，根本是自斷手腳的作為，他呼籲立院同仁收手，不要再做損人不利己的行為。在陽明的澄清稿與陳學聖專訪見刊後，立法委員的砲火終於熄滅下來。

但是另一方面，國外媒體也一再唱衰陽明，甚至點名陽明會是韓進第二。決定與陽明合組THE聯盟的日本三大船公司合組的日本海洋網聯船務（ONE）執行長Jeremy Nixon及德國赫伯羅德輪船營運長Antony Firmin在THE聯盟於2017年4月成立後的一個月連袂訪問謝志堅，探究陽明實際情況。幸好交通部在韓進2016年8月底倒閉事件後，於當年11月適時提出航運業600億元紓困方案，宣布由國家中長期資金貸款提供海運相關業者運用，港務使用費也給予打折優惠。此外，經濟振興方案5,000億元，仍有不少剩餘款也可供業界申請。由於政府公開宣佈這些支持計劃，使得THE終於放下心。

另外因為韓進海運倒閉，讓很多貨載因船隻貨櫃遭到債權人扣押，收貨人遲遲無法領取，有的甚至延誤一年才解決問題，陽明美歐航線的重要長約客戶，也因而紛紛詢問陽明財務狀況，謝志堅考慮問題的嚴重性，要求交通部派在陽明的法人代表，在董事會上宣讀政府的600億元紓困方案內容，並列入董事會會議紀錄，再將可公開的部份傳給客戶，消彌客戶心中疑慮。

事實上，政府的600億紓困方案主要是發揮心理上的功能，因為國內金融市場原本就是資金豐沛與利率低廉，陽明一向沒有貸款的困難，對陽明起不了多少實質作用，但是政府在背後支持這件新聞上了國際媒體，卻是讓陽明的客戶、聯營夥伴與上下游合作事業都吃下定心丸，消除了對陽明的諸多疑慮，不再疑神疑鬼。

( 本文摘自謝志堅、張佩芬著《無懼駭浪：謝志堅堅忍圖成45年的海運生涯》，時報出版提供)

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