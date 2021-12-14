比較好「估值」的股票 有幾個特性?

如何計算出一家公司的股票合理的價值，在此提供兩種比較好「估值」的股票特性：

❶業績長期不會差距過大，因為這樣比較好估值。

❷股價長期穩定，不太會有景氣循環的影響，這類型的股票比較好估值，也比較適合作為「存股」的標的。

每個人有每個人估值的方式，每個投資門派亦有自己的投資觀念，我們本身是偏保守的價值投資派，這些年運用悟天「SOP倍數表」估值，在價格位於合理區的位階時才出手布局，買進後持續觀察業績表現，多年的存股習慣延續至今！

存股SOP倍數表的精神是結合美國股神巴菲特的「棒球投資理論」，以及德國股神安德烈．科斯托蘭尼的「遛狗理論」，延伸出簡單的估值方法。

但我們在操作的同時，會堅持在「低位階」的時候買進，「高位階」時觀察甚至進行調節。

理性判斷目前的「價值」，不至於被「價格」所蒙蔽，很多人買進的當下是因為「期待漲價」，但我買股票不是因為期待它馬上會漲，而是因為在這個位階買非常「值得」！

而人有時候會因為「氛圍」蒙蔽了自己的理智，在股價漲多了之後一直想去追價，最後可能會追在「高位階」的價位區，又或者是在股價下跌時擔心會虧損，而出脫在「低位階」的持股！

這都是「人性」的貪婪和恐懼所使然，所以善用SOP倍數表可以輔助交易思維，看到自己的盲點，理性判斷目前的股票價值，而不被價格蒙蔽。每檔股票都有常處於的「倍數區間」，只要細心觀察就能掌握脈絡。

不過我還是得強調，請注意SOP倍數表比較適合，業績穩定的估值判斷法並不適用於產品週期短、業績忽高忽低的產業或景氣循環股。

請問你是否曾經被股票價格蒙蔽嗎？

孫太小語錄

選股時，不能只看殖利率，要先看「業績」！

( 本文摘自孫悟天、孫太著《存股輕鬆學2：小韭菜夫妻的股市逆襲人生！730張金融股、年配息70萬的存股成長之路，和你一起打造自己的「長期飯票」！》，幸福文化提供)

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