小韭菜夫妻：失敗是投資必經過程

如果你也曾看過很多國外大師們的財商書籍，那你一定會對理財4個階段很眼熟，因為投資理財運用的心理學，並不是高深莫測的學問，只是有很多人根本不知道，所以也不了解該怎麼突破！這讓我想到網路上常流傳的這張圖。

其實，中國文化也早就接觸到認知心理學，亦即明代號稱陽明先生的王守仁所提出的「知行合一」，知道是一回事，但實行起來是另一回事。這也能說明為什麼人家常說半瓶水響叮噹，因為他不知道自己半瓶水，如果他知道，就會因理解自己的無知而不敢發言。

圖／幸福文化提供

「股市半瓶水」的操作容易陷入「自以為長期持有」的心態，反正股票只會上漲，跟著買進就對了，而這也能說明為什麼大多數的人喜歡小確幸，因為無知有時候也是一種幸福。

在沒有足夠的財商觀念狀態下，特別是當自己所處的是股市多頭時期（牛市），隨便買都能隨便賺錢的時機，「自信心」真的會因為一直獲利，導致被無限放大，而出現不可一世的態度。

德國最負盛名的投資大師安德烈．科斯托蘭尼（AndréKostolany）說過：「決定所有交易市場價格起伏的只有兩個變數：一是人心、二是資金。」「人」才是決定價格的最重要因素，對我而言，技術狀態只和一個問題有關：「股票掌握在什麼人手裡？」

如同科斯托蘭尼在證券市場提出的一個數學公式：

公式：2×2=5-1

在這個公式裡的「減1」就是經歷左頁下圖「實際長期持有」中的各種路況，有如漲漲跌跌的洗禮，有辦法熬過這個「5減1」的過程，才能真正幫助自己蛻變、成長、茁壯！

不論是學業、愛情、人生觀、價值觀，是否都是如此呢？而這也跟心理學有關！回歸到投資，你覺得有哪裡不一樣嗎？沒錯！孫太認為投資跟人生都一樣！

這就是為什麼我們在《存股輕鬆學》、《存股致勝心理學》兩本書中，沒有技術指標，沒有複雜難懂的詞彙，而是將投資財商與心理學融會貫通之後，呈現出另一種思維和觀點的原因。

打造自己成功DNA，需要刻意練習

運用淺顯易懂的文章來傳達正確的財商觀念，主要是因為出書的初衷是想要「傳承給小孩」，還有提供部分版稅做公益的關係，我希望我兩個就讀國高中的孩子，能明白爸媽在股市裡的深刻體會，以及從投資大師們身上淬鍊出的財商觀念。

身為爸媽的簡單願望，就是希望孩子們將來不只是將這些觀念運用在股市，甚至從小就可以在日常生活中，運用「察覺」、「選擇」、「練習」、「習慣」的模式，打造自己的「成功DNA」！

回想二十幾年前，剛認識悟天的時候，他對於股票的狂熱程度已到達自創「投資交易程式」的神（經病）等級，甚至還信誓旦旦告訴孫太說：「妳看著吧！只要根據我的交易程式操作，等我當完兵之後，我們就可以在股市中賺到2,000萬！」事後回想，那時的他正是最典型無知的自信無限大時期，結果可想而知，我們不但沒賺到2,000萬，甚至還遇到金融海嘯，損失慘重，自信崩潰。

之後花了7年的時間才從絕望的谷底一步步爬起來，藉由持續學習和刻意練習才漸漸開「悟」，這條路，花了整整17年的時間。這段冗長的投資生涯，悟天跟我是在沒有人教的狀態，胡亂自己摸索，相信如果有人傳授正確的投資觀念和方法，一定可以縮短「開悟」的時間。現在我們的持股部位終於超過2,000萬，但距離一開始所說的時間，已經過了24年！

無知有多恐怖，看看我們就知道，過程中跌跌撞撞何等辛苦。

常言道「真金不怕火煉」，溫度越高，提煉出來的黃金純度越高。正因為慘賠過，才讓我們不斷的經歷那個「減1」的過程，最終跟黃金一樣，純度越來越高，萃取出適合自己的「不盯盤」也能穩穩存股的投資方法，也就是《存股輕鬆學》提到的SOP倍數表（又稱為「好球帶理論」）。

( 本文摘自孫悟天、孫太著《存股輕鬆學2：小韭菜夫妻的股市逆襲人生！730張金融股、年配息70萬的存股成長之路，和你一起打造自己的「長期飯票」！》，幸福文化提供)

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