選股5大法則 這兩類股票很難估值

投資人在股市中總是在做「估值」的動作，只是賠錢的人常常估不準確，那什麼是「估值」呢？

簡單來說，你在買進一檔股票以前，不管用什麼方法，一定要仔細評算過，現在這個價位買進是「划算」的，甚至是「便宜」的，因為後續還會漲，所以在這個價位買進有利可圖。

評斷出股票是否值得買進，有的人是用「技術指標」、有的人是用「籌碼面」，有的人跟我們一樣用「基本面」進行估值，接著就能明白，為什麼很多商品週期短的電子股或是景氣循環股不太適合「存股」。

因為既然要估值，當然希望是買在評估價值大於價格的時候，但有兩種類別的股票很難估值！

難以估價的股票類型

第一種是商品週期性快速的電子股。

原因很簡單，也許這個商品一上市後馬上火紅，但有的僅是曇花一現。至於商品的週期有多久？能紅幾年？幾個月？則難以評估。

第二種則是景氣循環股。

這類型的股票，長期都在沉潛的狀態，因為景氣的因素有可能業績開始暴漲，當然這類的股票適合買在暴漲前，但很難預估「何時」才會開始暴漲？有時要等上3∼5年，有時一抱就必須是十幾年，很像俗話所說，「3年不開張，開張吃3年」，所以也很難「估值」！

還記得紅極一時的口罩概念股，恆大（1325）這檔股票嗎？

在疫情未爆發之前，恆大（1325）股價長期徘徊在20元，結果因疫情初期口罩需求量大增，市場供不應求，業績跟著水漲船高，股價也一路飆漲到180元，之前每股盈餘（EarningsPerShare,EPS，以下簡稱EPS）有賺到1元就很好，但光2020年恆大（1325）的EPS就賺進23元。

當時許多投資人認為在180元買進算「便宜」，因為一年的EPS成長20倍，而股價才漲6倍，由此可見股價被低估了，加上新冠疫情持續延燒，人人都需要戴口罩，更讓投資人認為前景可期。但經過一年多，疫情仍持續蔓延，口罩的需求逐漸回穩，恆大（1325）不僅沒再創新高，2021年10月13日的收盤價更僅剩39元，這就是景氣循環股難以被估值的地方，因為其商品週期會隨著外在因素而突然轉變，有可能更好，當然也可能更壞。

然而，若你剛好是長期持有恆大（1325）股價約20元的股東，獲利仍然逾100%。不過，如果你是聽信坊間或是估值錯誤的投資人建議，買在股價100元甚至150元以上，現在也只能祈禱這檔股票每年能持續獲利了，但想再次出現激情行情實屬不易。

總而言之，請大家除了理性觀察股票的業績表現之外，慎選標的也非常重要，在此分享選股的5大法則，若想要更清楚知道SOP倍數表的精神，建議花點時間研讀《存股輕鬆學》一書。

選股5大法則

1.選擇體質健全的公司(連續5年EPS大於1元)

EPS持續成長

最好每月公布盈餘

要注意的是，有些公司只公布營收，但營收好並不表示每股盈餘會跟著好

2.選擇股價穩定度高的公司(股本大於300億元)

股本大於300億元（量大好買賣）

股本大一點的公司比較穩定（籌碼多不容易被人為操弄股價）

β（Beta）值小於1（波動度比較小，代表股價平穩）

3.每年配發股利股息(存股護城河)

選擇近5年每年現金股利>0.5元的標的，或近5年每年股票股利>0.5元的股票

4.股價不能離淨值太遠

建議選擇股價淨值比（股價÷淨值）<2.5的公司

5.股性相合挑股性就是挑對象的個性

( 本文摘自孫悟天、孫太著《存股輕鬆學2：小韭菜夫妻的股市逆襲人生！730張金融股、年配息70萬的存股成長之路，和你一起打造自己的「長期飯票」！》，幸福文化提供)

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