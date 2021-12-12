紀律投資 小錢也能滾出大財富

想要長期存ETF，建議挑選具有成長潛力的標的，例如0050從成立時的30多元，到2021年大漲超過140元。而現在30多元的中信中國50，當然也有機會和0050一樣，因為這2檔ETF都是用「市值」來選擇成分股，而且中信中國50還有電商、宅經濟、電動車等未來題材，儘管2021年因為「共同富裕」政策導致其股價重挫，但也提供低價的好時機。

但是0056呢？2021年4月，大盤來到1萬7,700點，0056股價最高卻只有36元，除息後還跌破31元。除了成分股缺乏成長力之外，每年配發的高配息，也讓它的股價在除息後持續修正一段時間！因此，長期抱著0056不賣，除了每年領約5%的股利，幾乎很難有資本利得的空間。

對於一般的小資族來說，就算存到100張0056，每年頂多領10幾萬元的股利，平均1個月也才1萬多元，還是無法改變未來。0056的優點是穩定，就算被套牢，大不了領股利，所以我反而會積極做價差。

人取我棄、人棄我取 聰明賺價差

我在《我用1檔ETF存自己的18%》一書中，介紹了幾種0056做價差的方式，其中最好用的1招就是「人取我棄、人棄我取」。看看下頁圖，0056在2020年10月28日除息1.6元，前一天收盤價是29.69元，接著，除息後開始貼息，最低點是27.6元，參與除息的投資人都賠錢了。

每年除息前，0056的股價都會在相對高點。此時，聰明的投資人反而要「人取我棄」，在高點出脫、不參加除息。根據過去的經驗，0056在除息後幾乎都有貼息走勢，因為已經除完息、買盤縮手股價失去支撐，這時反而要「人棄我取」，在低點將股票買回來。

投資高股息ETF，「便宜」是一個重點，而除息後貼息就是撿便宜的好時機！若投資人在貼息後28元附近買進，一直放到2021年4月約36元賣出，價差可賺進8元，報酬率為28.6%，是不是超過抱股領5%～6%的股利呢？所以，高股息的ETF我反而會積極賺價差，不會呆呆地抱著存股。

這一章我們討論了股利和資本利得對報酬率的影響，投資ETF最重要的還是觀察其成分股。如果成分股具有成長潛力，例如0050、國泰美國道瓊和中信中國50，就可以採取「定期定額＋逢低加碼」的策略來長期持有。反觀高股息ETF，因為資本利得的空間有限，我會以波段操作賺價差來增加報酬率，而不是抱著領股利，更何況領股利還得繳稅。

在前面3個章節建立了ETF的基本概念後，從第4章開始，我將針對這本書的主題──近期國內很夯的各種主題式ETF進行深入剖析，大家熟讀、了解之後，找出適合自己的投資標的及方法，有紀律地執行，從小錢開始賺起，小資族也能翻身致富！

用1招簡單賺取0056價差。圖／金尉出版提供

( 本文摘自陳重銘著《小資致富術：用主題式ETF錢滾錢》，金尉出版提供)

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