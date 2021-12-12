賺1年股利 等4年填息划算嗎？賠價差得不償失

投資股票領股利，表面看起來似乎很不錯，但是股利和銀行定存的利息還是有很大的不同。

銀行利息是穩賺的收入，因為你的本金不會減少；股票的股利則不是，你有可能領到股利卻賠上價差，畢竟沒有穩賺不賠的股票。原型ETF也一樣，不會只漲不跌，可惜多數投資人並未釐清兩者的差異，一看到不錯的股利，就戴著鋼盔拼命往前衝，下場往往是賠了夫人又折兵。

賺股利、賠價差 得不償失

2021年1月初，第一金工業30（00728）宣布將配息1.9元，以當時的股價換算，殖利率高達6%。消息一出，馬上吸引投資人關愛的眼神，成交量連日放大，導致第一金工業30出現大幅度溢價，到了1月21日除息當天，剛好又碰上台股飆漲，收盤時溢價幅度高達9.7%，然而除息隔天又一口氣跳跌8.7%，急速向淨值靠攏。當初追逐股利，在大幅溢價時買進的投資人，無不受重傷。

從下頁表中統計數據可以看出，除息前該檔ETF的溢價幅度逐步增加，因為想要領取1.9元現金股利的買盤蜂擁而至，一步一步推升股價遠離淨值。但是除息後，高股利的誘因已經消失，股價直接被打回原形。

第一金工業30除息前後股市走勢。圖／金尉出版提供

2021年第一金工業30溢價狀況。圖／金尉出版提供

這就是標準的「領到股利，賠上價差」，假設某位投資人在1月20日用30.82元買進第一金工業30，儘管除息後領到1.9元的現金股利，可是到了1月26日股價卻只剩下26.37元，也就是賠了4.45元的價差！為了1.9元的股利，賠上4.45元價差，而且股利還要繳所得稅和健保補充保費，這樣划算嗎？

雖然說第一金工業30是原型ETF，萬一被套牢也可以安穩領息，但是該檔ETF從2019～2021這3年間，總共也才發放了3.76元現金股利，平均1年的股利才1.25元，要領4年的股利才能夠彌補4.45元的價差，實在是非常不划算！

股海在走，知識真的要有，不然你只會是別人的提款機。有做功課、了解折溢價的投資人，會在大幅溢價時賣出ETF，但是不了解的人反而是拼命買進，最後還賠掉辛苦賺來的錢。就算你撐著不賣，等到終有一天填息了，報酬率有比較高嗎？有的股票沒有發放股利，但是股價一直漲不停，會不會是更好的選擇呢？

( 本文摘自陳重銘著《小資致富術：用主題式ETF錢滾錢》，金尉出版提供)

延伸閱讀

約翰聶夫談投資：每天追蹤低價股

掌管溫莎基金31年 約翰聶夫：我是低本益比投資者

雷浩斯：堅定不移的「低本益比射手」