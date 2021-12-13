兩大全球危機 失業與氣候變遷

有兩項全球性的挑戰特別與眾不同，它們無疑規模極大、非常緊迫，而且亟需充滿創意的解決方案，世界各國必須投以精準且協調得宜的關注。這兩項挑戰就是失業與氣候變遷，且讓我們從失業開始說起。

如果我們接受保守的估計，同意未來十年內會有一○％的工作因為自動化科技而消失，那麼，我們需要替目前勞動人口中的三億人留住或找到新工作。使得挑戰更加嚴峻的是，低度開發國家有超過十億不到二十歲的年輕人，他們現在需要教育，未來十年需要工作。如果我們不馬上因應，可能的後果將十分可怕。想一想失業導致全球未來世代貧富不均更加惡化的衝擊，然後再想想有數以億計的年輕人看不到未來，遠遠落後於社會中比較幸運的人，他們會怎樣反擊？他們會一起移民、起義、開戰。他們不會成為母國的正面力量，無法發揮潛力從事每個地方都極需的創新並提升生活方式。雖然基本上這是階級衝突在作祟，但這種危險的根源很可能在於聰明、普遍可見的科技滲入了基本上不理解其犀利之處的人身上。

再來，我們來談氣候變遷危機。針對全球暖化效應所做的估計指出，我們只剩大約十多年的時間，必須在這段期間內大力修正我們的碳足跡， 不然情況可能萬劫不復。洪災、乾旱與炎夏溽暑，甚至狂風暴雨都可能變成新常態。全球水資源的供給大幅改變，很可能嚴重危及全球的健康、食物的取得以及脆弱的生態系統。從今天這個制高點來看，那些政治人物毫無意願改變，某些人還大肆抨擊科學事實，加上讓各國漸行漸遠的冷、熱戰衝突，很難設想我們可以號召全球一起努力，阻止氣候變遷。

很少人會說這兩項全球危機不急迫。失業的挑戰涉及移民的性質，以及全球大量人民失業所引發無可想像的後果：這在政治上將如何加劇動盪，並在各國國內與國際間導致各種關係進一步分裂？至於氣候變遷的挑戰，簡單來說，這是人類與自然世界的生存威脅。這兩項危機都亟需大規模且速度快的方案化解。

這些問題之所以明顯需要又大又快的解決方法，是因為背後有一些急迫且根本的因素。政治和社會上的分歧冥頑不化，民粹主義運動四處擴散，經濟運作失靈讓人不再心懷理想，科技引發恐懼和不確定性，機構制度委靡不振，再加上不同的人口組成之間衝突一觸即發，在這樣的時代，諸如全球性失業以及氣候變遷引發的天災等影響每個人的問題，也是刺激人們緊緊相連的催化劑。這些是已經兵臨每個人城下的敵人，是我們的共同敵人。現在我們需要的也正是這類共同敵人，靠它們激勵我們共同努力解決與消弭重大問題，更加團結在一起。如果單打獨鬥，這些危機會把我們撕得更加粉碎，求助無門。

確實，規模大且速度快的方案，本質上（尤其是以其規模和範疇來說）就是用來處理「ADAPT」架構引發的每一個四海皆有的問題，為我們提供寶貴的經驗與技能，讓我們可以加速找到答案，化解我們被迫要面對的所有危機。成功的範例會激勵我們繼續努力。從更細部來說，規模大且速度快的行動方案有利於發展與強化本書之前討論過的策略、架構和文化要項（亦即變革三角的三邊）。我們在克服眼前的危機引發的混亂時，要能同時擴大加快這三方面要素的潛在影響力，這點極為重要。

說起來，此時正是適合推動規模大且速度快解決方案的好時機。要在全球進行任何大型且快速的作為，顯然需要大量的財務資源，目前已開發經濟體有大量的資本，可以投入這類急迫的全球性改善行動。在深廣的資本池支撐之下，歐洲某些地方的利率來到零甚至是負值，美國的利率也極低，運用這些資金推動規模大且速度快的方案，立刻就能在全世界創造出可觀的就業機會，更別說還可以提升人民福祉，並壓制人口組成變化以及其他社會因素造成的衝突。但是，我們要能仰賴這些投資，前提條件是全球的大型銀行得先重新塑造自己的角色，成為起點，帶動全球以國際性的創新方案解決重大問題；這樣的改變長期下來，將能創造相當的報酬，鼓勵其他投資人也投入自己的資本。

( 本文摘自布萊爾．謝帕德著《危局：攸關自己與下一代的4大政經危機，我們選擇戰鬥或逃避？》， 時報出版提供)

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