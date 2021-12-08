從零開始 建立屬於你的「被動收入流」

問問自己：你是時間比較多，還是錢比較多？

我在書中說過無數次，建立被動收入流需要下苦功。本書不是某種詐騙話術，可以教你大賺一筆，然後下個月就退休。

打造被動收入需要兩樣東西：時間或金錢。因此，你要考慮的第一件事，就是你可以支配的時間比較多，還是錢比較多，若要打造被動收入流，你絕對需要其中之一。

如果你當下的第一個想法是：「呃，我兩個都沒有！」那也別擔心，我剛開始時也這麼覺得，我總是被困在永遠做不完的待辦事項清單裡。我怎麼可能騰出時間來？我甚至還沒有小孩呢！我真不知道我們的母親是怎麼做到這一切的。

本書不是在講時間管理，但我確實有個很重要的經驗要跟大家分享。在我認真且仔細地看過行事曆之後，我發現有些事其實是在浪費時間，事實上，我以 15 分鐘為間距，連續追蹤自己兩天的生活（對，我真的這麼做了），再根據我把時間花在哪些地方一一分類（嘿！我剛剛才意識到，我基本上就是替自己的時間做了一份「預算表」）。有一件明顯到有點丟臉的事情是，我每天有 3 小時都花在這些地方：社群媒體和電視（覺得尷尬）。好笑的是，我老是在說時間不夠用、一直抱怨自己壓力有多大，因為我的行事曆就是擠不出時間。但等我真的坐下來，記錄我把時間都用在哪裡之後，才發現自己浪費時間的各種方式，我覺得自己就像是個偽君子！

你要搞清楚自己的時間用在哪裡，這跟製作財務預算一模一樣。若你不記錄的話，有些東西就算很明顯，你也看不見，所以，不要用猜的了，也不要假裝很清楚自己到底怎麼使用時間。你要踏踏實實地釐清這件事，練習做一份為期兩天的紀錄。

我知道你們不是每個人都黏在社群媒體上，像我一樣對這些東西上癮，而且你可能無法輕易就空出每天 3 小時的時間。這個練習不一定很簡單，但還是做看看，認真仔細地看看你把時間花在哪裡。

你每天都要花 15 分鐘排隊等著接小孩嗎？太好了！帶一本筆記本在身上，腦力激盪一下，你有哪些被動收入的想法。你曾有預約要看醫生、結果在等候區坐了 35 分鐘的經驗嗎？這是另一個增加生產力的機會。事實上，你出門的時候，身上應該隨時帶著一本書、筆記本或是筆電！有沒有更有效率的方法，可以把每餐要吃的食物準備好呢？像是一次性煮好所有東西，而不是每天晚上才準備當天的食物？洗衣服也是─你可以把洗衣服或是做其他家事的那段時間區塊「劃分」出來嗎？

為了把時間騰出來，我做了很大的犧牲（別誤會了，放棄社群媒體和看電視幾乎不算是什麼犧牲），我決定暫時不要常常跟朋友和家人出去，而是選擇花時間在工作上，並建立我的被動收入流。在我僱人來打掃家裡之前，我決定不要每週整理一次，而是每兩週整理一次，然後接受狗毛像一座座的小山一樣堆在每個角落。那你是不是也應該要這麼做呢？不，我並非要告訴你該做什麼、不該做什麼。那麼，我的意思是不是建立被動收入需要有所犧牲呢？對，需要花力氣去做。短期來說，你可能要放棄一些事情，以追求被動收入，不管怎麼樣，你需要找到方法來騰出時間。另一方面，也許你有資本可以動用，或是你可以輕易存到一筆資本。讓我提醒你一件事，有兩種方法可以存到更多錢：

• 節流，少花一點錢。

• 開源，多賺一點錢。

全部就只有這兩種方法了，你能做的只有減少開銷或是增加收入。再說一次，如果你的預算有縮減的空間（你必須真的把支出記錄下來，才會知道有沒有空間），那就去做；你也需要在這裡做出一些犧牲。你可以放棄有線電視嗎？你可以放棄 Netflix方案嗎？你可以整整兩個月都不外出用餐嗎？當超市東西在打折的時候，你有辦法好好評估該不該買嗎？你有辦法做到一些簡單的小事，像是不在家的時候把燈關掉、把插頭拔掉嗎？你可以暫時放棄一些什麼，以存到更多錢呢？

你也可以試著增加你的收入，但很諷刺地，這可能會變成我們想要避免的那種荒謬兩難狀態。所以請注意，我並不是建議你花更多時間在工作上。你可以考慮要求加薪或升職，或是找個薪水更高的工作。還有其他方法可以不增加工時，同時卻能增加你的收入嗎？

問問自己：你是時間比較多，還是錢比較多？如果你現在兩樣都沒有，釋出哪一項會比較容易？

鎖定幾個選項

當你努力要釋出一些時間或是金錢時，可以先決定要追求哪一種被動收入流。我們來看一下之前討論過的被動收入流，以下有一份簡單的大綱供你參考。

授權金收入（大部分需要時間；只需極少或不需金錢）

• 紙本書、電子書、有聲書

• 照片

• 線上課程

• 軟體或 APP 開發

• 加盟

投資組合收入（不需要時間；需要大量金錢）

• 股息收入

• 債券收入

• 利息收入

投幣式機器（需要一些時間和一些錢）

• 自動販賣機

• 遊戲機台

• 自助洗衣機

廣告與電子商務（大部分需要時間；需要極少的錢）

• 聯盟行銷

• 廣告

租金收入（需要一些時間和一些錢）

• Airbnb 或 Vrbo

• 住宅型不動產

可能有一些會自動吸引你的注意力，或者你可能已經在腦中刪掉其中一些了。請大方做記號，刪除你不想追求，或者因為時間或金錢的限制而沒有能力追求的項目。舉例來說，如果你手邊的錢不夠做前置的資本投資，也沒有方法可以弄到那筆錢，你可能會在投資組合收入那區打上一個叉叉，我就是這樣做的。如果你沒有時間，也沒興趣去建立平台或是追蹤人數，你可能會刪掉聯盟行銷或是廣告。這份清單很長，所以不要怕，刪掉很多選項也沒關係！畢竟我們現在要做的就是試著刪減你的選項，變得更集中。

除此之外，在那些讓你感到興奮的點子，或是那些你有技能可以達成的點子旁邊畫上一顆星星。

此時，你的目標是要刪減一些選項，直到你鎖定了三至四個、在你的條件限制下可行的最佳選項為止。對於這些選項，你不需要有經驗或技巧，甚至也不需要熱忱，被動收入的重點不是去做你熱愛的事，而是建立收入流，接著，你就可以去做你想做的事。要切合實際情況，並找出三到四個具體的選項。

使用 SCRIMP 五要素

最後一步就是使用 SCRIMP 五要素，從這三到四個選項中，找到那項最好的被動收入流。再說一次，SCRIMP 五要素是：

• 擴張性（Scalability）：能否大量製造或提供？

• 掌控度及限制（Controllability & Regulation）：你對於這個收入的掌控度有多高？

• 投入資本（Investment）：第一階段要投入哪些時間或金錢？

• 市場性（Marketability）：有需求嗎？

• 被動性（Passivity）：第二階段時，你要做多少工作才能維持這個收入流？

你要審慎決定，對你來說哪個因素是最重要的。有些人可能會想要選百分之百被動的選項，或是盡可能地被動；有些人則想要輕易擴張他們的被動收入流；還有些人想要完整掌控自己的被動收入，只需遵守最少的規則和限制就好。

把 SCRIMP 五要素按照你認為的輕重緩急順序，重新排序一遍。最後，按照排好的順序，加上你那三到四個被動收入流的選項，就可以決定哪一項才是最好的被動收入流，你就能優先去追求。你不必限制自己只能追求一個，先試試看第一順位的選項，等你上軌道之後，再回頭看看你手上的其他選擇，然後去追求第二順位的選項。

( 本文摘自瑞秋．李察斯著《讓可愛的錢繼續滾進來：28種財務自由的方法，讓你的錢比你會賺錢》， 時報出版提供)

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