八年級生 喜歡名牌的最吝嗇世代 不是吃超商便當 就是去飯店用餐

如果說，看到八年級生享用昂貴食物、購買高價名牌的模樣，就說八年級生是 YOLO 族，比起為了未來而犧牲現在，更享受當下的話，我認為實際情況恰好相反。在各方面，八年級生極端節儉的情況更多。省吃儉用，是為了把錢投資在自我滿足的昂貴事物。八年級生經常旅行，會買名牌，有時會吃奢華美食。為了做想做的事，犧牲良多。如果單純以為八年級生是月光族，那就無法理解八年級生。

貧富兩極化是長久以來的問題。根據國際勞工組織（ILO）「全球勞動收入分配報告書」的數據，二○一七年，48.8％的全體勞動所得被上層10％的人占據，下層50％的人的收入只佔全體勞動所得的6.4％。八年級生不認為個人能解決國際性問題，儘管不能成為有錢人，但想體驗有錢人的生活，就算沒錢也想買名牌，享受一下奢侈的快感。重點是因為不能每次都花大錢，除了想嘗試的事物之外，八年級生對剩餘的其他部分都很節儉。

按貝恩管理諮詢公司（Bain & Company）「二○一八年全球奢侈品市場研究報告」的內容，二○一八年33％的全球奢侈品市場銷售額由二十歲到三十歲族群貢獻。古馳（Gucci）是二十歲到三十歲族群最喜愛的品牌之一，二十歲到三十歲族群占了古馳的65％銷售額。現在陸續進入職場的八年級生這輩子無緣當個有錢人，但八年級生擁有名牌包、名牌表和名牌皮夾等等。八年級生不是 YOLO 族，一邊斤斤計較著性價比，一邊購買奢侈品，理由單純是為了自我滿足。

性價比又叫「心價比」，意思是相較於價格，能獲得高心理滿足。就算要花大錢，只要我能感到滿足就行了。八年級生反感於買錯一點東西就會被抨擊的氛圍。指責八年級生不量力而行的人犯了錯。八年級生認為反正花的是自己的錢，沒必要被干涉。八年級生無法合理說明為什麼購物，純按感性行動。因為每個人會被感動的點不一樣，就算別人說了，也模仿不了別人的感動點。

八年級生的消費趨勢是「選擇和集中」，買一個奢侈品，其他用便宜貨。皮夾買幾百萬韓元的古馳，但衣服買平價的 SPAO 或是買雜牌衣物。八年級生會嫌四千五百韓元（折合新臺幣約一百零六元）的超商便當貴，改買三千八百韓元（折合新臺幣約九十元）的，然後隔天去飯店吃一頓十萬韓元（折合新臺幣約二千三百元）的大餐。八年級生的消費不能一概而論，他們會在不能讓步的事上一擲千金，在其他地方省錢。

為了幫助大家理解，所以說得極端了點，但實際上不到那種地步，現實是沒錢買幾百萬韓元的名牌。重視褲子版型的人會買二十五萬韓元（折合新臺幣約五千九百元）的卡爾文‧克雷恩（Calvin Klein）褲子，搭配一萬韓元（折合新臺幣約二百三十六元）T恤。大部分購物時間花在挑褲子上。

在美國時事週刊《大西洋》（The Atlantic）的報導中，將八年級生稱為「最吝嗇世代」，不買不必要的東西，就連購買需要的東西時也要找出最低價，然後靜待打折才購入。市調公司IRi的「消費者網路報告」指出，相較其他世代，八年級生受到打折或優惠券的影響更大，再麻煩也要找出更便宜的方法，把省下來的錢拿來買自己想要的東西。

PB（Private Brand）商品瞄準八年級生喜歡計較性價比的傾向而大舉成功。PB商品指的是超商等流通企業的自有品牌商品。No Brand 超商專賣性價比高的PB商品，因創造與現存超商的差異化而獲得成功。雖然有些商品能暢銷數十年，必有其過人之處，但基本上是因為人們習慣尋找從小就熟悉、慣用的品牌，畢竟花同樣的錢，選擇熟悉的品牌可說是人之常情。不過，對於處處要省錢的八年級生來說，差幾百塊韓元足以成為更換品牌的原因。

這種消費趨勢的代表事例就是美式連鎖餐廳的沒落。美式連鎖餐廳主要是想和家人或戀人吃一頓像樣的一餐而去的地方，但這對八年級生沒有魅力。八年級生對於「像樣」的標準提高，美式連鎖餐廳已無法達標；若說是去美式連鎖餐廳吃一頓「簡單的」，似乎又太貴，不如多花點錢去昂貴的餐廳。VIPS 是韓國代表性美式連鎖餐廳之一，如今開始發展外送服務，進軍家庭即食調理包。中庸位置難以生存在現今市場。

*No Brand 超商：韓國大型超市 emart 的自有品牌。No Brand 超商是只賣 No Brand 商品的超商。

( 本文摘自高光烈著《我們，MZ新世代：準時下班？不婚不生？奉行極簡？帶你秒懂八年級生都在想什麼》， 遠流出版提供)

延伸閱讀

看清未來趨勢 懂點經濟好聊天

文生大叔：別再錯得那麼理直氣壯 讓美國職棒故事教你正確思考

從中年危機走向「中年再造」 退休後尋找「安可」機會