別期待八年級生為公司賣命

公司專案於我何益？

知道為什麼做這件事而自動自發進行，和被人指派而被動進行是截然不同的，不只是八年級生，人人都是如此。每個人會被激發動機的言語和行動各不相同，能夠激發八年級生動機的關鍵詞是「個人」與「社會」。八年級生聽見「這樣做都為了公司好」等諸如此類的發言，就會捂起耳朵不願繼續聽。沒有八年級生願意為團體犧牲，他們關心的是「個人成長」與「社會貢獻」，奉勸上一代應該以這兩點為基礎，激發八年級生的動機。

最簡單的動機終究是金錢。公司給出優渥薪資，八年級生就會自動自發地努力工作。最近就連極耗體力的快遞工作也因為酬勞高，變成搶破頭的職缺。八年級生清楚在資本主義社會裡，金錢不可或缺。很多人為金錢賭上性命，也有人願意為了賺到更多的錢做好部分犧牲的準備。換個立場來看，公司能投入的人事費用有限，也會希望獲得最佳報酬率。

八年級生如果覺得上級交辦的工作對自己的職涯有益，就會全力以赴。雖然八年級生嘴邊嚷嚷著：「我不愛公司。」但他們也不否認公司能使自己受惠良多。最重要的是，在離職的時候，八年級生能養成業務能力，這與去補習班不同，公司是個能賺錢、同時也能培養實力的地方，也是不用花自己的錢就能累積經驗的最佳場所。八年級生對公司內結黨營私不感興趣，卻很重視職場同事，畢竟職場同事是離職後也能交換情報的貴人。

上一代若想差遣八年級生，就得告訴八年級生此刻交辦的工作對個人職涯有何幫助。如果有重大專案，請強調「這是業界無人不曉的專案」，參與專案就相當於累績一項履歷。如果是其他公司也會知道的專案，更代表有助於將來的轉職。上一代要說清楚，現在做的事所帶來的好處不會只侷限在這家公司，讓八年級生想成是為了自己，而不是為了公司工作，自然能提高八年級生的工作效率。

八年級生的離職理由

在職場上有很多開發個人職涯的方法，即便參加的不是公司的大專案，沒有做出大成就，光是上班就能累積經驗。除了公營事業和公務員，每個八年級生基本上都會考慮跳槽，只不過在大企業上班的八年級生考慮跳槽的比例，會比在中小企業工作的八年級生來得低些。上一代直接告訴八年級生這項工作有助於跳槽也沒關係，說明現在負責的業務，不但在現在這家公司，就算是到別的公司一樣派得上用場。

經營顧問席尼‧芬克斯坦（Sydney Finkelstein）在《無法測量的領導藝術》一書中，提到不要慰留有能力的員工。如果無法提供和員工具備的價值相對應的補償，員工離職是理所當然的，不必為能力出眾的員工離職而感到遺憾。就結果而言，即便公司現在做的事會助長員工的離職率，但還是專注於當下的利益較好，一旦員工覺得從公司能得到的東西多，就會待得長久。助長員工離職的行為，將會成為員工長久效力的理由。

上一代告訴八年級生「現在公司所做的事，在社會上扮演了什麼樣的角色」也不錯。要注意的是，並非告訴八年級生在公司裡扮演的角色，而是他們在社會裡扮演的角色，因為八年級生不在乎公司如何發展。「Kelly Service 全球勞動力指數（KGWI）」的數據顯示，51％的年輕上班族願意為了「更重要、更有意義的事」調低年薪或職位。八年級生雖不為公司犧牲，但很重視社會犧牲。

韓國作家林洪澤的《八年級生來了》一書中，指出八年級生把「為公司犧牲奉獻，最後會被棄若敝屣」這句話當成格言，是以他們忠於自己和自己的未來，而非忠於公司。上述這些分析說得沒錯，想讓八年級生誓死效忠公司，就得告訴他們對職涯有幫助的方法，或對解決社會問題有所貢獻的方法。不過最有效的還是揭示工作對個人問題的助益，畢竟每個人重視的社會問題不同，但每個人都有各自的問題。

( 本文摘自高光烈著《我們，MZ新世代：準時下班？不婚不生？奉行極簡？帶你秒懂八年級生都在想什麼》， 遠流出版提供)

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