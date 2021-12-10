傾聽的要訣 不輕易做出承諾

在聽對方傾訴的過程中，常會發現許多無法立即解決的問題。此時，絕對不可以輕易做出承諾。在當下的氛圍裡，許多人可能會輕率地給予承諾，然而一旦如此，事後將難以收拾。

所謂的輕易做出承諾，就是明明不確定自己是否做得到，卻給對方一個「彷彿可以做到」的答案，或是讓對方產生「可以做到」的印象。例如，明明沒有獲得主管同意，便不可能變更業務內容或進行人事調動；明明在公司目前方針的優先順序下，或在技術上無法立刻做到，卻開了空頭支票。

這種不負責任的態度，就像先讓對方滿懷期待，又立刻將他推落谷底一樣，不但會讓對方大失所望，更會一口氣打壞自己在對方心中的形象。

對方很可能再也不願意跟我們說話了吧。

這並不是什麼需要特別注意或困難的事情，只要謹記「絕不輕易做出自己做不到的承諾」即可。不論有沒有進行積極聆聽，敷衍了事的心態絕對不會帶來好結果。

想避免輕易做出承諾，關鍵就在於：

1. 在解決問題的時程確定之前，絕不給對方承諾，只需表示「會盡力尋找解決方案」。

2. 盡快展開討論，或督促討論加速進行。

3. 有時討論會在中途停頓，此時必須負起責任，持續追蹤，直到有結論。

4. 掌握確定的結論後，再回答當事人。

「認眞聽」是值得的

世上有許多可以解決的問題，同時也有許多一時半刻之間無法解決的問題。有時儘管對方提出抱怨，也不代表對方希望獲得解決。

在職場上，若問題出在主管或老闆本身的能力，或某位接下不適任職位的同事身上，對方自己一定也心知肚明：儘管知道問題在哪，但自己再怎麼思考也不可能有答案。

即使如此，假如有人能同理自己的痛苦、陪自己一起思考，便值得欣慰。因為光是有人認眞聽自己說話，心靈就能獲得慰藉。

因此，不論有沒有解決方案，都不能抱有「反正也沒辦法解決，講了也沒用」的心態，重要的是認眞聽對方訴說。光是做到這一點，對方心中可能就會湧起希望，有勇氣向前跨出一步，做出不同於以往的努力，形成一種良性循環。「認眞聽」的關鍵就在於：

1. 認真聽對方說話，不要先入為主地認為「聽對方抱怨也沒有用」。

2. 覺得事情可能無法解決時，更必須認真聽。

3. 在積極聆聽中，如果對方願意往前跨出一步，可從背後推他一把。

理解．實踐檢核表 □ 完成積極聆聽後，必須有意識地持續追蹤後續發展。□ 帶著誠意持續提供協助，尤其重要。□ 絕對不可以為了敷衍而輕易給予承諾。□ 進行積極聆聽時，必須特別認眞。□ 掌握結論後，必須立即告知對方。 A4筆記術的主題範例 ˙ 如何避免完成積極聆聽後便擱置不理？˙ 何謂誠心誠意？我是否總是誠心誠意待人？˙ 在什麼狀況下難以持續抱有誠意？˙ 如何認眞聽對方說話？˙ 我是否確實回報對方追蹤後的結果？在什麼狀況下沒有做到？

如何在完成積極聆聽後持續追蹤後續發展？

是否在積極聆聽後妥善處理問題？

對於對方的信任，我是否有給予相應的回應？

有沒有在能力範圍內做出承諾？

對於不該承接的要求，是否有即時拒絕或設定界線？



( 本文摘自赤羽雄二著《聽比說更重要：比「說」更有力量的高效溝通法》， 遠流出版提供)

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