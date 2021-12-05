學財務報表 預算編制怎麼做？

預算，是將營收、獲利等策略付諸實行的綜合性計畫。換句話說，預算是企業為了達成營收、獲利等目標或業績，根據數字所擬定的具體計畫。

像是根據綜合損益表所做的一年或一年以內的短期（1 個月、3 個月、半年不等）預算計畫，便稱為損益預算。它是所有預算計畫的核心。

損益預算從營業收入開始評估起，配合綜合損益表的格式，從營業成本、營業毛利、管銷費用、營業利益⋯⋯⋯，一直到稅後淨利，每個項目都設定好預算。接著，管銷費用與業外收益的部分，又可細分為行銷費用、廣告宣傳費用、研發費用、人事費用、利息收入、利息支出等幾個項目，也是分別擬定好預算。

還有一種預算叫資金預算，是根據現金流量來擬定的預算。具體的做法為，配合現金流量表的格式，把現金流分作營業活動、投資活動、財務活動等三部分來擬定預算。不過，也有公司會把營業活動現金流分成現金收入、應收帳款、應付帳款等部分，統計實際進出的現金流量後，做更仔細的預算評估。

不僅如此，還有與投資有關的資本預算。像是設備投資、研發投資、關係企業投資等所謂的長期投資，影響都長達一年以上。一年之中，具體要投資哪些項目、投入多少金額、分幾次投資，這些都要事先規劃好，也是擬定資本預算的工作重點。

在擬定最重要的損益預算時，除了參考以往的營收成長率及獲利率之外，更要把經濟環境、市場環境、競爭者業績、代表股東必要報酬率的股權資金成本等因素都考慮進去。

換句話說，這預算估的是否符合經濟、市場環境的動向？從過去的業績來看，是否低估或高估？跟競爭對手過去的業績相比，是否有些離譜？還有，是否能夠滿足投資人期望的報酬？這些都是編列預算時必須考量的事。

預算對經營者和管理者雙方而言，都深具意義。首先，經營者在編列預算的過程中，多了個機會去思考，如何調整方針，以順應經營環境的變化。

透過預算編列，可以將權限下放給管理者去執行，他只要依照全體決定的大方向，專心於經營就可以了。

另一方面，對管理者而言，參與預算編列，就是大家一起設定公司未來的目標，他會很清楚自己部門該做什麼，對其他部門的理解也會比較深入，加上業績考核的標準明確，他可以自行分析偏差，制定改善措施。

利用預算進行目標管理，通常分成三個步驟：

一、計畫：編制預算，擬定實行計畫。

二、協調：上級與下級協商，折衝磨合，決定預算。

三、統籌：統計實質績效，審核預算執行情形，責成各部門改善。

這裡面，有人說「統籌」最重要，但最近也有人說一開始的目標設定，「計畫」才是最重要的。

此外，編制預算的方法大概可分成兩種，

一是流程由上而下（top-down ）的「權威式預算」，上級說了算，下面的人照辦。這個方法雖可以展現公司高層的意志，但對各部門來說，卻有被趕鴨子上架和吃大鍋飯的感覺，搞不好可能會打擊士氣，讓員工失去動力。

另一種是流程由下而上（buttom-up ）的「開明式預算」，大方地讓各部門提列自己所需的預算。這個方法雖可以反映各部門的情況，但弊端是有人會鑽漏洞，把預算編得太過寬鬆。

因此，最好能採取折衷的方法，所謂的「參與式預算」，不要全由上面的人主導，也不要下面的人要多少給多少。換句話說，參與式預算為：

上級給個大致的方向，下級根據這個方向與自身需求提列初步預算，並透過審查委員會等機制進行調整，由大家共同決定公司年度的總預算。

這個方法可以促進公司內部充分溝通，使公司從上到下對策略目標達成共識並清楚各部門應盡的責任。基本上，日本大部分公司採用的都是這種折衷型的預算編制方式。

( 本文摘自西山茂《金融教授教你從財報3表找出會賺錢的公司：從財報學買飆漲股》， 幸福文化提供)

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