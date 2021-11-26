不耍特權用親戚 這樣的領導不再有
這是一本隨興散文詩，對陷入疫災、戰亂、生活困頓、逆境人生者，提供「感人的人生故事」。期以另一種思維，走出悲情，邁向歡愉的人生坦途。人是哇一聲來到人間，為脫貧致富，戮力追求名利，卻不幸遭其綑綁，終其一生，在前進後退的漩渦中打滾，身心靈總是疲憊不堪，為此，撰寫感人的人生故事，期能打開另一扇窗，給普羅大眾參酌，如能引起一些漣漪的共鳴效應，則不枉費筆者搜索枯腸，絞盡腦汁的一片誠心。
疫情人生感言
朦朦朧朧看人生，健康快樂擺第一；
模模糊糊看世人，潮女罩住皆完美；
胡胡塗塗看世局，人生得疫須禁歡；
馬馬虎虎看世事，還有二一是得意；
輕輕鬆鬆看世代，有輸有贏有未來；
活活潑潑看世界，期盼明天會更好。
拜登的第一天
時代周刊新封面，拜登上班第一天；
殘缺混亂惡局面，零亂待理困疫情；
百廢待舉在當前，川普留下殘壘嘆；
拜登托腮凝眸望，老人百感交集思；
看似麻煩理還亂，為了美國要硬撐；
世人處境都相似，正為脱困在奮鬥。
有骨氣的女首富
世女首富麥肯齊，再婚事件映眼簾；
中學教師新伴侶，平靜無華第二春；
是貝佐斯名前妻，兩人共創亞馬遜；
功成名就憾離婚，成功男人結新歡；
分得財富行善事，散財天女獲殊榮；
重拾筆桿寫小説，贏得美國圖書獎；
才氣追求另人生，平淡富豪新典範。
這樣的領導不再有
德梅克爾卸黨魁，德人鼓掌十分鐘；
擔任總理十六年，名滿天下留青史；
温柔體貼無架子，不住豪宅請佣人；
未買遊艇私人機，上班衣著不講究；
只著同樣式西服，是公務員非女模；
不耍特權用親戚，未給政敵施壓力；
接納難民被批評，慈悲心腸真難得；
川普相較兩極端，留下典範人懷念。
詩集序
唯騷人墨客留其名
常說熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟。詩不但可提升人的心靈，且可激發人的想像力和創造力。所謂「莫言馬上得天下，自古英雄盡解詩」，就是闡釋這個道理。
史蒂芬‧歐文說：「詩歌是一種工具，詩人透過詩歌，讓人了解和嘆賞它的獨特性。」實為至理名言，說出大家的心聲。
「自古英雄好漢多寂寞，唯有騷人墨客留其名。」藉著詩詞歌賦抒解鬱悶，留下千古名言佳句，不只是人類的文明遺留，也是提升人文素養的最佳途徑，為人類社會的進步，奠定良好的基礎。
袪除心靈幽處煩躁
詩本來就有很多對升斗小民生活的描述，它所創造的人生智慧，常能可謂感人肺腑，令人久久不能自己；尤其面對逆境苦痛，毫無任何外援協助之際，突有一首適時詩句，碰撞直奔而來，解脫心靈幽處的煩躁，讓人有說不出的舒暢。如蘇軾〈東欄梨花〉所述的：「惆悵東欄一株雪，人生看得幾清明。」又如王維在〈終南別業〉表達曠達的胸襟：「行到水窮處，坐看雲起時。」又如陸游在〈遊山西村〉：「山重水復疑無路，柳暗花明又一村」的這番景像總常浮上心頭，可謂深得我心，讓人不再感到孤寂無助，進而激生鬥志，度過難關。人生道上有詩為伴，就可與愛或困頓同行，激盪出令人想像不到的璀璨光芒。
至情歌詠人生之美
至聖先師孔子曾經問其子孔鯉：「學詩乎？」、「學禮乎？」並進而教誨他說：「不學詩無以言，不學禮無以立。」又在〈泰伯篇〉教誨弟子說：「興於詩、立於禮、成於樂。」可知人生除了立身之外，言語與詩樂的雅趣，是最大的意義和選擇。所以孔子認為詩、禮、樂乃人生三大支柱基礎。
詩是人至情的產物，更與豐饒人生習習相關。詩不但可以言志，可以述心懷，抒發怨悶，暢談歡樂，且可描景寫事，統括萬物並育共存之美，不管小橋流水，青山綠水，藍天白雲，皆能歌詠人生之美。
常言：「眼觀四方，耳聽八方。」人是性情中人，自受外界環境影響，心緒感應波動，成於內，而發於外，詩歌是最簡單的表達形式。《文心雕龍明詩篇》云：「人稟七情，應物斯感，感物吟志，莫非自然。」
詩是人的良伴摯友
詩是人生的一部分，不因時代更迭而有所改變。詩是人一生的良伴摯友。宋書謝靈運傳論云：「民稟天地之靈……剛柔選用，喜悅分情，夫志動於中，則歌詠外發，……然則歌詠所興，宜自生民始也。」因此，可以說：有人就有詩，有生活就有詩。詩顯然與人生結為一體，不能相離，而為生活與生命的共同體。
以詩入散文，以閑情雅緻寫詩歌詠人生，讓詩貫穿人生的生老病死，了解生活的意義。人一生都會與詩相遇，有時是在生命的某一時刻，大家不約而至，把詩言歡，因詩關乎廣大的江湖世界，人生活在詩趣中，人生才能多彩多姿。不會每天沉迷在八卦中，空虛無聊佔滿了心田。
常也有人道：人生多憂苦，因此有「詩與孤獨伴人生」之說，或說：「人生因孤苦才有詩相伴」。或許這是無法避免的無奈，但是這種悲觀無助的心緒，怎是人生的意義呢？如這樣，我們不是白走了這一遭嗎？
詩和散文嫁接文體
古往今來有十大感人的愛情詩，詩人在經過嘔心瀝血的情愛之後，寫下讓人心有戚戚的感人詩句，不只讓人發思古之幽情，且能令人回神，有完美療癒之效，更在憂傷之餘，讀後有「同為天涯淪落人，共享人生為愛苦」的共鳴。
在十九世紀中葉，歐洲第一個推動散文詩的法國詩人波特萊爾，他認為散文詩：「足以適應靈魂抒情性的動盪，夢幻的波動和意識的驚跳」。
散文詩是詩和散文嫁接的文體，具有雙方都有的特質，也因帶有「兩棲」的特徵，所以含括詩的觀物怡情，體會人生的空靈意境，有抒懷主觀心?的功能，也可暢述散文寬廣的表達力，隨性敘說內心深處的感受。
隨意而發興之所至
散文詩結合古人詩詞之美和現代人的豐富人生經歷，將兩者的優點加以揉和連結，深揉心之所感，意之所觸，將那一剎那間的靈感，雖不一定能行雲流水，滔滔不絕，但這樣心靈意會，得之不易，瞬間分寸的掌握，的確有點神妙不可言喻，也因是隨興所至，也顧不得禮俗制約，而求儘速狂奔飛揚，因為這得之不易的詩心，只能意會，不能言傳，當天地人時物合一之際，若未能即時抓住，加以記述，可能靈感一下子就風飛雲散了。
至於有人說：散文詩是「散文的詩」或「詩的散文」，個人沒有成見，因為「隨意而發，興之所至」，豈需加以藩籬限制，況且它原來只為自娛娛人，讓親友因分享而歡欣鼓舞，這不是眾樂樂的另一境界嗎？
四生問題橫亙在前
人生在世，高齡者號稱「人瑞」，也不過百年之身。在這三萬六千五百的日子裏，有誰不為五斗米折腰？有誰不為「名利」而受折磨？年輕時為「脫貧致富」打拚，老年卻為「百病纏身」所苦；而近兩年更為疫災肆虐，整天「宅家戴罩」，生命、生活、生計及生存等「四生」問題，橫亙在前，百業蕭條，民生凋敝，可嘆「天地不仁」，但庶民何辜，要受這樣的淒苦對待，且未來長期要與病毒和平相處，這種發展，對號稱「萬物之靈」的人類來說，真是天大的折磨和不幸，「逆來順受」不只自我安慰和調適，而是遭受「人倫苦痛」和「人性尊嚴」難兼顧的境遇下，所得的一種難耐痛楚。(待續)
(本文摘自陳明璋著《感人的人生故事—隨興散文詩》，台北經營管理研究院提供)
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