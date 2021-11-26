不耍特權用親戚 這樣的領導不再有

這是一本隨興散文詩，對陷入疫災、戰亂、生活困頓、逆境人生者，提供「感人的人生故事」。期以另一種思維，走出悲情，邁向歡愉的人生坦途。人是哇一聲來到人間，為脫貧致富，戮力追求名利，卻不幸遭其綑綁，終其一生，在前進後退的漩渦中打滾，身心靈總是疲憊不堪，為此，撰寫感人的人生故事，期能打開另一扇窗，給普羅大眾參酌，如能引起一些漣漪的共鳴效應，則不枉費筆者搜索枯腸，絞盡腦汁的一片誠心。

朦朦朧朧看人生，健康快樂擺第一； 模模糊糊看世人，潮女罩住皆完美； 胡胡塗塗看世局，人生得疫須禁歡； 馬馬虎虎看世事，還有二一是得意； 輕輕鬆鬆看世代，有輸有贏有未來； 活活潑潑看世界，期盼明天會更好。

德梅克爾卸黨魁，德人鼓掌十分鐘； 擔任總理十六年，名滿天下留青史； 温柔體貼無架子，不住豪宅請佣人； 未買遊艇私人機，上班衣著不講究； 只著同樣式西服，是公務員非女模； 不耍特權用親戚，未給政敵施壓力； 接納難民被批評，慈悲心腸真難得； 川普相較兩極端，留下典範人懷念。

世女首富麥肯齊，再婚事件映眼簾； 中學教師新伴侶，平靜無華第二春； 是貝佐斯名前妻，兩人共創亞馬遜； 功成名就憾離婚，成功男人結新歡； 分得財富行善事，散財天女獲殊榮； 重拾筆桿寫小説，贏得美國圖書獎； 才氣追求另人生，平淡富豪新典範。

詩集序

唯騷人墨客留其名

常說熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟。詩不但可提升人的心靈，且可激發人的想像力和創造力。所謂「莫言馬上得天下，自古英雄盡解詩」，就是闡釋這個道理。

史蒂芬‧歐文說：「詩歌是一種工具，詩人透過詩歌，讓人了解和嘆賞它的獨特性。」實為至理名言，說出大家的心聲。

「自古英雄好漢多寂寞，唯有騷人墨客留其名。」藉著詩詞歌賦抒解鬱悶，留下千古名言佳句，不只是人類的文明遺留，也是提升人文素養的最佳途徑，為人類社會的進步，奠定良好的基礎。

袪除心靈幽處煩躁

詩本來就有很多對升斗小民生活的描述，它所創造的人生智慧，常能可謂感人肺腑，令人久久不能自己；尤其面對逆境苦痛，毫無任何外援協助之際，突有一首適時詩句，碰撞直奔而來，解脫心靈幽處的煩躁，讓人有說不出的舒暢。如蘇軾〈東欄梨花〉所述的：「惆悵東欄一株雪，人生看得幾清明。」又如王維在〈終南別業〉表達曠達的胸襟：「行到水窮處，坐看雲起時。」又如陸游在〈遊山西村〉：「山重水復疑無路，柳暗花明又一村」的這番景像總常浮上心頭，可謂深得我心，讓人不再感到孤寂無助，進而激生鬥志，度過難關。人生道上有詩為伴，就可與愛或困頓同行，激盪出令人想像不到的璀璨光芒。

至情歌詠人生之美

至聖先師孔子曾經問其子孔鯉：「學詩乎？」、「學禮乎？」並進而教誨他說：「不學詩無以言，不學禮無以立。」又在〈泰伯篇〉教誨弟子說：「興於詩、立於禮、成於樂。」可知人生除了立身之外，言語與詩樂的雅趣，是最大的意義和選擇。所以孔子認為詩、禮、樂乃人生三大支柱基礎。

詩是人至情的產物，更與豐饒人生習習相關。詩不但可以言志，可以述心懷，抒發怨悶，暢談歡樂，且可描景寫事，統括萬物並育共存之美，不管小橋流水，青山綠水，藍天白雲，皆能歌詠人生之美。

常言：「眼觀四方，耳聽八方。」人是性情中人，自受外界環境影響，心緒感應波動，成於內，而發於外，詩歌是最簡單的表達形式。《文心雕龍明詩篇》云：「人稟七情，應物斯感，感物吟志，莫非自然。」

詩是人的良伴摯友

詩是人生的一部分，不因時代更迭而有所改變。詩是人一生的良伴摯友。宋書謝靈運傳論云：「民稟天地之靈……剛柔選用，喜悅分情，夫志動於中，則歌詠外發，……然則歌詠所興，宜自生民始也。」因此，可以說：有人就有詩，有生活就有詩。詩顯然與人生結為一體，不能相離，而為生活與生命的共同體。

以詩入散文，以閑情雅緻寫詩歌詠人生，讓詩貫穿人生的生老病死，了解生活的意義。人一生都會與詩相遇，有時是在生命的某一時刻，大家不約而至，把詩言歡，因詩關乎廣大的江湖世界，人生活在詩趣中，人生才能多彩多姿。不會每天沉迷在八卦中，空虛無聊佔滿了心田。

常也有人道：人生多憂苦，因此有「詩與孤獨伴人生」之說，或說：「人生因孤苦才有詩相伴」。或許這是無法避免的無奈，但是這種悲觀無助的心緒，怎是人生的意義呢？如這樣，我們不是白走了這一遭嗎？

詩和散文嫁接文體

古往今來有十大感人的愛情詩，詩人在經過嘔心瀝血的情愛之後，寫下讓人心有戚戚的感人詩句，不只讓人發思古之幽情，且能令人回神，有完美療癒之效，更在憂傷之餘，讀後有「同為天涯淪落人，共享人生為愛苦」的共鳴。

在十九世紀中葉，歐洲第一個推動散文詩的法國詩人波特萊爾，他認為散文詩：「足以適應靈魂抒情性的動盪，夢幻的波動和意識的驚跳」。

散文詩是詩和散文嫁接的文體，具有雙方都有的特質，也因帶有「兩棲」的特徵，所以含括詩的觀物怡情，體會人生的空靈意境，有抒懷主觀心?的功能，也可暢述散文寬廣的表達力，隨性敘說內心深處的感受。

隨意而發興之所至

散文詩結合古人詩詞之美和現代人的豐富人生經歷，將兩者的優點加以揉和連結，深揉心之所感，意之所觸，將那一剎那間的靈感，雖不一定能行雲流水，滔滔不絕，但這樣心靈意會，得之不易，瞬間分寸的掌握，的確有點神妙不可言喻，也因是隨興所至，也顧不得禮俗制約，而求儘速狂奔飛揚，因為這得之不易的詩心，只能意會，不能言傳，當天地人時物合一之際，若未能即時抓住，加以記述，可能靈感一下子就風飛雲散了。

至於有人說：散文詩是「散文的詩」或「詩的散文」，個人沒有成見，因為「隨意而發，興之所至」，豈需加以藩籬限制，況且它原來只為自娛娛人，讓親友因分享而歡欣鼓舞，這不是眾樂樂的另一境界嗎？

四生問題橫亙在前

人生在世，高齡者號稱「人瑞」，也不過百年之身。在這三萬六千五百的日子裏，有誰不為五斗米折腰？有誰不為「名利」而受折磨？年輕時為「脫貧致富」打拚，老年卻為「百病纏身」所苦；而近兩年更為疫災肆虐，整天「宅家戴罩」，生命、生活、生計及生存等「四生」問題，橫亙在前，百業蕭條，民生凋敝，可嘆「天地不仁」，但庶民何辜，要受這樣的淒苦對待，且未來長期要與病毒和平相處，這種發展，對號稱「萬物之靈」的人類來說，真是天大的折磨和不幸，「逆來順受」不只自我安慰和調適，而是遭受「人倫苦痛」和「人性尊嚴」難兼顧的境遇下，所得的一種難耐痛楚。(待續)