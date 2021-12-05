約翰聶夫談投資：每天追蹤低價股

投資流程總有一個起點。以我來說，所有流程都起始於積滿灰塵的低價二手百貨店，因為那裡每天都有非常多的便宜貨可挑選。

每天追蹤低價股

留意創新低價的股票。這個清單每天都會改變。在道瓊工業平均指數首度突破一萬點關卡的兩天之後，紐約證交所仍然有一百八十五家企業的股票跌到五十二週新低價。至於那斯達克，則有一百四十八檔股票創下新低。

低股價絕對不直接等同於買進訊號。某些低股價企業的前景可能比現在更加黯淡。不過，終我一生職涯，我發現創新低的股票清單上往往存在一、兩檔值得研究的好企業。研究的目的，在於釐清那些企業能不能在氛圍轉變之後快速締造具吸引力的盈餘成長。

實務上，你可以仔細檢視交易價接近五十二週新低價的股票。報紙通常會列出主要交易所的掛牌股票過去一個年度的價格區間。檢視股票的價格是否正迅速從低點上漲，或者還在低點附近徘徊。接著，釐清這類價格走勢的原因。並非每一個投資人都對這個戰場有興趣。事實上，幾乎沒有人會注意這類股票，原因很簡單：這個戰場上有太多績效不彰的企業。不過，當中還是有一些企業符合低本益比的標準。這些股票儘管黯淡，卻可能創造亮眼的成果。

股市新聞通常會列出前一天表現最糟的二十檔股票。這些股票可能下跌八％至三〇％不等。只要你願意和我一樣仔細檢視這個清單，必定會在清單中偶爾發現你熟悉的名稱—或許是一家你略有所知的企業。有時候，這個清單會出現一些我預期之外的企業，引發我的好奇心：「這一檔股票是否值得進一步研究？」

掌握了一些與績效衰退相關的跡象和事實之後，我會以我們的低本益比標準來衡量，判斷這些股票是否值得追蹤。即使分析之後發現某一檔股票沒有達到我們的標準，當相同的股票日後再次出現在清單裡，我也就比競爭者多了一分優勢。

噩耗有時是佳音

我會特別留意不利的消息。當專業人士宣稱低本益比股票已窮途末路，而且當前的強勢股將永遠享有強勢地位，也就表示轉折點即將出現。一九九一年二月，《富比士》雜誌（Forbes）以一篇題為〈被玷污的榮耀〉（Tarnished Glory）的文章報導溫莎基金在一九九〇年的低劣表現。

幾個月後，前景果然轉趨光明。《華爾街日報》的〈華爾街見聞〉專欄文章也宣稱「選股風格逆轉勝」。

該文章中提到，「老掉牙但可靠的『價值』風格，目前正迅速走出低潮，投資人亟欲瞭解某些舉足輕重的價值型投資者正在為他們的投資組合增加哪一些股票。」一九九九年年初，相同的現象再次出現。就在幾份顯赫的刊物宣稱「價值型投資已死」之後，價值型投資卻再次蔚為風尚。該年七月，《華爾街日報》以「榮耀再現」稱七檔重振旗鼓的基金，溫莎基金在清單中名列第一。位居第二、三名的基金，也是大型價值型股票基金。

我深知主流意見有所缺陷，所以我總在閱讀報紙時特別尋找那些正在落入艱困處境的企業或產業。一旦找到，我就會進一步研判相關公司當前的業務是否健全，或外界的憂慮是否過度。溫莎基金常常與主流觀點唱反調，但也往往從中獲得非常優渥的利潤。舉個例子，當巨大的環境負債（environmental liabilities）威脅可能導致保險產業陷入困境之際，我們針對幾個個案的觀點就迥異於主流意見。一九八〇年代末期的市場反映這個憂鬱氛圍，導致許多產物保險與意外保險公司的股價跌到符合溫莎基金的理想水準。我們尤其鍾愛信諾保險公司（CignaCorp.）。

當時每一個華爾街分析師都預測，未來毒物和環境相關的負債將達到五千億美元左右，只有一個人例外。如果那樣的衝擊真的發生，整個產業的生存都恐怕成了問題。華爾街流於羊群思考的習性加劇了這類可怕的預期心理。眾多賣方分析師之間不斷耳語，鮮少人願意冒險力排眾議，畢竟實在沒有理由為了充當英雄而賠上自己的工作。簡言之，華爾街人士的心理是：懷抱最大的希望，做好最壞的打算。在此同時，千萬不要冒險帶頭衝鋒。

在污染物垃圾掩埋的難題爆發之前，石棉相關的問題早已凸顯了華爾街經常過度反應的傾向。華爾街人士想像中的那種鉅額成本從未真正實現，而那些因為石棉問題而飽受衝擊的企業，事後的股價也紛紛反彈。有了這個前例，我們在環境負債的議題上和專家抱持不同的意見。與其執著於推測保險產業在預期的高額成本之下所迎來的命運，我們想釐清的反而是：這些過度反應一旦消失，市場將面臨什麼衝擊？

與此同時，與環境負債相關的一連串問題，導致外界忽略了信諾公司極具吸引力的管理式照護（managed care）業務。儘管當期成本以及為了應付未來環保相關成本而提列的準備金大幅增加，信諾公司的體質還是穩如泰山，而這都是拜管理式照護業務的優異盈餘所賜。

除了上述因素，加上備受壓抑的本益比，股價的前景似乎非常理想。隨著情勢持續發展，各保險公司最後依法必須提列的準備金，實際上只是那個世界末日般的估計數字的一部分。信諾必須提列的金額固然很大，但遠低於該公司可用的財務資源。結果：一九九一年，隨著環境相關的不良後果漸漸平息，信諾公司的股價上漲五四％，而其他產物與意外保險公司也平均上漲了四五％。在同一段期間，標準普爾五〇〇指數的報酬率只有二九％。

價格大跌可能預示未來增值潛力

溫莎基金經常挑選股價大幅下跌的優質企業作為投資標的。表五對照了溫莎基金的買進價格和相關股票過去的高峰價位。

有時候，我們被下跌的股價誘惑而脫離溫莎基金慣常的投資領域；當然，那些標的也必須符合低本益比股票的其他標準。舉個例子，家得寶公司（Home Depot）以一九八五年預估盈餘計算的本益比為二十倍，不太可能成為溫莎基金的典型標的。家得寶公司是「DIY大賣場」的創始者，掀起住宅修繕與內裝產業的革命。家得寶公司採取超大型、無裝飾店面和低價商品的經營模式，儘管吸引了非常多模仿者，卻始終是唯一獲利的業者。

( 本文摘自約翰．聶夫、史蒂文．明茲著《約翰．聶夫談投資》，寰宇提供)

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