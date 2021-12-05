掌管溫莎基金31年 約翰聶夫：我是低本益比投資者

終我一生職涯， 我被貼上幾個不同的標籤。有些人認為我是價值型投資者（value investor）。那種受人推崇的投資風格源自於傳奇人物班傑明．葛拉漢與大衛．陶德的先驅研究。葛拉漢與陶德以實例說明，在大蕭條最嚴峻之際，原本被投資人棄之如敝屣的股票，往往表現優於受歡迎的熱門股票。也有一些人說我是逆勢操作者（contrarian）；這個標籤相當曖昧，會使人聯想到我生性反骨。我個人則偏好另一個標籤：低本益比投資者。這個標籤清晰且精確表達出我執掌溫莎基金那段時間奉為指導原則的投資風格。

三十多年來，我代表溫莎基金漫遊市場上的「折價商品區」，那個區域通常有很多低本益比股票。不管市場氛圍如何，我們都虔誠地堅守既定策略。大量研究與統計數據顯示，低本益比投資成效卓著，但任何證據都比不上溫莎基金的歷年績效記錄來得有說服力。在我長達三十一年的任期內，我們有二十二年打敗市場。到我退休之際，一九六四年投資的每一美元共回收五十六美元；相較之下，標準普爾五〇〇指數的每一美元只能回收二十二美元。以總報酬來說，溫莎基金的利得達到五五四六．五％，是標準普爾五〇〇指數的兩倍以上。我們在一九八五年停止開放新投資人認購，以避免基金規模膨脹得過於笨重—那一年，溫莎基金已是美國最大的股票型共同基金。

「折價商品區」充斥低本益比股票，原因是多數投資人無法對這些企業的根本盈餘及成長展望產生共鳴。身為一個低本益比投資人，一定要懂得分辨哪些股票是因為被誤解與忽略而跌價到物超所值的水準，哪些股票則因為營運展望確實乏善可陳而下跌。這兩種股票的差異未必明顯。想要掌握這個技巧，首先必須詳細且徹底理解隱藏在本益比背後的真實情況。

以本益比作為評價標準

單純透過價格並無法看出兩檔或多檔股票的相對價值，本益比正好可作為評價的標準之一。舉個例子，逛超市時，你的眼前有兩袋不同的巧克力餅乾，你可以從每一種餅乾的價格計算出自己有能力購買多少袋，但你無從得知哪一袋才是更實惠的消費。不過，只要算出每一磅的單價，你就能得到這項訊息。本益比就像是每磅的單價，代表的是「每一元盈餘」的約當股價。

十倍本益比代表股價水準約當每股盈餘的十倍。如果本益比是二十倍，代表股價約當盈餘的二十倍。一九九九年五月，標準普爾五〇〇指數的平均本益比大約是盈餘的二十八倍，但個別企業的本益比落差極大。每一股微軟（Microsoft）的換手價格約當其盈餘的七十九倍；農業設備製造商開拓重工（Caterpillar）的本益比則只有十二倍。我最喜愛的股票之一—畢澤房屋公司（Beazer Homes）—的股價大約只有盈餘的六倍。

所以，微軟的新股東以七十九美元換取該公司每一美元的盈餘。開拓重工的股東則只要花十二美元，就能獲得該公司的一美元盈餘。畢澤公司的股東只要花六美元，就能取得該公司預期獲得的一美元盈餘。

每一家公司的本益比資訊都很容易取得。除了「價值線」（Value Line）及其他付費訂閱的服務，報紙上的股票技術線圖通常也會附上每一檔股票的本益比，而且所有值得一訪的個人理財服務網站也都會發布這些數據。

本益比反映投資人的期望

不要輕易假設開拓重工對股東比較慷慨。並非所有盈餘都一樣。本益比表達的不僅是過往的盈餘，也隱含對未來期望盈餘的推估，而期望盈餘數字則反映了企業的預期成長率。所以，終究而言，本益比表達的其實是外界對企業盈餘成長能力的期望。微軟的股東顯然相信，微軟公司擁有較高且可預測的成長率，他們遲早會變得比開拓重工的股東更富裕。

看似寒磣的地帶總是吸引著我，其中的理由非常有說服力：主流的見解通常只看到當下最熱門的企業，因此經常低估好公司的價值。很多—但並非全部—不受青睞而顯得死氣沉沉的企業，其實理應得到更好的對待。這類公司儘管盈餘基礎堅實，卻因為投資人受羊群思維牽引而被否定或漠視。

直線也可能轉彎

低本益比股票族群提供的機會可能非常優異。多數投資人都擅長於無限延伸直線；換言之，他們總是信心滿滿，或者至少頑固地期待，認定一檔熱門股、熱門產業或熱門的共同基金將延續相同的行進軌跡。這種期望一切如常的態度，是向市場注入腎上腺素的關鍵，直到熱情終於消散，市場才因為失望的情緒而頓時萎靡。

我們不跟隨群眾的腳步大肆搶購熱門股，而是採用相反的方法。溫莎基金不會參與搶購時髦股票的市場風潮，但我們會利用這股風潮牟取利益。我們一直以來的強項是：耐心等待被忽略且失寵的股票從價值低估的狀態，恢復到公允價值的水準。我們的目標是獲取較輕鬆且風險較低的股價增值，並將﹁博傻﹂式投資方式留給其他人去做。

這個策略使溫莎基金在績效創造的層面享有兩項優勢：

（一）絕佳的上漲波段參與度；

（二）健全的下檔風險保障。

價格已過度高漲的成長型股票一旦浮現一點可能令人失望的訊號，股價就隨時可能下跌；低本益比股票就不同了，外界對這類股票幾乎沒有任何期待，所以也就不會有因為失望而崩潰的問題。低本益比企業就算只交出平庸的財務績效，也鮮少遭受懲罰；不過，一旦出現蛛絲馬跡預示未來展望的改善，新投資人就會漸漸對這些股票產生興趣。

如果你在股票不受青睞或失寵之際介入購買，並在其他投資人察覺到這些股票的價值之後逢高賣出，往往就能實現非常豐厚的利潤。

溫莎基金購買的通常都是遭到嚴重打壓的股票。這些股票的本益比動輒比市場本益比低四〇％至六〇％。不過，隨著一九九〇年代的多頭市場持續延伸，尋找這麼大幅折價的好機會已經變得更困難，但機會也不至於徹底消失。市場大眾判斷能力低劣的問題永遠不可能改善，因此市場上隨時都不乏失寵的優質候選股票。只要投資人能運用有效的方法判斷成長展望，並將資產集中在前景大有可為的股票，整個世界就成為了他們的囊中物。即使是在一九九〇年代末期，市場對許多科技股的強烈熱情形成了一條快速致富的途徑，但某些典型的低本益比股票，如銀行、建商、汽車廠和航空公司，也都未在漲價名單上缺席，同樣讓投資人獲得溫暖的報酬。

你不需要驚人的成長率

儘管沒有驚人的成長率，但相較於較活潑的成長型股票，低本益比股票能夠以較低的風險享有本益比升級的奇蹟。本益比的升級加上盈餘的改善，給予股票更強大的增值潛力。這種股票的價格通常不僅取得和盈餘成長率相稱的漲幅，甚至可能增值五〇％至一〇〇％。

成長率和本益比未必隨時都搭配得天衣無縫。不過，如表一所示，因本益比升級而來的額外利得，並非誇大。溫莎基金曾一再獲得這樣的優異成果，因為我們賭的是某些被忽略的企業終將重獲市場關注。不管在任何時期，相較於跟隨動能型投資人賭價格已經高漲的股票將繼續創新高，我們的賭注顯然遠遠更安全。

家喻戶曉的成長型股票通常擁有最高的本益比。價格上漲會引來投資人的關注，反之亦然—但這種情況只能維持到某個程度。成長型股票的成長率最終也有趨緩的一天，而投資這類股票的成果也會趨於平凡。儘管並非必然，但長期而言這樣的案例十之八九。總之，我並不想為了搶著出場而虧本，更不想被套牢。所以，除非偶爾遇到大型成長股被拋售而大跌，否則我不會輕易承接這類股票；而且即使承接，數量也不會太多。

根據溫莎基金的冒險經驗，失寵股得到本益比升級—如從八倍提高到十一倍—的可能性，大於高本益比股票創造相同漲幅的機率。舉個例子，如果一檔股票原本的本益比就高達四十倍，要創造相同比率的漲幅，本益比就必須進一步膨脹到盈餘的五十五倍，更遑論維持在那個水準。所以，除了在多頭市場末期，即低本益比股票多半被忽略，而成長型股票的本益比則持續攀升到緊繃且危險的水準，溫莎基金在其他時刻通常都占有極大的優勢。

永遠別指望意外之財

雖然低本益比策略具備上述優點，但這種策略並不能讓人快速致富—儘管我過去也偶爾享受到非常棒的意外驚喜。那些指望靠著一百股的股票連本帶利快速發財的投資人，或許應該考慮採用更高風險的策略。不過，盲目投入資金並妄想一夜致富之前，請務必提醒自己：你的行為可能落得血本無歸的下場。即使你知道要買進什麼股票，若不知道要何時賣出，你的利潤也可能因此化為烏有。

溫莎基金從不妄想意外之財。就像打網球，我努力不讓球掉下，利用一來一往持續不間斷的抽球策略，讓對手先出錯。我選擇本益比即將上升到應有水準的低本益比股票；即使那些股票的本益比在我介入後沒有升級，我至少也能維持損益兩平。溫莎基金的資產規模通常一天比一天高，而且這個策略讓我高枕無憂，迄今依舊如此。

在我交出溫莎基金掌控權前後的一段時間，有關企業盈餘品質的疑問開始令人混淆。一九九〇年代初期，前所未見的合併與收購、再融資（refinancing）、重組和組織再造等活動攪亂了企業的資產負債表，並對損益表造成諸多扭曲。在此同時，如《華爾街日報》和其他金融媒體提到的，企業為了維持盈餘穩定成長的假象而修飾財務績效的行為早已見怪不怪，這種現象對財務報表的可信度又造成進一步的疑慮。

會計師的智慧也打不贏人性

為了迅速破解企業扭曲盈餘而造成的迷團，會計監理機關和股票分析師提出其他幾種不同於傳統每股盈餘的替代數字。新的衡量指標包含扣除資金成本後的盈餘、納入高階主管優渥的股票選擇權所造成的稀釋效應之後的每股盈餘；另外，還有扣除債務利息支出、稅金與折舊前的盈餘，也就是一般所知的EBITD（Earnings before Interest, Taxes and Depreciation）。

其中一些新的衡量指標可能或許有助於遏止盈餘品質惡化的問題，另一些則適得其反。不過，這些衡量指標顯然不會帶來人性的新發展，因此最根本的事實還是沒有改變：投資人的心理暗中破壞了股票市場的效率。總之，在會計操縱與反操縱手法層出不窮的情況下，投資人若願意投注大量時間和精力尋找當前黯淡但前景優異的股票，才是最終的贏家。

投資人應該時時利用可靠的外部來源，證實企業發布的盈餘或其他資訊，或至少利用常識來驗證那些資訊是否可信。如果發現歧異，一定要在投入資金之前得到解答，或至少釐清箇中原因。一旦企業的不當會計作為被揭發而盈餘大幅度向下修正時，股票也可能跟著下跌。

( 本文摘自約翰．聶夫、史蒂文．明茲著《約翰．聶夫談投資》，寰宇提供)

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