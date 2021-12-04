個人資訊無所遁逃 Metadata後設資料能殺人

「我們是靠後設資料來殺人。」



2014年4月，在約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的「重新評估國安局」（Re-evaluating the NSA）小組辯論中，麥可．海登（Michael Hayden）將軍發表了這則令人大吃一驚的聲明。海登將軍曾兼任國家安全局和中央情報局的前局長，所以毋庸置疑，他知道自己在說什麼。

靠後設資料來致死怎麼有可能？雖然從暗殺（Assassinations）到殭屍藝術（Zombie art）的任何事，或可由藝術與建築索引典（Art & Architecture Thesaurus）來描述，但沒有人會憑控制詞彙來殺死任何人。

答案是，後設資料能大舉揭底。尤其是被稱為使用性後設資料的後設資料類型，掌握了大量關於個人和個人行為的資料。另外，使用性後設資料不但能揭露關於個人的資訊，還能提供關於社群網路，以及個人、地點和組織之間連結的豐富資料。人類是群居動物，所以在描述人時，幾乎無可避免到頭來就會是描述此人與他人的關係。從第二章非常簡短的一探網路分析中應該很清楚的就是，一旦開始討論關係，就是在討論網路。

遊戲「凱文．貝肯的六度分隔」（The Six Degrees of Kevin Bacon）提供了耍蠢但卻一目瞭然的例子。這個遊戲的目標是從任何一位演員開始，在六步以內把他連結到凱文．貝肯，步驟則是以在電影裡與誰同框來定義。例如馬科斯．斯萊克（Max Schreck，曾在1922年的默片《吸血鬼諾斯費拉圖》［Nosferatu］裡，扮演吸血鬼歐洛克伯爵〔Count Orlok〕）在《抵制》（Boykott）裡，跟沃夫岡．齊爾澤（Wolfgang Zilzer）同框，他在《愛到發燒》（Lovesick）裡，跟伊麗莎白．麥高文（Elizabeth McGovern）同框，她在《天下父母心》（She’s Having a Baby）裡，跟凱文．貝肯同框，於是給馬科斯．斯萊克的貝肯數，便是低到令人訝異的「三」。遊戲「凱文．貝肯的六度分隔」顯而易見是源自於六度分隔理論（Six Degrees of Separation），靠著同名的舞台劇和電影而聲名大噪，講的是世界上的任何人，都能透過不超過另外六個人來連結到其他任何人，只要你能識別出正確的六個（六度分隔理論受到史丹利．米爾格蘭（Stanley Milgram）在1967年的小世界實驗〔small world experiment〕所影響，它是社群網路首批的實證研究之一）。

這個觀念的變體相當常見。另一個風行的例子是艾狄胥數，得名自協作與合著論文非常廣的數學家保羅．艾狄胥（Paul Erdős）。艾狄胥的合著者（有511人）具有的艾狄胥數是「一」，他們的合著者具有的艾狄胥數是「二」（9,267人），依此類推。（好玩的是，保羅．艾狄胥具有的貝肯數是四，因為他是紀錄片《N是數字》［N Is a Number］的受測者。不過，凱文．貝肯具有的艾狄胥數則是無限大，意謂著沒有連結，因為凱文．貝肯從來沒發表過數學論文。）

使「凱文．貝肯的六度分隔」和計算某人的艾狄胥數成為可能的圖，相當簡單：這些圖中的節點是演員或數學家，邊緣是「在電影裡同框」或「合著論文」。臉書採取了這個把社群網路大幅簡化的觀念，並以此來建立營業模式。臉書中的節點是人、地、事，邊緣是「好友」和「讚」，於是就使臉書的社群圖稍微比貝肯或艾狄胥圖要來得複雜，但仍是現實的簡化版。

想像一下，社群圖實際上是企圖掌握人際關係在實體世界中的複雜性。節點仍會是人、地、事，但或許會各有類目：城市、歌曲、建物、食品，諸如此類。邊緣或許會有範圍廣泛的值：在人與人之間，你或許有好友、熟人、手足、父母、配偶、鄰居、同僚、雇主、員工等等；在人與地之間，你或許有居住、居住過、出生、工作、念過大學等等。可能性並非無限，但肯定是非常多，因為人類行為與關係的樣式非常多。

在建立社群網路，企圖把節點分類和標註邊緣時，企圖去詳盡掌握人、事和關係的每種樣式，八成會徒勞無功，因為它是太大的集合。至關重要的任務是要決定，就你企圖創造的網路而言，節點的重要類目和邊緣的標註是什麼。在「凱文．貝肯的六度分隔」中，這些非常簡單，使任何人玩起遊戲來都很容易。臉書則稍微比較複雜，節點和邊緣的樣式較多。但臉書有軟體介面來對你呈現這些選項，還有幕後的演算法來為你管理網路。這些是臉書的重要特色，以及網路普遍的重點：網路愈複雜，在它的管理、尤其是分析上涉及運算，就愈至關重要。羅賓．鄧巴（Robin Dunbar）率先發現，靈長類腦部的大小與該物種平均社群團體的規模有相關性。依照這些發現，鄧巴提出就人類個體的社群圈而言，也就是人可以保持穩定社群關係，並了解每個人與其他每個人關係的人數，最大的規模約為150。後來研究人員對此數目有所辯論，但估計不會比250要高出多少。總之，人類所能記住的社群網路頗大，只要我們是內嵌在那個網路裡，但要分析更大的網路或自身社群界以外的網路，就必須靠運算了。

這就帶我們回到了海登將軍。對於他所指稱的後設資料類型，我們在殺人時所靠的後設資料，正是這類關於個人及其所內嵌網路的資料。

關於這點的完整資訊很難取得。愛德華．史諾登對媒體釋出了為數眾多，關於國安局監視計畫的機密文件，但即使如此，這些文件（在本文撰寫之際）並非全都很容易取得，來讓尋常百姓審視。話雖如此，對於情報圈在蒐集和使用其他來源的後設資料上，還是有可能統整出像樣的了解。

國安局所蒐集關於電話通聯的後設資料，是直接來自電話業者。如本書在一開頭所討論，這是相當多的後設資料：撥打者和接聽者的電話號碼，通聯的時間和長度，撥打者和接聽者的位置等等。假如國安局有理由相信，特定的電話號碼是跟「涉嫌人」相關，就能去查詢電話後設資料的資料庫，以識別涉嫌電話所打過的號碼，以及那些電話所打過的號碼。

對任何自重的情報分析人員來說，光是誰打給誰當然並不足夠。但電話通聯網就是社群網路，能用來充實國安局想必也有維護的其他社群網路資料。這個社群網路中的實體（也就是節點）所包括的東西，像是電話號碼、電子郵件位址和IP位置，想必還有個人、地理位置，以及好比說銀行等組織。在史諾登案的故事裡，諸多新聞單位報導過這個網路中的邊緣所包括的關係，好比說雇用、一同前往和發送論壇訊息。你可以去想像邊緣的其他標註，好比說通聯、寄電子郵件給、前往和造訪

海登將軍說我們是靠後設資料來殺人時，所意謂的是什麼？就是這點：根據美國情報圈目前所規定的舉證責任，用關於社群網路和個人在其中的地位的後設資料，加上關於個人行動的後設資料，就對該個人採取軍事行動來提供夠多的成立資訊。



( 本文摘自傑福瑞．彭蒙藍茲著《Metadata後設資料：精準搜尋、一找就中，數據就是資產！教你活用｢描述資料的資料」，加強資訊的連結和透通》， 經濟新潮社提供)

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