通膨來了？真議題還是假警報？三個限定條件告訴你

漲價，應該是一般民眾對於總體經濟環境變動最直接有感的事，特別在 2020 年 COVID-19 疫情席捲全球後，許多國家央行印鈔救市，貨幣寬鬆幾乎已成大部分國家常態。在這段期間，台灣也是，不但股價漲，房地產價格也節節上升，是否會帶動通貨膨脹，成為不少人擔心的問題。

其實，這不只是台灣的憂慮，在歐美國家 2021 年初開始普遍施打疫苗之後，國際權威財經雜誌《經濟學人》就曾經以「通貨膨脹再現？」做為封面主題；下半年開始，為了預防通貨膨脹，美國什麼時候停止貨幣寬鬆政策，也一直是全球產業關注焦點。

在回答這個問題之前，必須先定義什麼是「通貨膨脹」與「通貨緊縮」，以及了解它們與物價漲跌之間的關係。一般人可能認為，物價上漲就代表通貨膨脹，反之就稱為通貨緊縮， 但其實這些名詞在經濟學上有明確定義，儘管概念上有相似或相關之處，卻不能直接劃上等號。

首先，要解釋什麼是「通貨」。通貨就是錢，而「通貨膨脹」若照字面上來解讀，似乎是說錢變大了，但其實不然，相反地，通貨膨脹指的是錢變小、東西變貴了。為了避免誤解， 不少經濟學家將「通貨膨脹」改稱為「物價膨脹」，英文名稱都是 inflation。無論通貨膨脹或物價膨脹，指的都是相同概念。但光是物價上漲，並不能直接就稱為通貨膨脹或物價膨脹。經濟學明確定義，通貨膨脹或通貨緊縮必須有以下三個限定條件。

1. 範圍廣

第一條件是範圍廣，如果只是因為某樣東西漲價或降價， 造成物價的短暫波動，這不能稱為通貨膨脹。例如在颱風季， 因為蔬菜供應量減少，有一陣子的菜價會明顯上漲；或是像2020 上半年油價大跌，因此相對使得 2021 年初的油價「看起來」漲幅很大，但其他商品的價格漲幅並不明顯。由於不是所有東西都漲價，範圍不夠廣，還不符合通貨膨脹的定義。

2. 時間長

第二個條件是時間長。前面提到，菜價常在颱風過境之後上漲約兩個星期，等到蔬菜長出來又能如常供應時，價格就跌回正常範圍；有時候風調雨順，蔬菜、水果產量較多，供需一時失調，也會造成價格短暫下跌。這種短期的價格漲跌只是

市場供需調整，也不能稱為通貨膨脹。一般而言，足夠長的時間意味著一季或兩季以上，物價漲勢或跌勢看起來不可能回頭了，才符合這個條件。

3. 幅度大

第三個條件是幅度大。在美國，通常物價漲跌超過 2％， 政府會開始留意，這樣的幅度才符合通貨膨脹定義。如果只有0.5％或 1％的漲跌，都被視為物價的正常波動，並不符合通貨膨脹的標準。

通貨膨脹或通貨緊縮有三個限定條件：範圍廣、時間長、幅度大。回顧歷史，第一次世界大戰後的德國、第二次世界大戰之後的中國大陸，都曾經發生物價飛漲的情況，近期則是有2020 年阿根廷物價漲幅高達 54％，這些則可以稱為是「惡性通貨膨脹」。

惡性通膨發生的原因通常是政府財政赤字過於龐大，只好不停印鈔票來支應債務，導致貨幣不斷貶值、物價完全失控。例如台灣在二次世界大戰後的惡性通膨，若以 1946 年底為基準，到 1952 年底上漲 8,342 倍，就是很典型的例子。在施行幣制改革以及美國經濟援助之後，情況才趨於平穩。

( 本文摘自孫明德、溫怡玲著《孫主任的經濟筆記：景氣預測權威帶你輕鬆看懂總經趨勢， 從貿易戰、科技戰、疫後商機、經營挑戰到金融投資一次掌握》，天下雜誌提供)

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