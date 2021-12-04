劇透人性》政府不能干預有借有還的契約原則

英明的政治人物或精明的政客基於相同的認知，不分國界、地域，無不以戮力發展經濟、促進人民就業為施政的主軸，日劇《半澤直樹》新上任的國土交通大臣白井亞紀子（江口のりこ飾）有意藉改革帝國航空來贏得民心，理所當然。問題是當以權力競逐為本位、肉桶分贓問題頻傳的政治部門介入私經濟行為時，政客得以分配資源、安插人事，權、錢交易的結果，自然是貪污橫行、經營缺乏效能。

我們必須深刻體會：民主共和、人權保障、罪刑法定、契約自由、私有財產神聖不可侵犯等，已是民主憲政國家共同的準則。當政府要以私法手段從事福利行政（如安定就業、經濟紓困）時，就要遵行契約社會的精神：自由、平等、信守承諾。而有借有還，乃是契約的基本原則，是商業社會有效運作所應遵行的契約責任；做出正確的授信判斷、提供融資、回收款項更是銀行員的使命，絕不能因為政府官員的一紙行政命令，銀行就要放棄債權。

政府官員一定比「唯利是圖」的商人較高尚？所做決策一定較符合公共福祉？可以一方面善盡金融監理職責，他方面又從事銀行業務？人類的歷史經驗告訴我們，各國政府美其名以全體國民利益為依歸的財經政策，卻常常因為金權政治的運作，其決策悖離經濟效率與市場競爭法則，造成全民受害的情況，不勝枚舉。

政府究竟應該扮演何種角色，才能符合人們的期望，似乎沒有一個標準的答案。在帝王專制時期，國家是作為無所不管的「管制者」；在自由法治國時期，則將國家的存在視為「必要的罪惡」，國家的作為是越少越好；而在現今福利國家的思潮下，國家則被理解為除應扮演向來的「管制者」角色外，更要扮演「給付者」的功能，國家因而興辦各種公用事業，提供人民各項日常生活所需（如交通運輸、水電、瓦斯、金融服務等）。其間的轉變不可謂不大。

只是，隨著政府對於市場干預的增強，政府對市場管制的缺陷與侷限性，也就逐漸顯露出來，產生諸如「無效率」或「無效能」等批評，尤其自一九八○年代以來，國家機能的複雜化、多樣化及肥大化日益受到高度的關注與批判，一個有效率的「廉價政府」（Cheap Government）較諸無所不包的「萬能政府」更受到重視與支持，而具有世界普遍性的「解除管制」與「民營化」的風潮就是最佳的憑證。也就是說，不論是公共服務的委託私人，或是公營事業的民營化，其背後代表的皆是「效率效能考量」，效率、效能考量可謂是當代公共行政的主流思想。

無良政客、銀行掮客造成哪些弊端？

這時，新自由主義理論趁勢興起，「民營化」、「私有化」、「回歸市場」與「解除管制」的呼聲日起，重新呼籲尊重市場機能、鼓勵自由競爭、敦促放寬管制，以提昇民間活力與創造力，自由化風潮在國際間逐漸蔚為風氣。因此，引進民間力量參與公共服務，成為勢所必然，公營事業的民營化也就成為經濟自由化運動下的一環。在《半澤直樹》劇情中，半澤能夠在最後一刻，擋住國土交通大臣白井亞紀子及在她背後操控與指使的進政黨幹事長箕部啟治（柄本明飾）壓力的關鍵，正是由於內閣會議剛通過開發投資銀行的民營化，讓長谷川幸代得以實現市場機能的決策思維，使銀行團所有成員得以團結一致，反抗政府部門提出的不合理要求。

另以台灣為例，威權統治時期政府為了實現政策目的，許多公營事業的經營是採取所謂汲取性的手段—公營事業壟斷經濟資源及從事經濟活動所需的基礎設施，汲取經由生產活動所創造的剩餘—以保障國家獲取支持其運作所需的經濟資源不虞匱乏，並維繫其對經濟權力的控制與動員能力，支持政治權力的集中，確保政權的存續與成長。其中政府長期管制金融業的設立，絕大多數金融機構都由政府掌控，立法委員蔡辰洲卻與其他委員組成「十三兄弟幫」，經常邀宴財經官員，並利用他經營的台北市第十信用合作社，以人頭貸款掏空社員資產。其後，政府於一九八五年金檢後，十信發生擠兌，只好由公股銀行介入墊付。名記者王駿先生在他所撰寫的《十信風暴》一書中，即以春秋之筆，向我們娓娓道來：即便在那強人主政、特務橫行的動員戡亂時期，政商照舊掛勾、財團仍然耍橫。

在此同時，因出口導向政策為台灣賺進大量外匯，當一九八○年代新台幣大幅升值、游資浮濫無處投資時，標舉高紅利、老鼠會式的地下投資公司盛行，不僅民眾趨之若鶩，連公教、銀行主管、記者等人員也奔相走告，以致財經、治安機關始終束手。然而，當紅利無以為繼時，雪崩式的連鎖效應，造成大批投資人傾家蕩產。

其後，在金權政治的影響下，政府政策過猶不及，於一九九○年代大幅開放新銀行的設立，而且銀行財團化、體質弱化。在「銀行過剩」的情況下，銀行為求生存，廣告中不斷宣揚：借錢是「蓋高尚」的行為，浮濫發行信用卡、現金卡。許多年輕人受此迷惑，肆意借款，從事炫耀式消費，其後無力償還債務，因而成為卡債族；有些人則藉此以債養債，待付不出高額利息遭逼債時，便演變成社會問題。

消費者因為欠款成為卡奴，自然是輸家；銀行因為卡奴付不出款項或授信不當，而提列大筆呆帳，以致虧損連連，也是輸家；法院因此受理許多清償債務案件，一樣是輸家。銀行家創造了三贏，無良政客及銀行掮客卻造成了三輸。於是，政府制定《消費者債務清理條例》讓卡奴更生，制定《行政院金融重建基金設置及管理條例》以稅收接管或賠付經營不善的經營機構，使整個社會付出了慘痛的教訓。

(本文摘自林孟皇著《劇透人性：法官跳脫藍色高牆的正義追尋》，商周出版提供)

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