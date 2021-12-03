和上司獨處聊甚麼？超實用的搭車談資攻略

比在電梯裡跟上司兩人獨處閒聊難度更高的，應該就是跟上司搭同一輛計程車的時候吧。

搭電梯的時間短，勉強可以聊上幾句，而且抵達其他樓層時，也可能有別人進來，但計程車就不是這樣了。

跟上司兩人獨處（計程車篇）

╳ 準備話題，避免對方覺得無聊。

○ 聊車窗外的街頭景象。

比在電梯裡跟上司兩人獨處閒聊難度更高的，應該就是跟上司搭同一輛計程車的時候吧。

搭電梯的時間短，勉強可以聊上幾句，而且抵達其他樓層時，也可能有別人進來，但計程車就不是這樣了。

下定決心，想努力聊聊看，卻不知如何開口。試了前面的幾項技巧，效果卻不如預期。這個時候該怎麼辦才好？其實，計程車有計程車才有的聊天話題。

那就是「車窗外的街頭景象」。這正是會議室和餐廳沒有，搭計程車時才會出現的話題，不拿來用就太可惜了。

「路上車子好多啊。」

「這條路一直在動工呢。」

「咦，那間店不見了。街道的氣氛整個不一樣了耶。」



講什麼都行，把映入眼簾的事物說出來就好。這個技巧叫作「影像對話」。

把看到的東西說出來，上司可能會因此聊起景氣狀況，或是聊他過去的街頭回憶。當對方開啟了話匣子，你只需要「原來如此」「這樣啊」地搭腔附和。內容膚淺也沒關係，然後當話題中斷時，你只要再次把映入眼簾的事物當作話題，說出來就好。

「哇，好大的招牌！」

「那款賓士真是歷史悠久耶。」



搭計程車時反而是話題的寶庫。



聊外頭的風景，就不會碰觸到私人話題



像這樣，把看到的事物當作話題，好處除了不愁沒話聊之外，還有一個就是「不太會被問及隱私」。

「你住哪裡？」「你的興趣是什麼？」這類問題接二連三，其實不是想要探你的隱私，而是想跟你輕鬆聊天的苦肉計。上司只是用他的方式想關心你而已。

不過，平常相處起來已經夠累了，再被身家調查一樣問過一輪，恐怕會筋疲力盡吧。既然如此，不如就把映入眼簾的事物當作話題丟給上司，讓他自由發揮。

如此一來，就可以用不痛不癢的對話，平安度過和上司一同搭計程車的時間。

POINT：在計程車裡，直接把看到的窗外街景當作話題。



(本文摘自五百田達成著《最高閒聊法：再尷尬也能聊出花來，一生受用的人際溝通術》，方智出版提供)

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