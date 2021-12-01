你吃的青菜是演算法的產物？

「你從來不會聽到有人說：『我好愛羽衣甘藍的口感、我好愛嚼羽衣甘藍、我好愛羽衣甘藍的苦味』。」艾麗娜．佐羅塔莉娃（Alina Zolotareva）在我到「AeroFarms」拜訪她時表示，這是一座佔地七萬平方英尺的垂直農場，位於紐澤西州的紐華克（Newark）。還更慘呢，她表示，他們曾從顧客處聽到羽衣甘藍「很難」相處，「廚師必需先肢解甘藍，再切碎、浸泡、等待，或是來場超酸按摩，需要花超多時間、超多工時，而且非常、非常難。」

她說的對，不過這些現在都不重要了，羽衣甘藍是沙拉之王，你只要一天吃一杯羽衣甘藍，就能獲得纖維、抗氧化劑（特別是α—硫辛酸）、鈣質、鉀、維他命K、維他命C、維他命B6、鐵質，甚至還能獲得三克蛋白質，光是為了這些養分，我們就值得把羽衣甘藍當成毒品來吸。

事實上，我們也真的吃了非常多羽衣甘藍，除了出現在沙拉連鎖店一盆一盆的沙拉裡，這種頑強的蔬菜也出現在麥當勞的西南沙拉、「Chick-fil-A」的卡滋卡滋羽衣甘藍配菜沙拉、「Panera」的一款希臘沙拉中。但是這些羽衣甘藍卻不是來自像AeroFarms 這樣的垂直農場，也就是通常位於都市、所有作物都在巨大建築物中生長的農場。

垂直農場在乎的不是成為麥當勞的供應商，他們在乎的是食品安全，幾乎不會有人類碰到這些蔬菜，此外，他們種的蔬菜更好吃也更新鮮，因為食物里程比較低。如果垂直農場成功的話，我們之後吃的就會是徹底砍掉重練的新版蔬果：更甜、更脆、更沒負擔的羽衣甘藍、又點辣又不會太辣的芝麻葉、不會冰一天就爛掉的豆瓣菜。大家都在說以後的飲食方式會變成量身打造，那麼想像有一天農場開始種植客製化的蔬菜，似乎也不是一件太異想天開的事，包裝上的廣告標語可能是這樣：含有豐富的鉀，可以降血壓！

不過垂直農場也有一些隱憂，在這些高度專業化環境生長的食物，會和傳統菜園種出來的一樣營養嗎？這個問題和營養密度，以及其他我們還沒完全了解的因素有關。精確一點來說，這種不需要土壤的新品種羽衣甘藍，和傳統在土地上種植的羽衣甘藍相比，對人體都一樣好嗎？農業科學正開始研究土壤中的微生物在人體營養扮演的角色，以及其和植物根部之間的重要互動。如果垂直農場真的成為種植生鮮作物的常態，過程中會失去什麼對人類生存有益，甚至可說非常重要的互動呢？

另外一個需要考慮的點，則是一旦有病原體進入室內環境，便會非常難控制。即便我們常常聽說農作物遭到召回，以及其後出現的汙染，特別是受大腸桿菌汙染的蘿蔓，我們卻幾乎不曾想像，萬一垂直農場受到大規模汙染，而必須召回數以萬計的作物，那會發生什麼事。雖然我們可以假設所有東西都必須經過徹底檢驗，才能離開農場，但同樣也可能還有其他數十種，甚至更多我們沒想到的因素需要評估。而這些再生能源佔比極低，高度依賴電網電力及昂貴化學肥料，並使用無數一次性塑膠容器，來量產高級植物的巨型工廠，又能有多環保呢？

(本文摘自拉里莎．津貝洛夫著《「矽谷製造」的漢堡肉？科技食物狂熱的真相與代價》，商周出版提供)

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