行程滿檔是效率的敵人 一天最多做五件重要的事

大家一定都聽過「吃飯吃八分滿對身體最好」這句話吧？套用在時間安排上也是相當受用的一句話。我的意思是，不論是工作或玩樂，都不能一次塞太滿。忙碌當然可以讓自己過得很充實，可是這樣的生活實在太可惜了。尤其是那些整天說自己「忙死了、忙死了」的人，真的知道自己在為什麼而忙嗎？

若你渴望擁有更美好的人生，從容不迫就很重要。沒有縫隙，外頭的風就吹不進來。沒有空白，容器就無法容納新東西。再怎麼努力想把新鮮的水倒進去，也只會流失。所以請大家有八分滿的意識。

在擬定預定計劃時要留下餘裕，當你覺得「好像有點空？」這樣的程度剛剛好。根據我的經驗，大好的機會總是會突然出現， 如果那個時候你忙到抽不出身，機會可是不等人的，錯過就是錯過了，這樣那不是很可惜嗎？所以最好永遠保持隨時可以反應的彈性。

我在安排擬定開會議預定時，原則上不用小時為單位，而是用四十五分鐘或三十分鐘為單位。因為我會用空下來的十五分鐘，回答一些緊急的洽詢，或整理自己的思緒。

把一小時的會議濃縮到四十五分鐘，不是什麼困難的事，反而你會發現，有很多事沒那麼重要。建議大家要在日常生活中，儘量留下縫隙。如果你覺得已經忙到讓你連想做的事都做不了時，就從整理待辦事項開始吧。

一天最多做五件重要的事

我規定自己一天處理的重要工作，最多不要超過五件，這也是麻理惠教我的事。她每天早上的第一件事，就是找出自己不做哪些事，這習慣令我大開眼界，後來我才體悟，如果一天之內必須完成的工作太多，就會超過身體負荷反而拖垮效率，疲勞就是成為自己最大的敵人！所以我會盡量減少一天的工作量。如果超過這個數量，就再調整時程，讓自己行有餘力。

早上確認行程時，還有另外一個關鍵，就是務必安排怦然心動的均衡時間。所謂「怦然心動的均衡時間」就是在安排日程時，除了一定要做的事，我也會安排一定要休息的時間。這也是我的充電時間，例如和寵物散步、打電動等，通常會安排在工作中間，為自己留下喘息的時間，才能走得更長遠。

我很喜歡自己運用休閒時間的創意，例如在休息時吃最喜歡的零食，也可以讀一篇自己喜歡的漫畫或看部電影，或是完全放空。也可以離開辦公室，到附近的公園去享受寫生的樂趣。

從早到晚除了工作還是工作，是不是覺得很累？看到行事曆上滿滿的行程，誰都會想要逃跑。事先準備好讓自己充電的怦然心動活動，還可以提升鬥志，請務必試試看。

(本文摘自川原卓巳著《我要的新人生》，天下雜誌提供)

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