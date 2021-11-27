你真的需要考慮通膨或通縮嗎？

面對通膨時個人所能採取的應對措施，只要在經濟沒有出現巨大變動的情況下，都是不切實際的。

我想不少人應該都聽過「處在通貨膨脹時，因為資產的價值會降低，所以把錢投資在股票或不動產上會比較好」這類的話。確實，只要能抵抗通膨，這麼做會是比較理想的選擇。

但我認為，普通老百姓在做資產運用時，說實在不太需要去考慮到通膨或通縮的問題。

原因在於，我相信對普通人來說，就算有在做資產運用，通貨膨脹的影響力也不會大到改變你的資產規模。

至於為什麼會發生通貨膨脹呢？我認為有以下四種可能。

「資金氾濫所引發的通貨膨脹」、「景氣好所引發的通貨膨脹」、「超額需求所引發的通貨膨脹」、「資源通貨膨脹」，接著讓我來為大家逐一說明。

◎資金氾濫所引發的通貨膨脹

市場上的錢一旦多了，貨幣的價值就會下降，引發通膨。

前面這句話，聽起來的確很有道理。二○○八年入秋之後，世界各國的中央銀行所印行的鈔票，據說金額高達數百萬兆日圓。這筆巨資若沒有被消費或設備投資吸收掉的話，就會造成資金氾濫。

然而這些氾濫的資金只會集中在金融機構與其投資家的手中，而不會對一般家庭的生計有幫助。

進入千禧年後的頭五年間，市場上的資金也很充裕，一些基金大買不動產，企業間的併購相當頻繁。但因為民眾口袋裡的錢並沒有增加，所以沒有促進到消費，結果物價不但沒有上升，反而還呈現通縮的狀態。

因為當時漲到的是股票、期貨和不動產，所以當時的狀態又被稱為「資產通膨」。然而那次事情最後卻在經濟基本面的通膨形成之前，就退回到原來的狀態了。

總結來說，資金氾濫所引發的通膨容易引發泡沫經濟，而且終將會以市場暴跌的結果收場，所以只有那些能嗅到市場動向的人能從中賺到錢。

◎景氣好所引發的通貨膨脹

我出生於一九七○年代，當時日本冰淇淋的價格幾乎都在五十日圓左右，一百日圓的冰淇淋可吃不起啊。而從統計或消費者物價指數來看，物價整體來說確實處於上升的狀態。

但拿過去和現在相比，家庭所得的收入也發生了變化。只要家庭所得提高了，能使用的錢也會增加，如此一來商品的價格自然會提升。

但為什麼家庭的所得會增加呢？其實很好理解，因為企業的業績成長了。只要企業能賺到錢，自然能夠提高支付給員工的薪水。

然而日本接下來還有可能迎來經濟的榮景嗎？

過去經濟高度成長期的環境已難再現，再加上少子和高齡化的推波助瀾，將來日本的內需走向衰退的可能性較高。

當然，手上握有一大堆存款的日本老人們如果願意把錢拿出來花用的話，情況或許還有可能出現轉機，但這種可能性微乎其微。

◎超額需求所引發的通貨膨脹

在過去，因為每個家庭的物資都不充裕，需求一直凌駕於供給之上，所以推升了物價的上漲。

但在如今這個物質已相當充裕的時代，就算市場上有單一商品或服務出現了求過於供的狀況，我認為要想達到能大幅推升物價上漲的需求增加程度，恐怕是相當困難。

◎資源通貨膨脹

最後，「資源通膨」指的是原油和小麥等資源以及原物料價格的上漲所引發的通貨膨脹。我認為這種通膨是這四種類型中最有可能發生的通膨。

一旦原油價格上漲，由石油所製成的材料，以至於幾乎所有商品的價格，也會隨之提高。舉例來說，就算是種植溫室蔬菜，也需要用到煤油。

肉類和水果等，因為也需要透過船隻或飛機來運送，所以只要燃料價格上升，運費就會提高，最後增加的成本還是會轉嫁到消費者身上。

世界人口已突破六十億大關，有預估認為到了二○二五年，世界人口將達到八十億之眾。想當然，人口增加了糧食的需求也會增加。拿玉米來說，它既是人類的糧食，也可做為家畜的飼料，而家畜的數量增加的話，飼料的需求也會成長。

進一步來說，因為甘蔗和玉米還能當成燃料乙醇（Ethanol Fuel，或譯生質酒精）來使用，所以供需之間的平衡，很有可能會進一步造成價格的上漲。

如此一來最後相當有可能會演變成，儘管大眾的所得收入並沒有改變，但商品的價格卻不斷上漲，進而壓迫到一般人的生活。

正如大家所見，永旺集團和7 & I控股，無不藉由積極投入自有品牌商品市場的做法，來抑制通膨所帶來的壓力。然而，因為商品的低價化會壓縮到企業的業績，所以我覺得更令人擔心的，應該是我們的所得收入。

當遭遇到資源通膨時，再怎麼去操作資產運用，其實也無法改變什麼。

如果一定要說有哪些人或許能從這樣的情況下獲利的話，大概只有商品期貨交易者以及商社、石油和原料製造商，和擁有相關股票的投資人吧。

從經濟學的觀點來看，通膨其實會讓長期利率上升。因為放在銀行裡的存款利息提高了，所以把錢存在銀行裡的話，就能達到防止貨幣貶值的效果。這又稱為「費雪效果」（Fisher Effect）。

話說到這兒突然想到，我在一九九○年進大學就讀的時候，把自己打工所賺到的錢存在信託銀行裡，當時的利率確實在百分之五左右。

讀完這一節後想必各位已經清楚知道，面對通膨時個人所能採取的應對措施，只要在經濟沒有出現巨大變動的情況下，都是不切實際的。

通貨緊縮時，把錢存銀行就賺到了？

一九九○年代的日本在經歷了泡沫經濟後，進入了通貨緊縮的狀態。

話說，因為貨幣價值上升了，理論上把錢乖乖拿去存在銀行裡，也就是「投資現金」的話，應該比較有好處才對。

但事情真的是如此嗎？雖然物價下跌，但人們的所得收入也沒有增加，我想應該有不少人，都絲毫沒有感受到生活壓力有變小吧。

因為這樣，不論是日本過去的高度成長或泡沫經濟時期，以至於在接下來這個令人難以捉摸的時代裡，我對那些被稱之為能有效對付通膨或通縮的事物，都抱持著懷疑的態度。

基於上述理由，我不會針對通膨或通縮採取什麼特別的資金運用，純粹就是去磨練在本書中所提到的五種「金錢的才能」。

從結果來看，我認為自己已經準備好能應付各種狀況的能力了。

(本文摘自午堂登紀雄著《金錢的才能：用20萬積蓄滾出8000萬身價！窮忙族變身億萬富豪的「加速創富」投資術》，方舟文化提供)

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