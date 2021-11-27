父母貧乏的觀念以及寒酸的生活型態會影響到自己的小孩，在雙親的「耳濡目染」之下，孩子日後也會變得和他們爸媽一個樣。

父母對成功的追求，就是最好的教育

有些父母會在孩子的補習費和私立學校的學費上一擲千金，這些人經常會毫不考慮就購買無法領出來使用的「學資保險」，藉由這種方法來存下孩子們的學費。

然而比起孩子們的學費，父母本身為了自我成長，把錢用在自己身上，其實是更有效的做法。因為只要父母能成功，讓孩子們看著自己的背影成長，就能帶來更好的教育效果。

如果你希望自己的孩子能夠成功，首先就應該努力「讓為人父母的自己成功」才對。孩子們會看著父母是如何靠自己的力量來開拓人生，他們會看著你那努力克服逆境的身影，進而成長起來。

孩子們看到父母親努力的背影之後，「靠自己的力量來開拓人生」的樂趣以及重要性，就會在他們的潛意識裡萌芽。

給爸爸的零用錢，應該多一點

據說當家庭的收支緊縮時，頭一個被刪減的通常是爸爸的零用錢，關於這件事我們可以來做個逆向思考。

或許爸爸每個月有三萬日圓的零用錢額度，但如果這三萬塊也包含自我投資用的錢，那可就不行了。就算減少孩子們的零用錢，也要讓爸爸有足夠的錢，能花在自我投資上。

哪怕得犧牲孩子的補習費，也要讓爸爸買書或筆電。如果經濟上有能力給孩子買手機，不如把這筆錢拿來付爸爸的商務課程學費。

如果買了房子，首先要確定下來的應該是爸爸的書房。就算孩子的房間小了點，也要以爸爸的書房為優先，打造一個可以讓他集中精神努力學習的空間。這麼做的話，可以讓爸爸精進其職場技能，如此一來在公司裡就比較容易獲得升遷的機會，成為能賺更多錢的人。而讓孩子看著爸爸努力的身影，就是最好的教育。因此和孩子相比，對爸爸的投資應該更優先。

當然筆者也了解做父母的那種疼愛小孩，甚至就算委屈自己，也要為孩子們做點什麼的天下父母心。我並沒有要否定這種價值觀的意思。

我希望各位能試著改變自己的想法，如果真的想在孩子的教育上花錢的話，也不應該削減對爸爸的投資。因為只有讓爸爸變得比現在更會賺錢，才能把家計這塊餅給做大。

你的話語，形塑了孩子的世界觀

「家裡沒錢，忍耐點啦」、「不要亂花錢，存起來」、「你不可能做到」……。

父母貧乏的觀念以及寒酸的生活型態會影響到自己的小孩，在雙親的「耳濡目染」之下，孩子日後也會變得和他們爸媽一個樣。

由此可知，階層和經濟上的差距其實並非源自學校教育，而是透過父母親的思考模式，以及他們對孩子所說的話所塑造出來的。

因此我們做父母的一定要特別注意，自己對孩子說話時的選詞用字才行。而所謂零成本的教育投資，就是父母對孩子們所說的話。

為何語言如此重要呢？因為人類是會藉由語言採取行動、靠著語言來改變世界的生物。

成功人士所使用的語言和非成功人士所使用的語言，差異非常大。

會說出「這是不可能」的人，無法改變現狀；會說出「這樣太不現實了」的人，是不可能去採取行動的。

反之，如果把「我一定會贏！」當成口頭禪的話，就能提高自己的勝率。若是把「不論千辛萬苦，也要達成目標」反覆掛在嘴邊，一定能幫助你心想事成。

同樣的，把「因為沒錢，所以沒辦法」、「你不可能的啦，放棄吧」當成口頭禪的父母，和把「想想看，該怎麼做才能達成」、「如果你是認真的就要做給我看，就算失敗了也沒關係」掛在嘴邊的父母，他們對孩子所帶來的影響，會多麼不一樣。

正如有人指出，小時候遭到雙親虐待的孩子，在長大成為父母之後，也會有虐待孩子的傾向一樣，父母親的思考和行為特性，會深深地影響自己的孩子。

因此與其和孩子說「快去學習」、「取得好成績，給我考上好學校」，還不如把錢花在打造一個可以培養孩子靠自己的力量來拓展人生的環境。



(本文摘自午堂登紀雄著《金錢的才能：用20萬積蓄滾出8000萬身價！窮忙族變身億萬富豪的「加速創富」投資術》，方舟文化提供)

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