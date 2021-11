暗戀老闆是一種成功的助力？

在剛出社會的前五年中,我工作最賣力,赴湯蹈火,賣肝亦毫不遲疑的時期,應該是在P&G中負責護膚品牌歐蕾時。

當時我是品牌經理,直線匯報給臺灣區行銷部門總監,虛線匯報給大中華區歐蕾品牌總監。其實,這兩條虛虛實實的匯報線路不是太重要,總之我有兩個主管要顧,粗略劃分,臺灣的總監管團隊與績效,大中華區的德國總監管品牌與預算。

在那時歐蕾的生意之爛、之悽慘和之悲涼的程度,大概就是醜孩子連親爹親媽都嫌那種;在公司內部向業務部簡報行銷計畫時,會被痛罵一頓:「不要再花錢做沒有用的廣告,客戶那邊的庫存快拿錢出來清一清。」而在公司外部做消費者調研,特別是焦點團體訪談(按:Focus Group Discussion,從研究者確定的研究主題中,透過團體互動來蒐集資料)——類似電影裡透過鏡面玻璃看偵訊室裡的囚犯被刑求,另一頭一堆刑事警探看好戲的那種場景——總會聽到毫不留情的直白點評:「喔!妳是我高中老師那個老牌子嗎?」、「我都買來送給我媽,自己用的話,冬天會拿來抹腳。」

在這種景況之下,能讓我撐住精神上的壓力,每天依舊兢兢業業的去上班,只有一個唯一的動力便是:我暗戀那個虛線的德國總監。

因為暗戀,所以想變得更好

雖然說是「暗」戀,但是這個情愫實際上卻搞得眾所皆知(只有那位德國總監不知),因為我會在工作日誌本上,鉅細靡遺的記下他會議中說的每一句話,會後總是第一個發會議紀錄、第一個採取行動計畫、第一個寄出業績覆盤(Business Review)給他……雖然同時間匯報給他的除了我,還有中國、香港另外兩個地區的品牌經理及團隊,但我常常一人獨占了所有開會的講話時間,以及總監的信箱空間。

而我這種瘋狂與討人厭的程度,常常惹得另外兩個地區的同儕們打電話給我:「Can you hold back for a second, we other people still have our own lives!」(妳能不能悠著點,我們其他人還有自己的生活好嗎?)。現在想來,真的是非常不可思議(和討人厭)的一股衝勁。

說是衝勁沒有錯,但也並不只是一股傻勁,在這位德國總監身上,我還是學到了不少很受用的東西:

無愧複製(其他市場的成功要素)

這句話起因於行銷人常常會有的迷思,那就是我們理當要有創意,理當要有開箱思惟(Think Out of the Box),所以原創性是非常重要的。電視廣告、行銷口號、主視覺,通通都應該與眾不同,最好是前無古人後無來者,註冊專利侵權必告那種。

但在一個跨國企業的工作範疇當中,特別是同樣品牌在其他市場已經有非常成功的廣告訴求或行銷計畫時,你應該做的是,研究本地與該地的市場、消費者、競爭者異同性,同時衡量能不能在最短的時間內,直接複製大部份的溝通材料,然後以最快的速度上市,直搗黃龍。畢竟對企業來說,聘請我們是為了業績,並不是為了得奧斯卡最佳原創劇本獎。

俯瞰全盤,瞭若指掌

當這位迷人的德國總監第一次對我們說教:「You have to be on top of everything in your business.(你必須對負責的生意大小事瞭若指掌)」時,我還搞不太清楚 on top of 是什麼意思?身為一個本土MBA,英文再好也僅限大專聯考或多益(TOEIC)會考的範圍,像這樣稍微口語化的英文,我常常聽不懂。我一直在揣度,他到底是要我們在什麼的上面?

後來根據他說教的前因後果,拼貼起來才明瞭,真的是大小事都要顧:舉凡品牌故事、品牌精神、品牌資產、業績營收、十年計畫、競爭者動態,小到每個單項商品的建議零售價、建議促銷價、成本以及相對應的毛利,都必須「常在我心」。因為很多時候,在會議中問到一些基本生意資訊,需在有限時間內做出商業決策時,是沒有辦法容忍一個品牌負責人,僅能不停的翻查電腦裡的資料,一問三不知的。

事實上,這也是身為一個品牌負責人的專業表現,因為這樣的自我要求, 我會在每週的一開始覆盤一次品牌的業績表現、各種指標的變動,並且要求團隊整理競爭者動態,爭取週一中午前寄給遠在廣州總部的德國總監。

雖然臺灣地區的生意只占大中華地區的10%,但在這10%裡面我可真的是格物致知、微觀綜覽,知無不言,言無不盡,總之沒有能考倒我的問題, 更棒的是,這些東西都在我的頭腦中,假設在電梯裡巧遇總裁,要來個3分鐘電梯簡報(Elevator Pitch),我是絕對胸有成竹,不會遺漏任何細節的(只可惜總裁搭的電梯跟我們都不一樣,人家在全球總部辛辛那提)!

關心生意,不忘關心人才

在每月一次的大中華區品牌聚會時,匯報順序總是:中國市場、香港市場,最後才是臺灣市場。這樣的順序沒有任何的政治涵義,單純就是以生意貢獻度、市占率以及成長率來判斷的,中國市場貢獻度超過70%,每年以兩位數字成長;香港保養品市場總額雖然不及臺灣,但人家香港歐蕾的品牌份額可以到50%以上,多麼可怕!

每到這一月一次的檢視大會,我的壓力指數就毫不遲疑的上衝爆表,臺灣區的生意實在太差了,說實在話,如果我是那位在辛辛那提上班的總裁,我會直接切掉臺灣歐蕾這個闌尾,無論從品牌資產指數、營收表現、市場份額……各方面視之,當時的成績單,都是不用打開就知道的滿江紅。

但這位「迷人的德國總監」在每次開完會,都會找我和團隊私下談話,分享他個人也曾經遭遇過的品牌危機,在當時他的心情與感受,表達他的同理心,給予我們鼓勵和繼續向前的動力。我才深刻感受到,一個好的領導者不單只是展現成功的風範,更棒的是能敞開心胸,分享他脆弱、失敗的經驗。

可能,這不過就是鼓舞士氣的談話(pep talk),沒有什麼大不了的哲學,任何輸球的球隊教練都會說上兩句,但當一位教練同時轄管三支球隊,而僅有這一支球隊不僅體質羸弱,還從沒贏過球時,他大可把時間花在另外兩支冠軍球隊上,讓他們贏得更多榮耀與勝利。他的這些pep talk,讓我和我的團隊更想努力。



( 本文摘自郭艾珊《做自己,還是坐職升機?:人人羨慕的工作金飯碗,永遠附贈難嚥的隔夜菜》,大是文化提供)

