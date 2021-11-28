好老闆比好工作還難得 這三件事看穿職場真相

在職場混得再久一點之後，除了「只有不適的老闆」之外，我更體悟了一句話——好的老闆比好的工作還難得。

我對於好老闆的定義很簡單，只有三項：要求清楚、尊重私領域、不扯後腿。這三項要求乍看之下非常簡單，好像是做人基本的道理，但會有電影取為《老闆不是人》（Horrible Bosses）不是沒有道理的。老闆這兩個字一旦加身，很多時候會使人連做人的基本門檻都跨不過。因為這三項看似簡單的要求，背後都隱含著高規格的需求。

一、要求清楚：表示他思考邏輯清楚，事情的下一步如何進行、誰來負責、死線（deadline）為何時、衡量標準為何，都已經有腹案。但很多老闆在交辦事情時，不是患了失語症，就是有表達困難症。怪部屬辦事不力，其實多半是因為老闆自己還沒有想清楚，卻又不好拉下臉來承認，只好板著臉以一種「我怎麼講你都不會懂的」謎之大師語言，交代不清不楚的任務。

二、尊重私領域：包括私人時間與隱私。尤其是現今即時通訊軟體為王道的時代，用LINE 24小時控制你的人生已經是常態。彷彿公司付你上班薪水，等於是把你的人生全買斷一樣。

至於隱私，我的忠告是「老闆永遠不會是你的朋友」，如果不想全辦公室都知道的事，千萬不要讓老闆知道。不為什麼，因為老闆才是辦公室中最八卦的人群。主管階級人數最少，權力最大，彼此取暖之餘，又沒什麼共同話題（也沒什麼其他朋友），就只能把部屬的私事拿出來當談資，炒熱氣氛。信不信由你，我自己就有幾次慘痛經驗，和老闆討論工作表現時，我所提及的家庭話題，到了下週，別的部門都人盡皆知了。

三、不扯後腿：看到這點可能會覺得驚奇，老闆為什麼要扯後腿？這最常發生在你的意見被其他部門全數質疑，身為部門中最菜的一隻鳥，回頭尋找關懷的眼神，卻發現老闆說：「這份東西我沒看過。」還帶著一種陌生疑惑的表情，彷彿你和他是昨日才第一次相認的網友，而事實上不久之前，他還抓著你反覆確認數字如他所願，才肯屈尊就駕到會議室。這種老闆就是順風時拿著你當令箭，不順時拿著你當盾牌的標準卒仔。不要以為卒仔只有街上有，辦公室裡一把抓起多的是。

每個人心中都有對老闆的「最低要求」，只是根據各人狀況，底線不一。我的忠告是：如果碰到能滿足最低要求的老闆，已經是相當幸運的事，一定要珍惜這個緣分和這個工作，不要輕易放手。

尤其是在菜鳥時期，肯磨練你的老闆，通常不是真的刁難你，反而正因為你在企業中所學初淺，根本沒有必要到刁難的程度。很多時候越上位，反應越奇怪的老闆（主管），其實是在測試與觀察你和別人不一樣的反應與速度，否則在一群菜鳥當中，他怎麼知道哪一隻未來能夠高飛？面對這樣的挑戰，越要能轉變態度，足智因應，想出脫穎而出的致勝策略。

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天下沒有不是的老闆，只有不適的老闆。

工作就是不斷的越級打怪，一定有可以破解的方法。

好老闆比好工作還難得。

什麼是好老闆？要求清楚、尊重私領域、不扯後腿。

( 本文摘自郭艾珊《做自己，還是坐職升機？：人人羨慕的工作金飯碗，永遠附贈難嚥的隔夜菜》，大是文化提供)

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