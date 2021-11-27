藉口多了人就廢了 小心變成職場「老憤青」

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對於洛克菲勒這位商界鉅子，給他再多的溢美之詞都不為過。他是真正白手起家的典範，是十九世紀第一個億萬富豪。

《富比士》曾公佈「美國歷史上十五大富豪排行榜」，洛克菲勒名列榜首，直追他的前輩—比他早出生七十年的世界首富伍秉鑑。

洛克菲勒在寫給兒子的三十八封信中曾提到一位打高爾夫球的船長。他非常欣賞那位船長，因為船長輸球後從來不給自己找藉口。事實上，那位老船長可以說自己年紀大了，也可以說準備不充分，又或者說體能和精力不如年輕人等，讓失敗顯得不那麼難堪，但是他從來不那麼做。

在這封信的末尾，洛克菲勒是這樣寫的：「藉口是製造失敗的根源。一個人越是成功，越不會找藉口。九九％的失敗都是因為人們慣於找藉口。」

捫心自問，當你做不好一件事情的時候，你願賭服輸嗎？是承認自己真的不夠好，還是找個藉口自我安慰呢？

2／

別人工作不錯，我們會說，他運氣好，進了好公司。

別人成績不錯，我們會說，他家境好，受了良好教育。

別人收入不錯，我們會說，他機會好，碰到了好老闆。

永遠有藉口，永遠有理由，為什麼就不能接受別人真的是年輕有為？因為可悲的自尊心不允許

我們承認失敗，我們不願意面對現實，於是會用一千、 一萬個理由來為自己脫身，其實這樣做毫無意義。

年輕的時候我們憤世嫉俗，覺得自己懷才不遇，對世界上一切不公平的現象說「不」，這種「憤青」的狀態是可以理解的，因為年輕。

可若是在職場混跡十多年後仍然「不改初衷」，只是從「憤青」變成「老憤青」，那就要從自己身上找原因了。比如，藉口太多，一碰到問題就逃避，給自己的懶散和無能找替罪羔羊。`

3／

你做不完的工作，總有人可以完成。

你攀登不了的高峰，總有人可以征服。

你覺得不可能的任務，總有人可以完成。

你覺得無比困難的技能，總有人可以掌握。

這個世界上所有的不可能，都是用來打破的。如果屈從於現實，一次次打退堂鼓，只能任時間流逝而沒有任何收穫。

不妨認真想想，你身邊那些成功人士，那些「別人家的孩子」，他們是如何面對困難和解決問題的。說一聲「放棄」很簡單，可你真的嘗試過嗎？真的拚盡全力爭取過嗎？人對於未知的事物會本能地畏懼和抗拒，害怕面對不可知的未來，這是人的天性，但畏懼、抗拒不代表不能戰勝困難。能克服心理障礙、勇於面對和探索的人，才是真的勇士，是人生路上的攀登者。

4／

傳說，明朝萬曆年間，號稱天下第一關的山海關年久失修，經過風吹日曬，就連「天下第一關」這五個字中的「一」字也日漸脫落。

這塊匾本是明憲宗成化年間進士—福建按察司僉事蕭顯所書。一百多年過去，到了萬曆年間，字跡脫落是自然的事情。

朝廷要求重新恢復這五個字，畢竟是「兩京鎖鑰無雙地，萬里長城第一關」，怎麼能連個像樣的匾額都沒有，太說不過去了。可朝中幾位大人都嘗試了，這個「一」字怎麼都寫不出蕭老先生的味道。

皇帝無奈，於是昭告天下，誰能把這個「一」字寫好，就能獲得重賞。可結果讓人大跌眼鏡，一位店小二打敗了所有飽學之士，寫出了這個「一」字的風骨和神韻。

眾人好奇，一個店小二如何能辦到兩榜進士都辦不到的事？

店小二回答，其實沒有什麼秘訣，就因為他二十多年都在店裡當小二，天天對著山海關的牌匾，擦桌子的時候習慣性地用抹布臨摹。時間一長就有了感覺，能把這個「一」字寫出來，甚至寫得惟妙惟肖。

5／

這個故事不論真假，起碼告訴了我們一個道理：專注能帶來意想不到的力量。

一個店小二，可能連書都沒讀過，也沒有名師大儒指點功課，更不知書法為何物，卻能做到大家都做不到的事。如果這位店小二認為自己不行，一開始就打退堂鼓，不敢嘗試，又怎麼可能有意外的收穫呢？

有一些「聰明人」總喜歡走捷徑，想不費力氣或者少費力氣達到目的，結果往往走了太多的彎路。而許多「笨人」因為沒有想太多，只是執著地堅持，經過時間的淬煉，終會鑄就自己的核心價值和競爭力。

碰到困難的時候，先別找藉口，先認真想想，自己付出了多少的心血做這件事情，有沒有盡到全力。

這個世界上本沒有奇跡，無非是千錘百煉後的結果。

藉口多了，人就廢了；專注久了，奇跡自來。



( 本文摘自毅冰《沒你強的人，為何混得比你好？》，方舟文化提供)

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