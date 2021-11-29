少子化問題 改善生育率有用嗎？

如同各位所知，日本正高速朝著少子化邁進。2016年的出生人數僅有98萬1000人，首度跌破100萬人大關。戰後的出生人數最高峰，出現在戰敗後不久的1949年，人數為269萬6638人（第1次嬰兒潮），換句話說，不到70年，出生人數就減少近三分之一。

但我們真正應該擔憂的不是年出生人數跌破100萬人，而是出生人數減少的趨勢今後也會持續下去。接下來的出生人數將如同從陡坡往下滾似的，預估在2065年將減少至55萬7000人，2115年將減少到剩下31萬8000人（根據前述社人研的預估統計）。

也就是說，少子高齡化與人口不足問題才要正式登場。一對父母只生一個小孩，就像把一張紙對折一樣，紙的面積會剩下一半。如果下一個世代也只生一個小孩，就像把這張紙再對折，面積只剩下四分之一。像這樣把紙一再對折，就算原本很大的紙，面積也會一下子變得很小。

那麼，出生人口的減少，會帶來什麼樣的影響呢？

舉例來說，人才的培育與確保將會變得困難。因為出生人數劇減，各領域就無法再像過去那樣人才輩出。過去的人手不足，有很大一部分是受景氣影響，但今後絕對會陷入缺乏後繼者的困境。如果人才爭奪戰總是由特定領域勝出，甚至有可能導致社會無法正常運作。

影響還不只如此。一般來說，人數越多，彼此之間就越能切磋琢磨，提升整體水準。因此，如果屬於年輕世代的人數減少，就很難進行創新改革。

不只農業與建設業等勞力工作需要年輕人，也有許多職業需要年輕領導者：音樂、時尚、新文化傳播的領導者有許多都是年輕人。因此出生人數驟減的社會，將在各方面失去活力。

即使改善生育率也無法增加出生人數

「總生育率」是一種測量少子化的指標，指的是一名女性在一生中生育子女總數的估算值。戰爭剛結束的1947年為4.54，最近2015年的數字則為1.45，不到當時的三分之一。

接下來，我們試著把這個數字簡化為一對夫妻的情況來思考。孩子是父親與母親兩人所生下的後代。所以如果想要維持目前的人口規模，總生育率必須為「2.00」（嚴格來說是2.07）。達到「3」以上，人口才會開始增加，如果是「1」開頭，無論是「1.00」還是「1.99」，每對父母的子女數都只會以一人計。換句話說，下一個世代的人口規模將會減半。

那麼「1.00」與「1.99」有什麼差別呢？差別就在於後者的出生人數減少速度較緩慢。就現狀來看，我們的社會中有些人沒結婚，也有夫妻沒生小孩。看了以上的說明，想必大家都能了解現狀的1.45這個數字有多危急。

歷任政府都千方百計想提升總生育率。安倍內閣還把國民自己所期望的生育率定義為「國民希望出生率」，目標是把這個數字恢復到1.8左右。因為「要恢復到2.07很難」，所以換句話說，這個目標的意義在於「目前的人口規模實在無法維持，至少要抑制人口減少的速度」。

但遺憾的是，就連安倍內閣如此拚命努力，依然沒有什麼意義。各位或許不太知道，事實上即使總生育率改善，出生人數也不會增加（理由將在後面詳述），反而還會減少。這就是我們目前被迫面對的「極為嚴峻的現實」。

少子化將會持續，人口減少無法停止。那麼具體來說，人口減少的日本，將來會演變成什麼樣的狀況呢？

( 本文摘自河合雅司《未來年表：人口減少的衝擊，高齡化的寧靜危機》，究竟出版提供)

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