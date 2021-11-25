估算本益比、殖利率區間 學會抓準買賣點

本益比與殖利率是市場中，最常用來評價個股股價是否偏貴或便宜的指標。在低本益比、高殖利率時，通常代表著股價便宜；反之，高本益比、低殖利率則代表股價偏貴。但怎樣算是高本益比呢？10 倍算高？還是20倍算高？又或者怎樣算低？5倍？或者10倍？同樣的問題也落在殖利率上，怎樣的殖利率算高？到底是5%算高，還是8%？

勿以數字絕對值來判斷個股殖利率高低

有些人會用特定數值去衡量，但我認為，本益比與殖利率的高低並不是這樣判斷的，因為市場上每一家公司都是獨特的，各自有其營運策略、風格、客戶種類及產品結構。甚至雖然產品相同，但因為主打市場的不一樣，淡旺季及交易習慣都會有差異。

因此，本益比與殖利率的衡量應以企業為主，而非以普遍的產業或市場、個人印象、感受為依據。而投資人更應該避開個人高殖利率感受陷阱，以及產業平均本益比的概念，去找出屬於該企業獨有的本益比及殖利率區間後，再判斷其高、低值。

舉例來說，電子通路股因賺的是管理財，雖然毛利率低，但在營運成本、費用的有效控管，以及市場需求的敏銳判斷，常能年年穩定獲利、配息。因為通路股的產業特性，通常財務結構會較其他產業薄弱，因此市場給的評價並不高，使其成為高殖利率標的的常客。但是殖利率數值高，就代表它是高殖利率股嗎？我們直接舉2個範例來看，就能了解：

範例1》豐藝（6189）

以個人持有獲利領息部位的豐藝為例，這家企業是在眾多以領息為主的投資人非常青睞的標的，也是每年報導具高殖利率標的時的常客，以其在2016年預計配發3元現金股利，股價34.8 元計，殖利率約為8.62%。在媒體、專家與投資人的個人感受中，殖利率8.62% 的豐藝應該算是高殖利率股票了！

但翻開豐藝過去7年（2016年時，期間為2009年～2015年）的資料來看，殖利率區間（現金股利、股票合計）為13.09%～8.2%，換算股價區間為22.92元∼ 36.59元。從這些數字可以清楚看到，豐藝2016年8.62%殖利率雖受到個人感受的青睞，但以其過去殖利率區間來說，8.62%已接近低殖利率位置了。

事後來看，豐藝2016年的股價走勢，從3月底公布年度財務報表及股利政策後，至7月的除權息走勢，其當年度股價最高位置僅來到36.05元（2016.07.18 最高價，詳見圖1）。

圖一。圖／Smart智富

雖然豐藝2016年的殖利率8.62%位於低殖利率位置，但投資人就不可以布局參與除權息嗎？這就得視投資人是否願意承擔未來該股股價往高殖利率方向移動，所產生近34.14%（＝（22.92 元－34.8 元）÷34.8元×100%）的帳面未實現損失的意願了。若願意者，當然可以買進，但若不願意，就得考量一下其利弊得失了。

又或者投資人可以透過預估配息的方式，提前在股利政策公布前（即3月底財報公布前）進場布局，只是這得熟悉該公司前1年度的營運狀況，且需具備計算全年獲利及預估配息政策的能力，才能夠提前布局。

當然，還是要回到一開始的問題，很多投資人會用當年度的配息去試算未來N 年的配息狀況，推估領多久的股利可以將成本降至獲利的程度。不過別忘了，股價反映的是企業未來營運獲利走勢，當股價下跌，代表企業未來獲利的下滑，企業獲利下滑代表股利下滑，一廂情願地以1個年度的配息作為未來N年開始獲利的依據，是很不切實際的做法。

範例2》巨路（6192）

另一個例子為2016年同樣被報導為高殖利率個股的巨路，以當時預計配發3元現金股利，股價46.2元計算，則殖利率約為6.49%。殖利率6.49%比同期豐藝的8.62%低，但這2 檔股票究竟誰是高殖利率股呢？繼續看下去。

巨路過去7年（2016年時，期間為2009年～2015年）的殖利率區間為7.04% ～4.59%，推算股價區間42.64元～65.34元。以當時股價46.2元來看，巨路算是處在殖利率區間的高殖利率位置了（註1）。

事後觀察巨路2016年的股價走勢，從3月底公布年度財務報表及股利政策後，至7月的除權息走勢，雖然股價沒有劇烈上漲，但其股價都在高殖利率位置慢慢墊高。而巨路在2016 年年底出現最高價55.9 元後，也是慢慢朝向低殖利率區間移動（詳見圖2）。

註1：若要用殖利率6.49% 來判斷也可以，結果是一樣的。

圖二。圖／Smart智富

( 本文摘自星風雪語（星大）《我的零成本存股術2：獲利滾存股 養出百萬搖錢樹》，Smart智富提供)

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