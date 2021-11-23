玻璃心說不得？倍感委屈的受害者情結

愛利在朋友的聚餐中開始說著自己在公司很受傷的事情。一位年紀比她大但比他晚進公司的同事，在某業務上傳遞了錯誤的指示，卻反過來對著愛利「指手畫腳」。愛利在向朋友訴說自己有多傷心、有多生氣之餘，也期待朋友們可以和他一個鼻孔出氣並安慰自己，但這時一直沈默不語的某個朋友卻告訴愛利「可是妳好像也有錯欸」，雖然當時打哈哈蒙混過去，但之後愛利又向其他朋友訴苦說那個朋友看不起自己。

你我身旁有很多像愛利這樣的朋友，畢竟我們生長在一個渴望被理解的時代。

敏鎬對一位三個月內不停犯下同一錯誤的新進員工說了幾句，於是他從此就被烙上「沒有同理心」、「冷酷的前輩」的印象，至今都還承受著這種指責過日子。其實敏鎬明白在期望他人理解自己之前，應該先同理他人的情緒，但這種指責令他相當厭煩，他很想大聲吶喊：「可不可以先理解身為前輩的我！」

大家都知道，人們需要理解彼此，人類畢竟是社會性的存在。心理學家阿爾弗雷德．阿德勒（Alfred Adler）說過，人類所有的苦痛是源自於「缺乏社會關心」。

即便明白人類必須共存共生，但為什麼每一次都要自己先理解他人呢？說實話，這樣總會令人在某些時候感到委屈，有種自己常常是受害者的感覺。

近年來人們極度渴望「理解」，這其實與「獨自生活」的一人家庭增加有關。以2019年為基準，國內一人家庭為599萬戶，佔整體比例的29.8％。對於認為一個人住比較輕鬆的人們來說，被理解之所以重要的原因在於，真誠對話的過程是「邀請與接受」，如果我以某主題邀請你，而你接受了邀請，才能進入對話，但若是爭先恐後地只想說自己的故事的話，就會落入令人感到窒息的消耗戰中。對此《時尚》雜誌專欄指出：「我們必須遠離的人就是「極度渴望被他人理解」、或「需要的時候才會找上門」的人，這足以說明這類人之所以被歸類為「幽靈」的原因。

情緒合理化的共感語言

想被理解的渴望逐漸增強，就表示我們內心的情緒已經到達飽和上限。

原本，我們能維持「平常心」是因為內心的情緒反覆處於「動搖與平靜」的過程，這個內心鐘擺被稱為「自我照顧」（self-care）。阿德勒學派的哈羅德．摩札克（Harold Mosak）與魯道夫．德雷克斯（Rudolf Dreikurs）認為「自我照顧」是我們的人生主題，也就是以照顧自我達到身體與精神的恢復。可以透過吃美食、溫水半身浴等各種方式。

每個人的自我照顧程度、方法，以及脆弱點都不盡相同，以及即使平時很照顧自己，可是當某天發生了靠自我照顧也難以獲得平靜的事情，則表示事情所帶來的傷害已經超出內心能接受的範圍，這時我們就需要借助他人的協助，也就是所謂的需要「共鳴」的瞬間。

或許有人會認為，當處於無法處理自身情緒的痛苦時刻，要他人的共鳴有何用？但其實想讓飄搖的內心能再次找回力量，一定需要某個人的共鳴。我們以一個例子來說明，上國中的女兒因為無法與暗戀對象有好結果而痛哭失聲，慌張的父親這樣告訴女兒：「居然有這種可惡的人！不要哭，他不配，就忘了他吧！」

「就忘了他」，這確實是個簡單明確的解決方法，但會不會覺得過於簡單了呢？是不是有種一部電影才剛開場就結束了的感覺呢？

對於暗戀這種情況，女兒與父親的角度完全不同，所以無法形成共鳴，就好像在跟女兒說：「一起喝一杯，然後忘了他吧！」父親帶著惋惜的心想要安慰女兒，但女兒卻完全無法獲得共鳴的持續哭泣，對正值國中青春期的女兒來說，自己的愛不被對方接受的悲傷，是需要時間消化的。

這點大人也一樣，必須聽見能夠「達到」內心共鳴的語言才能安心，每人都需要一句推心置腹的安慰：「你不是唯一遇到這種事的人，它可能會讓你非常痛苦和難過，但這不代表你很軟弱。」才可以讓飄搖的心回歸日常。

美國心理學家瑪莎．萊恩漢（Marsha Linenhan）研究出可廣泛使用於治療邊緣型人格障礙的「辯證行為治療」（Dialectical Behavior Therapy）。這種治療的主要要素之一是「情緒正當性」（emotional validation），意即某個經歷極度需要他人給予情緒上的安慰，以及不可避免的需要「正當性」共鳴，希望他人能肯定的表示「你的委屈、你的悲傷、你的憤怒都很正常。」

就算自己的行動看起來很不合理，若別人能在他自身特有的經驗與情況下傳遞自己一個「只能這樣做」的正當性，自己的內心就能夠得到安慰，透過他人的「肯定與接納」，就能夠合理化自己的行為。

因此，這位父親是否能嘗試跟國中的女兒這樣說呢？「我知道妳一直都很喜歡他，並對他付出你的真心。然而他不接受妳，是不是讓妳覺得過去這段時間的妳很悲慘，感覺很難過？我想妳一定會有這種感覺。」

不斷沈浸在悲傷中無法自拔的女兒，在聽到父親合理化自己情緒的安慰時，就能夠理解自己的傷心，以及傷心的理由，這是因為我們熱切渴望他人的共鳴，透過他人的理解來確認「自己的存在」與「內心會這樣的原因」。當所有事情都處於混亂狀態時，人們會希望透過他人的眼睛來看自己，讓自己能真實感受到自己的存在。



( 本文摘自李東龜、李誠職、安夏陽《在意別人而受傷，怎麼找回快樂：用心理學療癒內心傷痕，不再為人際焦慮，真正做自己》，方言文化提供)

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