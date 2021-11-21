如果逃避和對失敗的恐懼是所有花栗鼠成員都要面對的問題，那我覺得，完美主義對賽門來說比較常見。是有一些特別挑剔的艾文，但說真的，我覺得他們應該優先考慮「做點事情」，才能「把事情做得完美」。

如果賽門真心想要成為人生勝利組，就得懷抱無窮的渴望和對目標的追求，朝著那座象徵完美、明亮閃耀的燈塔大步邁進。但事實是——完美是個幻覺，是他們腦海中閃閃發光的沙漠綠洲。就像覺得只要節食就能變成超級名模一樣，把完美當作努力的目標，是一種讓自己落敗的策略。

所以，我今天要在這裡告訴你：我是莎拉，一位正在康復中的完美主義者。

這是真的。我是末期微調狂，我總有想一次又一次地重弄同一份東西的衝動，直到它完美為止，我得不停與這種衝動搏鬥。這種不健康的行為一直是我的一部分，每一天都是一場不向這個衝動屈服的戰鬥。

聽起來很耳熟嗎？如果你這樣覺得，我們來假設某一天你需要完成以下這些事情：

幫你的老闆寫個備忘錄

去乾洗店拿衣服

幫你的朋友設計新生兒派對的邀請卡，打掃你的公寓準備迎接爸媽來訪，還有

打去你爸最愛的海鮮餐廳訂個位（他愛死好吃的魚）

現在，假設你完成了備忘錄。雖然這花了大半天，光是不停把分號刪掉再加回去，就讓你損失了一個小時，但那很正常嘛，每個人都會這樣啊（沒有，他們不會。）

你趕在乾洗店拉下鐵門之前贖回你只能送乾洗的衣服，但那也代表你得拖著沉沉的套裝袋，在三家不同的文具店來回奔波尋覓派對邀請卡要用的紙。前面兩家是有藍色的紙，但沒有你鍾愛的那種「超人內褲藍」。然後你終於找到那種顏色，你跑回家，把墨西哥捲餅塞到嘴裡，然後開始尋尋覓覓理想的字型。

喔喔，那個不錯喔，但或許我可以把每行的第一個字母變成無襯線字體，時間和日期都用小寫好了；然後＆符號可以用另外用手寫風格的字型，這樣符號就會微微傾斜，看起來就會像是一隻小小的送子鳥，啊還有

哈囉，你是不是一直微調到停不了手呢？那你可以加入這個俱樂部了。

微調。

總有一天，你對必辦清單上某項任務傾力投入的時間和精力，會累積到一個臨界值。當你花愈多時間讓一件事直至完美，你能夠拿來搞定其他事的時間就愈少，雖然你的出發點是好的，但突然之間，你會發現你不但沒搞定自己的屎事，還讓一整天的時間都付諸流水。時間已經太晚了，現在吸地板的話樓下鄰居會抗議，而且海鮮餐廳週六晚上的最後三個位置已經都被訂走了。照這樣發展下去，到時候你媽得幫你消毒馬桶，你爸得吃微波食物，而你可能還會把捲餅裡的醬料滴到剛乾洗好的衣服上（最後一件事沒什麼理由，純粹只是用來增加這段敘述的戲劇性。）

告訴我，你聽過那句格言「不要讓完美成為做好事情的敵人」嗎？嗯哼，我們現在的情況是，不要讓完美成為贏得人生勝利的敵人。

請把腦袋借給我一分鐘，想一想，就連最成功、最受人欽佩的勝利者，都很少是真正完美的。一個體操選手可能會以神話中的「完美十分」當作目標，但十分幾乎從來沒有發生過（特別是在用了新的評分系統以後，這東西就是設計來讓那些好傻好天真的賽門受挫，讓他們想在平衡木上狂灌伏特加調酒。）

那些身材像維特魯威人的人類不需要完美就能贏得奧運金牌，你當然可以在你自己的人生裡當個勝利組。

讓我告訴你，孩子，別對完美上癮。那不是人過的生活。

(本文摘自莎拉．奈特著《管他去死是人生最大的自由2：踏上順暢之路的超痛快人生實踐指南》，遠流出版提供)

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